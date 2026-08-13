Românul VIP de la Supercupă FOTO: A fost prezent la tribuna oficială lângă fostul selecționer al Portugaliei

- Ionuț Lupescu (57 de ani) a fost prezent la Supercupa Europei, pe Red Bull Arena din Salzburg.
Fostul internațional român este membru UEFA și a urmărit duelul dintre PSG și Aston Villa, scor 2-1, de la tribuna oficială.
Ionuț Lupescu, prezent la Supercupa Europei alături de Roberto Martinez
Francezii lui Luis Enrique și-au apărat trofeul, miercuri, în Austria, iar printre numele importante de la stadion s-a aflat și Ionuț Lupescu.
Fostul jucător de la Dinamo a fost surprins alături de Roberto Martinez, fostul selecționer al Portugaliei, care s-a despărțit de națională după prestația modestă de la CM 2026.
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Lupescu activează pentru UEFA, iar între 2012 și 2018 a ocupat funcția de director tehnic în cadrul forului european, poziție la care a renunțat apoi pentru a candida la alegerile FRF din 2018, unde a fost învins de Răzvan Burleanu.
Acesta a revenit la UEFA în 2024, unde ocupă și în prezent postul de consultant tehnic.
Echipele pentru care a evoluat Ionuț Lupescu
- Dinamo București
- Bayer Leverkusen
- Borussia Monchengladbach
- Bursaspor
- Al-Hilal
De-a lungul carierei sale, Lupescu a câștigat un titlu cu Al-Hilal (2002), 3 campionate (1990, 2000 și 2002) și 3 Cupe ale României (1990, 2000, 2001) cu Dinamo.