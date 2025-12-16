„Poveste nebunească” Control anti-doping în mijlocul unui podcast: „Eram în direct”
Damir Dzumhur/ Foto: IMAGO
Tenis

„Poveste nebunească” Control anti-doping în mijlocul unui podcast: „Eram în direct”

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 16.12.2025, ora 19:25
alt-text Actualizat: 16.12.2025, ora 19:25
  • Damir Dzumhur (33 de ani, #65 ATP), semifinalist al turneului Țiriac Open de la București (ATP 250), s-a confruntat cu o situație fără precedent.
  • În timpul unui podcast, tenismenul bosniac a fost informat de autoritățile antidoping că se află la el acasă pentru un control. 

Invitat la podcastul „Wish and Go Show”, găzduit de Nebojsa Viskovic, Damir Dzumhur a fost nevoit să se întoarcă acasă, după ce testerii antidoping i-au bătut la ușă, informează tennisworldusa.org.

„Avem o foame uriașă” Jucătorii de la FCSB intră motivați la maximum cu Rapid: „Vom da mai mult de 100%”
Citește și
„Avem o foame uriașă” Jucătorii de la FCSB intră motivați la maximum cu Rapid: „Vom da mai mult de 100%”
Citește mai mult
„Avem o foame uriașă” Jucătorii de la FCSB intră motivați la maximum cu Rapid: „Vom da mai mult de 100%”

Damir Dzumhur: „Poveste nebunească”

Jucătorul bosniac nu a vrut să riște, iar filmările au fost întrerupte pentru ca acesta să meargă să ofere o probă.

Interesant este faptul că în momentul în care Dzumhur a fost sunat, el și Viskovic discutau despre măsurile de dopaj.

„Poveste nebunească. Eram în direct la podcastul Wish and Go Show, când am primit un telefon de la antidoping că sunt la mine acasă, așa că a trebuit să mă întorc acasă și, din păcate, să termin emisiunea cu Nebojsa Viskovic mai devreme decât mă așteptam, dar a fost o dramă în direct și cel mai nebunesc lucru este că vorbeam despre antidoping chiar înainte, așa că am crezut că este o glumă, dar nu a fost.

Îmi pare rău, pentru că am avut o discuție atât de reușită, dar o vom face din nou foarte curând!”, a povestit bosniacul pe Instagram.

Mesajul publicat de Damir Dzumhur pe Instagram/ Foto: captura ecran Mesajul publicat de Damir Dzumhur pe Instagram/ Foto: captura ecran
Mesajul publicat de Damir Dzumhur pe Instagram/ Foto: captura ecran

Toți jucătorii de tenis trebuie să le pună la dispoziție oficialilor WADA informații despre locul în care se află.

Acest lucru le permite să efectueze teste anti-doping neanunțate, în orice moment, pentru a determina dacă aceștia utilizează substanțe interzise în sport. Pot fi suspendați dacă ratează 3 teste în 12 luni.

Pentru Dzumhur, anul 2025 s-a încheiat cu un palmares de 21 de victorii și 27 de înfrângeri pe tabloul de simplu.

Cele mai bune rezultate ale bosniacului în acest an au fost obținute la turneele ATP 250 de la București și Umag, unde a ajuns în semifinală.

Citește și

Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Superliga
17:44
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Citește mai mult
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
PSG, bună de plată! Mbappe a câștigat procesul anului. Fosta sa echipă  trebuie să-i plătească o sumă istorică
Campionate
16:34
PSG, bună de plată! Mbappe a câștigat procesul anului. Fosta sa echipă trebuie să-i plătească o sumă istorică
Citește mai mult
PSG, bună de plată! Mbappe a câștigat procesul anului. Fosta sa echipă  trebuie să-i plătească o sumă istorică

