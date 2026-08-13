Lakers, nouă tranzacție-record! Noii proprietari plătesc 12,5 miliarde de dolari! + Legătura cu familia Trump

Los Angeles Lakers își schimbă din nou proprietarul, la doar 10 luni după ce familia Buss a cedat controlul asupra francizei. De această dată, prețul este amețitor: 12,5 miliarde de dolari, cea mai mare sumă plătită vreodată pentru o echipă!

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Bob Iger, fostul CEO al Disney, și Joshua Kushner, fondatorul Thrive Capital, sunt cei care au ajuns la un acord cu Mark Walter pentru preluarea francizei.

Tranzacția trebuie să primească aprobarea NBA. Prin Joshua Kushner, Lakers are și o legătură directă cu familia Trump.

Lakers, nouă tranzacție-record . De la 10 la 12,5 miliarde de dolari în 10 luni!

Lakers are 17 titluri NBA, una dintre cele mai mari baze de suporteri din sportul mondial și o marcă ce depășește cu mult piața din Los Angeles.

Franciza beneficiază de piața media uriașă din California, de sponsorizări, merchandising, drepturi comerciale și de statutul de brand global.

Noua tranzacție este cea mai scumpă a unei echipe sportive americane și, totodată, una dintre cele mai spectaculoase tranzacții din istoria sportului.

Suma de 12,5 miliarde de dolari stabilește un nou record pentru o echipă sportivă profesionistă din SUA, conform ESPN.

În iunie 2025, Mark Walter a ajuns la un acord cu familia Buss pentru preluarea pachetului de control al lui Lakers, la o evaluare de aproximativ 10 miliarde de dolari. La momentul respectiv, era cea mai mare tranzacție din istoria sportului profesionist.

Consiliul guvernatorilor NBA a aprobat afacerea în octombrie, iar Walter a devenit oficial proprietar majoritar.

Acum, aceeași franciză este evaluată cu 25% mai mult, la 12,5 miliarde de dolari.

Conform declarațiilor lui Iger, negocierile s-au desfășurat într-un ritm foarte rapid, neobișnuit pentru o tranzacție de 12,5 miliarde de dolari. A fost nevoie de aproximativ trei zile.

În calitate de fani de-o viață ai NBA, suntem profund onorați de oportunitatea de a deveni administratori ai echipei Los Angeles Lakers, una dintre cele mai emblematice francize sportive din lume. Avem un respect imens pentru leadershipul și viziunea lui Jerry și Jeanie Buss. Angajamentul nostru pe termen lung este să construim pe această bază, să concurăm la cel mai înalt nivel și să servim această echipă extraordinară, fanii ei și orașul Los Angeles. Comunicat Iger și Kushner

Afacerile lui Walter, sub lupa autorităților americane

Vânzarea LA Lakers vine într-un moment în care imperiul financiar al lui Mark Walter este supus atenției autorităților federale.

Reuters și AP relatează că afacerile lui Walter fac obiectul unei investigații federale, iar autoritățile examinează anumite tranzacții și legături financiare ale companiilor sale de asigurări și ale entităților afiliate.

Cine sunt noii proprietari ai lui Lakers

Bob Iger are 75 de ani și este una dintre figurile importante ale industriei media americane.

A condus Disney în două mandate lungi, iar în perioada în care s-a aflat la conducerea companiei, Disney a dezvoltat relații comerciale uriașe cu NBA prin ESPN și acordurile de televiziune ale ligii.

Iger a părăsit funcția de CEO Disney în martie 2026.

Conform apnews.com, Iger și soția sa, Willow Bay, au preluat în 2024 controlul clubului Angel City FC din liga feminină americană NWSL, într-o tranzacție care a evaluat clubul la aproximativ 250 de milioane de dolari.

Joshua Kushner, în vârstă de 41 de ani, este fondatorul Thrive Capital și al Thrive Eternal, o structură creată pentru investiții pe termen lung în active considerate imposibil sau foarte greu de replicat prin tehnologie: francize sportive, branduri și instituții culturale.

Thrive Eternal a investit în aprilie 2026 în San Francisco Giants.

Kushner deține de mai multă vreme și o participație minoritară la Miami Heat și a deținut anterior o participație la Memphis Grizzlies.

Pentru a deveni proprietar al Lakers, va trebui să rezolve problema suprapunerii de proprietăți în NBA.

Joshua Kushner este fratele mai mic al lui Jared Kushner, soțul Ivankăi Trump și ginerele președintelui Donald Trump.

În această vară, Thrive Eternal a devenit un actor central într-un plan controversat al FIFA de a crea o nouă entitate comercială, evaluată la aproximativ 20 de miliarde de dolari, care ar fi urmat să concentreze drepturi comerciale legate de Cupa Mondială și alte competiții.

Thrive Eternal urma să fie investitorul-ancoră într-un grup care ar fi putut furniza mai mult de 4 miliarde de dolari către FIFA. Planul a provocat reacții puternice în fotbalul european și a fost ulterior retras în urma controverselor.

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