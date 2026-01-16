Își face griji pentru Emma Răducanu Un expert o avertizează înainte de Australian Open:  „Situație fizică foarte precară”

Stephen Smith, un expert în sănătatea sportivilor și prevenirea accidentărilor, a vorbit despre probleme medicale cu care se confruntă Emma Răducanu (23 de ani, #29 WTA).

Sezonul 2025 s-a încheiat prematur pentru sportiva britanică, în octombrie, imediat după turneele din Wuhan și Ningbo (China).

Tot din cauza problemelor de sănătate, sportiva cu origini românești a fost nevoită să renunțe la Pan Pacific Open de la Tokyo și la turneul din Hong Kong din luna decembrie a anului 2025.

Stephen Smith, despre Emma Răducanu: „Îți soliciți prea mult corpul”

Debutul tenismenei în 2026 a fost anulat din cauza unei contuzii la piciorul drept, care s-a agravat. Răducanu a fost nevoită să se retragă de la United Cup, înainte de meciul împotriva japonezei Naomi Osaka.

Acum, Stephen Smith, un expert în sănătatea sportivilor și prevenirea accidentărilor, a vorbit despre situația Emmei Răducanu.

„Cred că ceri prea mult, pui prea multă presiune și soliciți prea mult corpul tău atunci când nu ai baza fundamentală de care ai nevoie.

Îți lipsește baza de condiționare fizică, baza de forță neurologică și, posibil, chiar și baza de forță cardiovasculară.

Cred că în acel moment apar leziuni minore de acest gen, care pot avea un impact destul de semnificativ, un impact important asupra întregului sezon pentru cineva”, a spus Smith, potrivit puntodebreak.com.

„ 8-12 săptămâni de recuperare”

Smith a oferit mai multe informații despre problema cu care se confruntă jucătoarea britanică.

„Răducanu se confruntă cu o problemă de contuzie osoasă și se pare că acest lucru i-a afectat pregătirea dinaintea sezonului.

Dacă trebuie să-și suprasolicite piciorul sau să-l supună unui stres și unei tensiuni prea mari cu o contuzie osoasă de acest fel, riscul este similar cu cel al unei fracturi de stres.

Și atunci vorbim despre o perioadă de recuperare de 8 până la 12 săptămâni”, a mai spus expertul.

Se află într-o situație fizică foarte precară, deoarece trebuie să găsească echilibrul potrivit. Stephen Smith, despre Emma Răducanu

Despre participare Emmei Răducanu la Australian Open: „Va fi foarte, foarte dificil”

Australian Open 2026 se desfășoară în perioada 18 ianuarie - 1 februarie, iar participarea Emmei Răducanu ar fi riscantă, crede Stephen Smith.

„Este o situație cu adevărat neplăcută în care se află. Dar să participi la un turneu precum Australian Open când întreaga ta pregătire dinaintea sezonului a fost afectată de așa ceva, cred că va fi foarte, foarte dificil”.

Emma Răducanu are în palmares un titlu de Grand Slam. În 2021, britanica a câștigat US Open, după ce a învins-o în finală pe Leylah Fernandez cu scorul de 6-4, 6-3.

Sezonul 2025 a fost unul promițător pentru Răducanu, care a revenit în top 30 mondial (acum ocupă locul 29) după mai bine de trei ani.

Una dintre performanțele remarcabile ale Emmei Răducanu în 2025 a fost înregistrată la Miami Open, unde a ajuns în sferturile de finală, fiind învinsă de Jessica Pegula cu scorul 4-6, 7-6(3), 2-6.

1,44 milioane de euro a obținut Emma Răducanu din tenis în anul 2025

