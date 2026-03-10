Controversă în NBA Omagiul pregătit de Hawks pentru un club de striptease, interzis pentru că încurajează obiectificarea femeilor: „Abuz, hărțuire, violență”
Baschet

alt-text Publicat: 10.03.2026, ora 10:20
alt-text Actualizat: 10.03.2026, ora 10:20
  • Polemică în SUA, după ce Atlanta Hawks, echipă din NBA, a vrut să organizeze o seară specială dedicată unui celebru club de striptease din oraș. Liga națională de baschet american a blocat inițiativa.

Hawks anunțaseră că meciul de pe 16 martie contra celor de la Orlando Magic urma să fie transformat într-un eveniment tematic numit „Magic City Night”.

După ce inițiativa a stârnit reacții dure, iar nume importante au tras un semnal de alarmă în privința răului pe care îl poate provoca femeilor, NBA a interzis evenimentul!

Controversă în NBA

Inițiativa celor de la Hawks era prezentată de club drept un omagiu adus unui „simbol cultural al orașului Atlanta”.

Hawks nu a menționat, însă, că Magic City este un club de striptease, ci a descris clubul ca fiind o „instituție culturală emblematică”, subliniind în același timp „istoria, impactul cultural și influența” unui „punct de reper din Atlanta”.

Clubul din NBA pregătise mai multe detalii: un concert, la pauza meciului, susținut de un rapperul T.I., produse promoționale speciale și un podcast live despre impactul cultural al clubului Magic City, a scris ABC News.

Omagiul pregătit de Hawks pentru un club de striptease „încurajează obiectificarea femeilor”

Luke Kornet, pivotul celor de la San Antonio Spurs, a fost printre cei mai vocali împotriva acestui eveniment și a făcut apel public pentru anularea lui.

A subliniat că promovarea unui club de striptease într-un context sportiv poate transmite un mesaj problematic și poate contribui la obiectificarea femeilor.

Kornet a scris că evenimentul pune NBA într-o postură nedorită și că „liga ar trebui să își dorească să protejeze și să stimeze femeile, multe dintre ele lucrând din greu, în fiecare zi, pentru a face din aceasta cea mai bună ligă de baschet din lume”.

Ar trebui să promovăm o atmosferă protectoare și respectuoasă față de fiicele, soțiile, surorile, mamele și partenerii pe care îi cunoaștem și îi iubim. Luke Kornet, San Antonio Spurs

Jucătorul a mai semnalat că, în cele din urmă, această colaborare ar face NBA complice la obiectificarea și posibila maltratare a femeilor, multe dintre ele, spune Kornet, ajungând în lumea divertismentului pentru adulți prin abuz, hărțuire și violență.

  • Obiectificarea reprezintă tratarea unei persoane ca pe un simplu obiect, instrument sau marfă, ignorându-i personalitatea, emoțiile, autonomia și subiectivitatea. Este un concept central în teoria feministă, referindu-se la reducerea femeilor la corpul lor sau la funcția sexuală.

În cele din urmă, comisarul NBA, Adam Silver, a anunțat că liga a decis să blocheze evenimentul, după ce a primit numeroase mesaje din partea fanilor, partenerilor și angajaților din NBA.

El a declarat, conform The Washington Post, că anularea promoției este „decizia corectă pentru comunitatea NBA”.

Când am aflat despre acest eveniment, am contactat conducerea echipei Hawks pentru a înțelege mai bine planurile și raționamentul lor. Deși apreciem perspectiva echipei și dorința lor de a merge mai departe, am primit mesaje de îngrijorare de la o gamă largă de părți interesate din ligă, inclusiv fani, parteneri și angajați. Cred că anularea acestei promoții este decizia corectă pentru comunitatea NBA în general. Adam Silver, comisar NBA

Înregistrarea live a podcastului a fost anulată, iar fanii care au achiziționat bilete pentru acea parte a serii vor fi contactați direct. Orice produs precomandat va fi onorat și livrat, dar produsul nu va mai fi disponibil la meci, a declarat echipa. Meciul în sine va continua conform planificării.

Conducerea echipei din Atlanta s-a declarat dezamăgită de decizie, însă a menționat că o va respecta.

NBA atlanta hawks club de striptease magic city
