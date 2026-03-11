Zid în fața României Portarul Turciei, invincibil două meciuri la rând cu Liverpool. Ce spune Slot despre el
Ugurcan a prins mingea. Era pres sus pentru Mac Allister, mijlocașul lui Liverpool Foto: Imago
Zid în fața României Portarul Turciei, invincibil două meciuri la rând cu Liverpool. Ce spune Slot despre el

Theodor Jumătate
Publicat: 11.03.2026, ora 19:00
Actualizat: 11.03.2026, ora 19:01
  • Ugurcan Cakir, 29 de ani, numărul 1 la Galatasaray și naționala Turciei, nu poate fi învins în acest sezon de atacanții lui Liverpool. Dublu 1-0 în faza principală și în turul „optimilor” Ligii Campionilor.
  • Ce a făcut portarul marți seară, ce a spus antrenorul lui Liverpool despre el și ce crede tehnicianul Galatei. 

Pe 26 martie, naționala României joacă semifinala barajului pentru CM 2026 și are de ce să-și facă griji.

Meciul se va disputa la Istanbul, în „infernul” arenei lui Beșiktaș, în fața unei echipe puternice.

„Ugurcan Cakir e de nivelul Premier League”

Selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, are nu doar ofensivă de mare calitate, ci și un portar tot mai bun.

Ugurcan Cakir, 29 de ani, a devenit vara trecută cel mai scump fotbalist achiziționat în interiorul Super Lig.

30 de milioane de euro
plătește Galatasaray pentru Ugurcan (27,5 milioane sumă fixă, plus bonus de 2,5 milioane), cumpărat de la Trabzonspor

„E de nivelul Premier League acum. Cred că suma pe care am achitat-o pentru el a fost prea mică”, a afirmat recent Okan Buruk, antrenorul Galatei.

Ugurcan Cakir a închis poarta Galatei de două ori cu Liverpool

Și datorită lui, „Cim-Bom-Bom” e în optimile Ligii Campionilor și locul 1 în Super Lig, la patru puncte de Fenerbahce și șapte de Trabzonspor.

0,68 este media
golurilor primite pe meci de Ugurcan Cakir la Galatasaray în acest sezon de Super Lig. În Champions, 1,36. Incluzând Cupa Turciei, media totală e 0,91

În Champions, atacanții lui Liverpool n-au putut să-l învingă în două meciuri jucate pe „Rams Park”. De fiecare dată, Cakir a fost deasupra lor. Și galben-roșii au câștigat cu același scor:

  • 1-0 pe 30 septembrie, în faza principală. 
  • 1-0 pe 10 martie, în turul „optimilor”. 
3.518 minute
a jucat Ugurcan Cakir în actuala stagiune la Galatasaray (3.068) și naționala Turciei (450)

Ugurcan, două reflexe în situații la limită. Slot: „E foarte bun”

Campionii Angliei au avut șase șuturi pe poartă, dar n-au putut să-l depășească pe goalkeeperul turc.

Două mingi grele, Wirtz (16) și Szoboszlai (46), și două în situații la limită:

  • Minutul 66: Ekitike a rămas singur cu Cakir, vârful a încercat o scăriță, dar portarul a plonjat cu mâinile în lateral și a blocat mingea. 
  • Minutul 81: reflex excelent după ce Davinson Sanchez a deviat balonul spre propria poartă la centrarea lui Robertson. 
15 milioane de euro
este cota lui Ugurcan Cakir (Transfermarkt), care are contract cu Galatasaray până în 2030

Ugurcan e apreciat și de antrenorul lui Liverpool. „Foarte bun, goalkeeperul lui Galatasaray. E al doilea meci în care nu-l putem învinge”, a declarat Arne Slot, potrivit Fotomac.com.tr.

