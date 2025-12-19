Vocea lui David Popovici a fost auzită Bazinele de la Complexul „Lia Manoliu” vor fi modernizate »  La cât se ridică investiția +19 foto
David Popovici (foto: Raed Krishan/GOLAZO.ro)
Înot

Vocea lui David Popovici a fost auzită Bazinele de la Complexul „Lia Manoliu" vor fi modernizate » La cât se ridică investiția

Ionuț Cojocaru
Publicat: 19.12.2025, ora 16:58
Actualizat: 19.12.2025, ora 16:58
  • Ministerul Dezvoltării a aprobat finanțarea lucrărilor de consolidare, reabilitare și modernizare a bazinelor de înot din cadrul Complexului Sportiv Național „Lia Manoliu” din București.
  • Decizia vine după ani de semnale venite de la sportivi de performanță, printre care și campionul olimpic David Popovici (21 de ani).

Complexul, a cărui construcție s-a finalizat în 1971 și care este singurul de acest tip din Capitală, nu mai îndeplinește standardele moderne de siguranță și performanță și este nefuncțional de mai mulți ani.

Bazinele de la Complexul „Lia Manoliu” vor fi modernizate

„Reprezentând o moștenire sportivă de peste 50 de ani, modernizarea bazinelor nu va fi doar un câștig pentru sportivii de elită, ci și pentru comunitate.

Va fi o investiție în sănătatea publică, în educația tinerilor și în păstrarea tradiției sportive a României”, a precizat ministrul dezvoltării Cseke Attila, într-un comunicat.

Lucrările vor fi realizate pe o suprafață de 12.000 mp, iar investiția este estimată la aproape 100 de milioane de lei și va dura aproximativ 30 de luni, șase dintre ele fiind pentru etapa de proiectare.

Pe lângă consolidarea și modernizarea clădirii, vor fi refăcute sistemele de încălzire și ventilație, înlocuită tâmplăria exterioară și montate corpuri de iluminat eficiente energetic

Bazinelor li se va asigura alimentarea cu apă subterană, iar sistemele de filtrare și tratare a apei vor fi modernizate. De asemenea, vor fi amenajate tribune pentru spectatori, cu o capacitate de 70 și 110 locuri.

David Popovici, despre bazinul de la „Lia Manoliu”

În repetate rânduri, David Popovci a vorbit despre starea precară a bazinului olimpic de la complexul „Lia Manoliu”, cel mai recent în urmă cu aproximativ o săptămână.

„De un an sau poate chiar doi am început să vorbesc despre condițiile care sunt acolo, despre bazinul din interior care e în paragină de 10 ani, dar răspunsurile au fost mereu pasate din stânga în dreapta.

Mereu vorbesc despre lipsa infrastructurii sportului în România, dar și în București. Există câteva bazine olimpice, semi-olimpice, dar cu siguranță nu la nivelul la care au nevoie tinerii sportivi și noile generații.

Mi-ar plăcea să văd mai multă înclinare către partea asta, educația sportivă, către un stil de viață mai sănătos, facilitat accesul la piste de bicicletă, de exemplu.”, a spus Popovici.

Complexul Sportiv Lia Manoliu david popovici ministerul dezvoltarii cseke attila
