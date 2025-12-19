Și șeicii sunt în criză Saudiții pregătiseră trilioane de dolari pentru Mondialul din 2034, dar s-au răzgândit. Ce vor să facă +15 foto
Mohammed bin Salman, 40 de ani, e prințul moștenitor al Arabiei Saudite din 2017 și premierul țării din 2022 Foto: Imago
Campionatul Mondial

Și șeicii sunt în criză Saudiții pregătiseră trilioane de dolari pentru Mondialul din 2034, dar s-au răzgândit. Ce vor să facă

Theodor Jumătate
Publicat: 19.12.2025, ora 16:32
  • Arabia Saudită anunțase inițial cheltuieli de proporții pentru Campionatul Mondial pe care îl va organiza în 2034. 
  • Nici nu a început construcția stadioanelor și nu mai vrea să investească atât de mult. Care e motivul.

FIFA i-a deschis calea Arabiei Saudite pentru organizarea Campionatului Mondial din 2034.

Regatul din Golful Persic a prezentat singura candidatură pentru turneul final, confirmată cu aclamații de Consiliul FIFA.

Mondialul din Arabia Saudită, în orașul zgârie-nori. Stadion la 350 m!

Riadul a avut un plan nemaivăzut pentru octombrie-noiembrie 2034, cu 15 stadioane (11 noi și 4 renovate).

Toate reunite în cinci locuri: Riad, Jeddah, Al-Khobar și Abha, plus Neom-The Line, orașul zgârie-nori: lung de 2,4 km, înalt de 500 m și lat de 200 m.

Staudionul Neom (Neom) - 46.010 locuri
Staudionul Neom (Neom) - 46.010 locuri

Stadionul Prince Mohammed bin Salman (Riad) - 46.979 locuri Stadionul Roshn (Riad) - 46.000 locuri Stadionul New Murabba (Riad) - 46.010 locuri Stadionul Prince Faisal (Riad) - 46.865 locuri Stadionul King Saud University (Riad) - 46.319 locuri
Un oraș care să funcționeze 100% cu energie regenerabilă. Stadionul pentru Mondial va fi integrat la înălțime, la peste 350 de metri de nivelul mării!

Numai The Line ar costa Arabia Saudită 2,6 trilioane de dolari

Totul făcea parte din mega-proiectul Vision 2030, decis de Mohammed bin Salman, prințul moștenitor și prim-ministrul saudit, care vrea să schimbe în viitor principala sursă financiară a statului: turismul să ia locul petrolului.

Stadionul King Salman din Riad va găzdui deschiderea și finala CM 2034
Stadionul King Salman din Riad va găzdui deschiderea și finala CM 2034

Stadionul King Salman din Riad va găzdui deschiderea și finala CM 2034 Fotografii: Populous Stadionul King Salman din Riad va găzdui deschiderea și finala CM 2034 Stadionul King Salman din Riad va găzdui deschiderea și finala CM 2034 Stadionul King Salman din Riad va găzdui deschiderea și finala CM 2034 Stadionul King Salman din Riad va găzdui deschiderea și finala CM 2034
La un moment dat, guvernul local a realizat că numai The Line va costa 2,6 trilioane de dolari.

Acum însă, aceleași autorități nu ar mai vrea să cheltuiască asemenea sume și vor să le reducă, pe fondul scăderii prețului petrolului, susține The Guardian.

Saudiții cer schimbarea planurilor și reducerea costurilor pentru CM 2034

Jurnaliștii britanici au aflat că Fondul Public de Investiții Saudit (PIF) a cerut mai multor companii de arhitectură să retrimită planurile, iar firmele de construcții să micșoreze costurile.

Din această cauză, vor fi întârzieri mari pe șantierele pentru CM 2034.

E posibil chiar să dispară câteva stadioane din proiectul inițial, ceea ce ar putea declanșa altă problemă: aglomerarea arenelor.

Mondialul din 2026, primul cu 48 de echipe, se va desfășura pe 16 stadioane: 11 în SUA, 3 în Mexic și două în Canada.