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
Mărturia unui procuror DNA despre cum a ajuns „DNA la noncombat”: „Nu mai suntem lăsați să lucrăm cu cel mai competent corp polițienesc din MAI” / Un ofițer din MAI confirmă
ATP WADA test antidoping damir dzumhur
Știrile zilei din sport
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Campionatul Mondial
18:07
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Citește mai mult
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui  Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Superliga
16.12
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Citește mai mult
„Este anti-român” Atac al deputatului AUR la adresa lui  Nicușor Dan, după ce președintele a trimis Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Siderat”
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Superliga
16.12
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Citește mai mult
Ce se întâmplă cu Arena Națională? Noul primar al Capitalei, despre starea avansată de degradare a celui mai mare stadion din țară: „Asta trebuie să facem”
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională:  „Încalcă tratatele europene”
Superliga
16.12
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională: „Încalcă tratatele europene”
Citește mai mult
Nicușor Dan explică Președintele României a atacat Ordinul Novak la Curtea Constituțională:  „Încalcă tratatele europene”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:13
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
„Mi-a căzut cerul în cap” Cum a depășit Alex Musi accidentarea suferită la naționala U21: „Îmi încarc mintea cu asta”. Ce spune despre șansele la titlu
19:34
„Avem șanse” Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii”
„Avem șanse”  Gică Popescu, optimist înainte de barajul cu Turcia: „Asta trebuie să facă jucătorii” 
17:54
Vin să-l urmărească pe Dobre Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
Vin să-l urmărească pe Dobre  Un club important din Europa trimite scouterii la FCSB - Rapid » Ce salariu i-ar oferi atacantului
18:07
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Câți bani ia România la CM 2026! Consiliul FIFA a decis azi sumele oferite pentru Mondial. Burleanu e la Doha
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja

Cristian Geambașu: Teza lui Teja
Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe

Ioana Mihalcea: Suporterii lui Dinamo vor să știe
Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă

Dan Udrea: Vindecare posibilă
Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți

Radu Naum: Proști contra deștepți
Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, dă-o naibii de școală!

Cristian Geambașu: Tomiță, <span>dă-o</span> naibii de școală!
Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit

Cristian Geambașu: Fotbalul regăsit
Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori

Cătălin Tolontan: Fără spectatori
Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă

Radu Naum: Handbalul nostru de pe urmă
Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!

Cristian Geambașu: Obiectiv îndeplinit, mediocritate!
Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef

Dan Udrea: Statul lucrează doar atunci când are chef
Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie

Radu Naum: Cum să strici o jucărie
Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?

Cristian Geambașu: Ce a fost asta?
Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!

Dan Udrea: Florin Tănase, nedezbrăcat și demn!
Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?

Cristian Geambașu: Sifonul?
Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață

Silviu Tudor Samuilă: Lecția de viață
Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare

Cristian Geambașu: Despre o mistificare
De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!

Radu Naum: De ce ne mirăm?!
Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor

Cristian Geambașu: Tăcerea campioanelor
De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?

Dan Udrea: De ce tace Nadia?
De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan

Cătălin Tolontan: De ce a refuzat David Popovici o invitație a președintelui Nicușor Dan
Top stiri din sport
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Campionate
16.12
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Citește mai mult
Cum au votat românii la FIFA The Best Selecționerii, căpitanii naționalelor, jurnaliștii și fanii au ales campionii 2025. La media, a votat GOLAZO.ro
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Superliga
16.12
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Citește mai mult
Vot decisiv pentru stadionul Dinamo  Consiliul Local al Sectorului 2 a aprobat planul de cofinanțare a arenei
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Diverse
16.12
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Citește mai mult
Gică Popescu, proiect imobiliar de 70 mil. € Suma încasată de fostul mare fotbalist pentru cedarea a 11% din firma care transformă Academia din Craiova
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Superliga
16.12
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene
Citește mai mult
Derby cu stadionul gol? Număr foarte mic de bilete vândute la FCSB - Rapid. Care e protocolul în privința galeriei giuleștene

Echipe/Competiții

fcsb 88 CFR Cluj 11 dinamo bucuresti 18 rapid 23 Universitatea Craiova 20 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 2 uta arad 2 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Cupa Romaniei liga 1 europa league fcsb conference league
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Sondaj
17.12

FCSB și Craiova, în Europa Cine trece de faza principală?

Ajunge o echipă românească în primăvara europeană?

Doar FCSB %
Doar U Craiova %
Ambele %
Niciuna %
FCSB și Craiova, &icirc;n EuropaCine trece de faza principală?
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share