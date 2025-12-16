„Poveste nebunească” Control anti-doping în mijlocul unui podcast: „Eram în direct”

Damir Dzumhur (33 de ani, #65 ATP), semifinalist al turneului Țiriac Open de la București (ATP 250) , s-a confruntat cu o situație fără precedent.

, s-a confruntat cu o situație fără precedent. În timpul unui podcast, tenismenul bosniac a fost informat de autoritățile antidoping că se află la el acasă pentru un control.

Invitat la podcastul „Wish and Go Show”, găzduit de Nebojsa Viskovic, Damir Dzumhur a fost nevoit să se întoarcă acasă, după ce testerii antidoping i-au bătut la ușă, informează tennisworldusa.org.

Damir Dzumhur: „Poveste nebunească”

Jucătorul bosniac nu a vrut să riște, iar filmările au fost întrerupte pentru ca acesta să meargă să ofere o probă.

Interesant este faptul că în momentul în care Dzumhur a fost sunat, el și Viskovic discutau despre măsurile de dopaj.

„Poveste nebunească. Eram în direct la podcastul Wish and Go Show, când am primit un telefon de la antidoping că sunt la mine acasă , așa că a trebuit să mă întorc acasă și, din păcate, să termin emisiunea cu Nebojsa Viskovic mai devreme decât mă așteptam, dar a fost o dramă în direct și cel mai nebunesc lucru este că vorbeam despre antidoping chiar înainte, așa că am crezut că este o glumă, dar nu a fost.

Îmi pare rău, pentru că am avut o discuție atât de reușită, dar o vom face din nou foarte curând!”, a povestit bosniacul pe Instagram.

Mesajul publicat de Damir Dzumhur pe Instagram/ Foto: captura ecran

Toți jucătorii de tenis trebuie să le pună la dispoziție oficialilor WADA informații despre locul în care se află.

Acest lucru le permite să efectueze teste anti-doping neanunțate, în orice moment, pentru a determina dacă aceștia utilizează substanțe interzise în sport. Pot fi suspendați dacă ratează 3 teste în 12 luni.

Pentru Dzumhur, anul 2025 s-a încheiat cu un palmares de 21 de victorii și 27 de înfrângeri pe tabloul de simplu.

Cele mai bune rezultate ale bosniacului în acest an au fost obținute la turneele ATP 250 de la București și Umag, unde a ajuns în semifinală.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport