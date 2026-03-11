Zid în fața României Portarul Turciei, invincibil două meciuri la rând cu Liverpool. Ce spune Slot despre el

- Ugurcan Cakir, 29 de ani, numărul 1 la Galatasaray și naționala Turciei, nu poate fi învins în acest sezon de atacanții lui Liverpool. Dublu 1-0 în faza principală și în turul „optimilor” Ligii Campionilor.
- Ce a făcut portarul marți seară, ce a spus antrenorul lui Liverpool despre el și ce crede tehnicianul Galatei.
Pe 26 martie, naționala României joacă semifinala barajului pentru CM 2026 și are de ce să-și facă griji.
Meciul se va disputa la Istanbul, în „infernul” arenei lui Beșiktaș, în fața unei echipe puternice.
„Ugurcan Cakir e de nivelul Premier League”
Selecționerul Turciei, Vincenzo Montella, are nu doar ofensivă de mare calitate, ci și un portar tot mai bun.
Ugurcan Cakir, 29 de ani, a devenit vara trecută cel mai scump fotbalist achiziționat în interiorul Super Lig.
„E de nivelul Premier League acum. Cred că suma pe care am achitat-o pentru el a fost prea mică”, a afirmat recent Okan Buruk, antrenorul Galatei.
Ugurcan Cakir a închis poarta Galatei de două ori cu Liverpool
Și datorită lui, „Cim-Bom-Bom” e în optimile Ligii Campionilor și locul 1 în Super Lig, la patru puncte de Fenerbahce și șapte de Trabzonspor.
În Champions, atacanții lui Liverpool n-au putut să-l învingă în două meciuri jucate pe „Rams Park”. De fiecare dată, Cakir a fost deasupra lor. Și galben-roșii au câștigat cu același scor:
- 1-0 pe 30 septembrie, în faza principală.
- 1-0 pe 10 martie, în turul „optimilor”.
Ugurcan, două reflexe în situații la limită. Slot: „E foarte bun”
Campionii Angliei au avut șase șuturi pe poartă, dar n-au putut să-l depășească pe goalkeeperul turc.
Două mingi grele, Wirtz (16) și Szoboszlai (46), și două în situații la limită:
- Minutul 66: Ekitike a rămas singur cu Cakir, vârful a încercat o scăriță, dar portarul a plonjat cu mâinile în lateral și a blocat mingea.
- Minutul 81: reflex excelent după ce Davinson Sanchez a deviat balonul spre propria poartă la centrarea lui Robertson.
Ugurcan e apreciat și de antrenorul lui Liverpool. „Foarte bun, goalkeeperul lui Galatasaray. E al doilea meci în care nu-l putem învinge”, a declarat Arne Slot, potrivit Fotomac.com.tr.