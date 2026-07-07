Dan Udrea Dan Negru șochează. Pentru că vrea
Opinii

Dan Udrea Dan Negru șochează. Pentru că vrea

alt-text Dan Udrea
alt-text Publicat: 07.07.2026, ora 17:38
alt-text Actualizat: 07.07.2026, ora 18:00
  • Dan Negru a scris pe Facebook: “Mă bucur că Trump i-a dat fotbalului un cap în gură“. Să-i respectăm satisfacția. 
  • Tot el spune: “Băgați-vă fotbalul ăsta în c..r”.
  • Să respectăm durerea care rezultă de aici.
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Multă lume s-a întrebat de ce Donald Trump a trădat „blatul” său cu Infantino. Dacă postarea președintelui SUA n-ar fi existat, ștergerea suspendării pentru cartonașul roșu ar fi enervat, dar nu ar fi fost un simbol specific al înțelegerii celor puternici peste capul suporterilor.

Și, atunci, de ce Trump nu s-a abținut? Nu doar pentru că nu poate, ci pentru că este tactica sa. Ca să aibă parte de atenția de care este dependent. Postările șocante, recompensate de algoritm, sunt un mod de viață. Și nu doar pentru președintele Statelor Unite.

Iată cum arată o postare pe Facebook a cunoscutului și apreciatului om de televiziune Dan Negru:

“Eu mă bucur că Trump i-a dat fotbalului un cap în gură! Pentru că fotbalul e tot mai sărac, iar fotbaliștii tot mai bogați. În fotbalul corporatist, statisticile contează mai mult decât emoția.

Industria pariurilor a transformat fotbalul în cifre: goluri, pase, cornere. Nu mai contează frumusețea jocului, ci câte goluri au marcat Haaland sau Messi.

Pentru că orice statistică devine un pariu.

Mai că-mi vine să cred că VAR-ul tot pentru pariori a fost inventat, eliminând riscul de a pierde bani din cauza greșelilor umane. Cu VAR, golul lui Maradona, „Mâna lui Dumnezeu”, din meciul cu Anglia, n-ar mai fi fost!
Meciul s-a jucat la scurt timp după războiul pentru Insulele Falkland, câștigat de Marea Britanie.

Pentru argentinieni, golul a fost emoție, revanșă, simbol.
Acum au apărut și pauzele de hidratare, care sunt, de fapt, minute de publicitate pentru televiziuni. La noi, aproape toate reclamele sunt la pariuri.

România nu are o statistică oficială a dependenților de jocurile de noroc pe care televiziunile le promovează cu complicitatea statului român.

Trump a jucat-o bine când a umilit fotbalul, un sport care a ajuns să dea roșu jucătorilor care vorbesc cu mâna la gură. Un sport care a devenit sluga banilor merită să fie umilit!

Uite, eu acum pun mâna la gură și vă spun: băgați-vă fotbalul ăsta în c…r. Un fotbal sărac, cu fotbaliști bogați”.

E foarte bine că fotbalul e comentat și criticat. E foarte bine că un om care și-a construit cariera de vedetă bine plătită în televiziuni la rându-le tot mai strâmtorate comentează și el ce se întâmplă la Campionatul Mondial.

Numai că, spre deosebire de televiziuni, unde audiențele scad, la fotbal e invers. Fenomenul crește.

De ce fotbalul de astăzi e mai bogat decât acum 30-40 de ani

Fotbaliștii sunt mai bogați pentru că fotbalul însuși e o industrie mult mai prosperă, comparativ cu anii 80, chiar 90. Astăzi la Mondiale au acces de 5 ori mai multe echipe din Africa și Asia, continente care aproape că nu existau acum 3-4 decenii.

În prezent, sunt și Australia și Noua Zeelandă, dar și Curacao, Haiti și Uzbekistan. Suporterii lor, dar și ai celor din Capul Verde, Iordania, Irak și Congo au participat, în tribune sau în fața televizorului, la acest turneu final. Acest lucru înseamnă că fotbalul s-a îmbogățit, nu că a sărăcit.

Donald Trump și Gianni Infantino Donald Trump și Gianni Infantino
Donald Trump și Gianni Infantino

16 din 17 Baloane de Aur sunt la Mondial

În plus, niciodată un Mondial nu a propus atâtea vedete pe metru pătrat: Messi, Ronaldo, Mbappe, Vinicius, Haaland, Yamal, Kane și mulți alții.

La acest turneu au jucat câștigătorii a 16 Baloane de Aur din ultimii 17 ani!

Aceasta e bogăția fotbalului, adresată spectatorilor și telespectatorilor.

La Messi nu numărăm golurile, ci admirăm arta pe care o creează în fotbal

Desigur, Dan Negru are dreptate când spune că fotbaliștii sunt bogați. Chiar foarte bogați, dar e proporțional cu starea lucrurilor. Fotbalul produce, fotbalul are impact, fotbalul a creat la acest Mondial cel mai mare eveniment all-time, de orice fel, nu doar sportiv.

Și atunci, nu e normal ca artiștii din rolurile principale să fie plătiți bine? Când toate producțiile TV pe care Negru le-a realizat la diverse televiziuni rupeau audiențele și stabileau recorduri, oare cel care avea rolul principal nu era plătit pe măsură?

“Nu mai contează frumusețea jocului, ci câte goluri au marcat Haaland sau Messi”, spune Dan Negru. Dacă nici Messi n-a creat frumusețe în fotbal, înseamnă că de dragul ideii de a șoca pierdem pe drum argumentele.

Messi a fost și continuă să fie o binecuvântare pentru acest sport.

Un gol cu mâna e un furt, pe care astăzi, VAR îl face imposibil de repetat

Dar unde greșește Dan Negru, desigur, în opinia mea, e atunci când contestă apariția arbitrajului video și o leagă de industria pariurilor. Nu sunt deloc simpatizant al industriei pariurilor și am dovedit asta refuzând poziția de redactor-șef.

Dar ce legătură are VAR-ul cu pariurile, cum spune Dan Negru? A argumentat, în apărarea ideii că VAR strică fotbalul, cu faptul că golul marcat de Maradona cu mâna în Argentina - Anglia 2-1, în sferturile Mondialului din 1986, n-ar mai fi existat dacă ar fi fost VAR.

Și nu e foarte bine că n-ar fi existat un gol furat?

Soartă de suporteri

Un gol neregulamentar nu înseamnă niciodată emoție, simbol sau revanșă, chiar dacă marcatorul se numește Maradona, iar disputa fotbalistică urmează unui război, în cazul respectiv cel al Malvinelor. Un gol cu mâna, oricum l-ai analiza, e o escrocherie, pe care, din fericire, VAR nu o mai permite în zilele noastre.

Nu toate schimbările fotbalului sunt sinonime cu progresul. Și nu toate formele îmbunătățirilor sunt ideale. Dar arbitrajul video a diminuat posibilitatea injustiției. Că nu a eliminat toată suferința suporterilor, de acord.

Dar, vorba lui Radu Cosașu, știți de ce li se spune suporteri? Pentru că suportă multe. De la echipa proprie și, din ce în ce mai mult, de la ce se întâmplă în jurul fotbalului de la cei care s-ar ofili fără porția lor de atenție.

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