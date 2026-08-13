Românul VIP de la Supercupă FOTO: A fost prezent la tribuna oficială lângă fostul selecționer al Portugaliei +10 foto
Roberto Martinez și Ionuț Lupescu. Foto: captură Prima Sport
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Românul VIP de la Supercupă FOTO: A fost prezent la tribuna oficială lângă fostul selecționer al Portugaliei

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 13.08.2026, ora 09:41
  • Ionuț Lupescu (57 de ani) a fost prezent la Supercupa Europei, pe Red Bull Arena din Salzburg.
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Fostul internațional român este membru UEFA și a urmărit duelul dintre PSG și Aston Villa, scor 2-1, de la tribuna oficială.

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Ionuț Lupescu, prezent la Supercupa Europei alături de Roberto Martinez

Francezii lui Luis Enrique și-au apărat trofeul, miercuri, în Austria, iar printre numele importante de la stadion s-a aflat și Ionuț Lupescu.

Fostul jucător de la Dinamo a fost surprins alături de Roberto Martinez, fostul selecționer al Portugaliei, care s-a despărțit de națională după prestația modestă de la CM 2026.

Ionuț Lupescu, alături de Roberto Martinez la Supercupa Europei Captură Prima Sport (7).jpg
Ionuț Lupescu, alături de Roberto Martinez la Supercupa Europei Captură Prima Sport (7).jpg

Galerie foto (10 imagini)

Ionuț Lupescu, alături de Roberto Martinez la Supercupa Europei Captură Prima Sport (1).jpg Ionuț Lupescu, alături de Roberto Martinez la Supercupa Europei Captură Prima Sport (2).jpg Ionuț Lupescu, alături de Roberto Martinez la Supercupa Europei Captură Prima Sport (3).jpg Ionuț Lupescu, alături de Roberto Martinez la Supercupa Europei Captură Prima Sport (4).jpg Ionuț Lupescu, alături de Roberto Martinez la Supercupa Europei Captură Prima Sport (5).jpg
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Lupescu activează pentru UEFA, iar între 2012 și 2018 a ocupat funcția de director tehnic în cadrul forului european, poziție la care a renunțat apoi pentru a candida la alegerile FRF din 2018, unde a fost învins de Răzvan Burleanu.

Acesta a revenit la UEFA în 2024, unde ocupă și în prezent postul de consultant tehnic.

Echipele pentru care a evoluat Ionuț Lupescu

  • Dinamo București
  • Bayer Leverkusen
  • Borussia Monchengladbach
  • Bursaspor
  • Al-Hilal

De-a lungul carierei sale, Lupescu a câștigat un titlu cu Al-Hilal (2002), 3 campionate (1990, 2000 și 2002) și 3 Cupe ale României (1990, 2000, 2001) cu Dinamo.

74 de selecții
a bifat Ionuț Lupescu la echipa națională, pentru care a marcat 6 goluri și o pasă decisivă

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