Genoa, clubul patronat de omul de afaceri român Dan Șucu (63 de ani), a oficializat unul dintre transferurile-surpriză ale finalului de mercato.

(63 de ani), a oficializat unul dintre transferurile-surpriză ale finalului de mercato. Italienii l-au adus de la Santos pe Robinho Junior, fiul fostului atacant brazilian Robinho (42 de ani).

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În vârstă de 18 ani, Robinho Junior a ajuns la Genoa sub formă de împrumut, clubul italian având dreptul de a-l cumpăra definitiv la finalul perioadei. Suma pentru transferul definitiv este de 8 milioane de euro.

Dan Șucu l-a transferat la Genoa pe fiul lui Robinho

Mutarea a fost finalizată pe 1 septembrie, când brazilianul a trecut vizita medicală și a semnat contractul cu Genoa.

Transferul lui Robinho Junior a fost printre ultimele operațiuni realizate de clubul lui Dan Șucu în această perioadă de mercato.

Robinho Junior este extremă dreaptă, apreciat pentru dribling și capacitatea de a crea superioritate numerică.

Are și pașaport italian, pe lângă cel brazilian, un detaliu care îi poate deschide în viitor și posibilitatea de a reprezenta Italia. Gazzetta dello Sport scrie că este monitorizat inclusiv în perspectiva echipei naționale.

Impresarul Alessandro Acri dezvăluie planul lui Dan Șucu pentru Robinho Junior

Impresarul italian Alessandro Acri, care a contribuit la perfectarea transferului, a declarat pentru GOLAZO.ro că discuțiile cu Genoa au început la finalul lunii iunie.

Agentul, care are legături strânse și cu fotbalul românesc, a explicat cum a fost realizată mutarea și care este proiectul clubului italian pentru Robinho Junior.

„Robinho Junior a ajuns în atenția celor de la Genoa la sfârșitul lunii iunie, când am început discuțiile cu conducerea clubului și cu departamentul sportiv pentru ca unul dintre cei mai talentați jucători din Brazilia să intre în atenția lor”.

Genoa are opțiune de cumpărare, iar Robinho Junior ar urma să semneze un contract pe 4 ani

Despre motivele pentru care Genoa a decis să investească într-un fotbalist atât de tânăr, Acri a explicat:

„I-a convins faptul că jucătorul are deja 30 de meciuri la echipa mare a lui Santos, în Serie A din Brazilia, calitățile lui și perspectiva de viitor foarte importantă”.

În ceea ce privește termenii înțelegerii, agentul a dezvăluit că Robinho Junior va petrece un sezon sub formă de împrumut la Genoa:

„Robinho Junior a semnat un an de împrumut la Genoa, plus opțiune de cumpărare, cu încă patru ani de contract.

Este un împrumut cu drept de cumpărare la 8 milioane de euro. Salariul jucătorului este o informație strict privată”.

„Robinho Junior va fi jucător pentru echipa mare”

Contractul prevede și bonusuri în funcție de performanțele brazilianului:

„Există mai multe bonusuri de performanță între Genoa și jucător, pe baza aparițiilor, assisturilor și golurilor marcate”.

Acri susține că Genoa a pregătit un proiect individual pentru dezvoltarea lui Robinho Junior, care nu se limitează la antrenamentele obișnuite:

„Planurile sunt foarte clare. Robinho Junior va fi jucător pentru echipa mare, cu un proiect realizat de conducerea celor de la Genoa.

Clubul i-a pus la dispoziție profesioniști pentru dezvoltarea lui fizică: un nutriționist, un head of performance – specialist care urmărește pregătirea fizică, parametrii atletici și progresul jucătorului - , un fizioterapeut și antrenamente individuale personalizate”.

A mai avut oferte din Spania

Potrivit lui Alesandro Acri, Robinho Junior a mai avut oferte din Spania, însă proiectul lui Genoa l-a convins să aleagă Italia:

„Au mai fost interesate de el Sevilla și Rayo Vallecano. A ales Genoa deoarece au luptat până la ultima sută de metri pentru transferul lui, cu mare forță de interes și cu un proiect foarte clar”.

Robinho Junior va începe la echipa Primavera a lui Genoa

Potrivit presei din Italia, Robinho Junior nu a fost adus să intre direct ca titular în echipa antrenată de Daniele De Rossi.

Brazilianul se va antrena alături de prima echipă, dar va juca o perioadă la Primavera, urmând ca evoluțiile sale să determine momentul în care va face pasul către formația de seniori.

Italienii scriu că strategia este una pe care Genoa a folosit-o și în cazul altor jucători tineri. Gazzetta dello Sport notează că, în sezonul precedent, nu mai puțin de 14 fotbaliști de la Primavera au fost convocați la prima echipă, iar șase dintre ei au debutat în Serie A.

Robinho Junior a jucat 27 de meciuri pentru Santos

Robinho Junior este produs al academiei lui Santos, la fel ca tatăl său. A semnat primul contract profesionist în 2024, iar în iulie 2025 a făcut pasul către echipa de seniori.

A strâns deja 27 de apariții pentru prima echipă a lui Santos, în campionat și cupe, fără să înscrie vreun gol. În schimb, la formația Under 20 a clubului brazilian are patru reușite.

Pălmuit de Neymar

Robinho Junior a atras atenția în Brazilia și printr-un conflict cu Neymar (34 de ani) în timpul unui antrenament. Neymar s-ar fi enervat după ce a fost driblat de Robinho Jr. și ar fi simțit o „lipsă de respect” din partea tânărului fotbalist.

Decarul lui Santos i-ar fi cerut juniorului de 18 ani să „o lase mai moale”, iar discuția a degenerat, cei doi ajungând să se împingă. Neymar l-a lovit cu palma pe tânărul jucător și i-a pus piedică, făcându-l să cadă la pământ.

Neymar: „Așa e în fotbal, te cerți cu fratele, cu prietenul”

Vedeta a recunoscut că a exagerat la antrenament.

„Așa e în fotbal. În primul rând, asta trebuia rezolvat între noi, a fost o neînțelegere pe care am avut-o la antrenament, a fost o reacție pe care am avut-o și am exagerat puțin.

Dar imediat după incident, ne-am cerut scuze, am discutat în vestiar, atât eu, cât și Robinho Jr., ne-am înțeles acolo. Este un băiat la care țin foarte mult, am o afecțiune specială pentru el încă de la început.

Asta se întâmplă în fotbal, te cerți cu fratele, cu prietenul, m-am certat cu mai mulți prieteni ai mei în fotbal, m-am certat cu toți”, a declarat Neymar, potrivit ESPN.

Robinho Jr. și Neymar în timpul unui antrenament Santos - Foto: Raul Baretta/Santos FC

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