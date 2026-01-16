„Cîrstea? Sferturi, semifinale!” O legendă a tenisului mondial crede că Sorana poate ajunge în fazele superioare ale Australian Open

Sorana Cîrstea, 35 de ani, este la ultimul ei Australian Open din carieră pentru că se va retrage la sfârșitul acestui an.

Mats Wilander, 61 de ani, de zece ori câștigător de turnee de Grand Slam, spune că Sorana e „extrem de redutabilă”.

Sorana Cîrstea, locul 41 mondial WTA, va debuta luni la AO, iar sorții nu i-au fost favorabili la ultima ei apariție ca profesionista în turneul de Mare Șlem de la Antipozi. Prima adversară a româncei va fi Eva Lys.

Nemțoaica născută la Kiev, în vârstă de 24 de ani, locul 39 WTA, nu e o adversară imposibilă, chiar dacă i-a luat un set, în înfrângerea cu 6-3, 3-6, 4-6, Igăi Swiatek în partida de acum câteva zile de la Perth.

Mats Wilander: „Sorana poate face semifinale!”

Însă în turul doi, Sorana, în cazul unei victorii împotriva Evei, va juca, cel mai probabil, contra japonezei Naomi Osaka, numărul 16 WTA și câștigătoare a două turnee pe hardcourt-ul de la Australian Open.

Unul dintre experții Eurosport, celebrul Mats Wilander, câștigător a zece turnee de Mare Șlem, a acceptat un interviu acordat în exclusivitate pentru GOLAZO.ro, în care a vorbit de șansele ca Sorana Cîrstea să facă un AO de ținut minte.

Bună ziua, domnule Wilander. Sorana a jucat bine la Brisbane, învingându-le pe Ostapenko și Pavlyuchenkova. A pierdut în fața Arynei Sabalenka, dar a jucat bine. Judecând după aceste rezultate, ne putem aștepta să aibă un bun parcurs la Australian Open?

Salut. Știi care e treaba cu Cîrstea? Da, ca să răspund direct la întrebare, cred că poate face un AO bun. Chestia cu ea e că, atunci când evoluează bine, are un joc formidabil. Deci poate avea un Australian Open foarte bun. Poate chiar extraordinar. Poate ajunge în sferturi, în semifinale.

2,8 milioane de dolari va încasa câștigătoarea turneului Australian Open

Vă bazați, când spuneți asta, și pe faptul că nu mai are presiunea unui rezultat, fiind la final de carieră?

Nu neapărat. Dar e un factor. Mă bazez pe faptul că nu prea știm ce se întâmplă cu Cîrstea. La 34-35 de ani... are fluctuații. Când joacă bine e extrem, dar extrem de redutabilă. Dar va face asta cu siguranță? Nu știm. Dar poate juca bine? Da, fără îndoială. Are unul dintre cele mai periculoase stiluri din WTA (n.r. - Women's Tennis Association).

Fluctuații, adică e inconstantă?

Da, dar așa a fost întreaga ei carieră. Un pic inconstantă în evoluțiile ei. Dar e o întrebare la care nimeni nu răspunde. E mai bine să fii inconstantă, dar să ai rezultate bune turnee de Mare Șlem sau să fii constantă în restul anului, dar să nu ai niciodată evoluții semnificative la Grand Slam-uri? Eu cred că e mai bine să fii precum Cîrstea. Sigur, asta dacă nu ajungi în fiecare an în finale de Mare Șlem.

2 sferturi de finala are Cîrstea la turnee de Mare Șlem, unul la Roland Garros (2009), iar celălalt la US Open (2023)

Mats Wilander: „Cîrstea poate bate pe oricine!”

Ați spus mai devreme că Sorana poate ajunge în „sferturi, semifinale”. Credeți 100% în asta?

Desigur! Cîrstea, atunci când joacă la potențialul ei maxim, poate bate pe oricine. Exceptând-o pe Sabalenka și alte câteva jucătoare cele mai bune din lume. Dar și acestora le poate face meciul foarte greu. Românca e o adversară foarte periculoasă și poate avea un turneu mare la AO.

Cum abordează sportiv ultimul an din carieră? Eliberat de presiunea rezultatelor? Se poate bucura Cîrstea doar de plăcerea de a juca?

Nu știu sigur cum o face ea, dar știu cum am făcut-o eu. M-am bucurat de tenis. Iar când vii la un Grand Slam, e ca o... celebrare a întregii tale cariere. Nu știu dacă presiunea unei gândiri de genul: „e ultimul meu turneu aici, trebuie să joc bine”, dă rezultate.



Trebuie să gândești că e deja o victorie că pot juca aici, că mă voi simți bine pe teren. Sper să intre cu acest mindset (n.r. - mentalitate) pe teren și să câștige meciuri, chiar dacă tragerea la sorți nu a fost prea avantajoasă pentru ea.

Între Alcaraz și Sinner începe să se întâmple ce se petrecea între Nadal și Federer. Dacă suprafața de joc e ceva mai rapidă, atunci Sinner e favorit. Dacă e ceva mai lentă, atunci Alcaraz e favorit. Mats Wilander, fost număr 1 mondial ATP

Sorana poate fi o surpriză a acestui turneu. Pe cineva mai vedeți capabil de a produce surprize, atât pe partea feminină, dar și masculină, a tabloului principal?

La fete cred că... Alexandra Eala din Filipine. Joacă foarte bine în mod constant. Cred că le poate învinge pe Sabalenka și Swiatek. Nu, încă nu. Dar observ ceva diferit la ea, iar asta mă face să am încredere în potențialul ei. Și vine dintr-o parte a lumii în care poate crea un val de interes pentru acest sport.



La masculin încă îl aștept să confirme pe Jakub Mensik. În sensul în care să facă un turneu mare de Grand Slam. Poate juca extraordinar și aștept să „explodeze”. Deocamdată nu a reușit asta. Dar eu cred că se va întâmpla asta în curând.

