Gafă la prezentare VIDEO.  Ce a scris președintele Consiliului Județean despre noul pas făcut la arena inutilă de 85 de milioane de euro

Corneliu Ștefan (43 de ani), președintele Consiliului Județean Târgoviște, a comis o eroare în momentul în care a venit cu noi detalii despre starea lucrărilor noului stadion din oraș, Dâmbovița Arena.

Construcția noului stadion din Târgoviște a început în septembrie 2023. Orașul mai are un stadion nou, „Eugen Popescu”, pe care evoluează Chindia acasă în Liga 2.

Corneliu Ștefan, gafă la prezentarea noului pas legat de Dâmbovița Arena

Dâmbovița Arena prinde din ce în ce mai mult contur, iar gazonul a fost și el deja montat, motiv pentru care Corneliu Ștefan a postat un scurt videoclip pe rețelele de socializare pentru a prezenta starea lucrărilor arenei de 85 de milioane de euro.

Cu toate acestea, președintele Consiliului Județean Târgoviște a comis și o eroare în graba de a posta anunțul.

„S-a montant gazonul”, a scris Corneliu Ștefan, în loc de „S-a montat” .

@stefan.corneliu3 ✅ Așa arată Dâmbovița Arena astăzi! Gazonul a fost deja montat, iar în curând vom avea un complex sportiv modern pentru antrenamente, competiții și performanță. ♬ original sound - Stefan Corneliu

Stadionul este proiectat să aibă culoarele de acces în apropierea facilităților. Astfel, autocarele echipelor vor putea pătrunde până la intrarea spre vestiare.

Intrarea pentru persoanele cu nevoi speciale se află la Peluza Sud și este bine delimitată.

Finalizarea construcțiilor este prevăzută pentru anul 2026

Lucrările la Dâmbovița Arena sunt realizate de inisterul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, prin CNI

Stadionul va putea fi folosit pentru competiții de fotbal, rugby și atletism

Caracteristicile noului stadion „Dâmbovița Arena”

Capacitate: 12.402 locuri

Costul lucrării: 271 milioane de lei (aproximativ 55 de milioane de euro)

Etaje: subsol, parter și trei etaje

Pistă de atletism

Peste 500 de locuri (inclusiv locuri pentru persoane cu dizabilități, motociclete și biciclete)

Săli de antrenament, încălzire, recuperare, vestiare, spațiu pentru control antidoping

165 de locuri pentru presă și comentatori

75 de locuri pentru persoane cu dizabilități și 75 pentru însoțitorii acestora

