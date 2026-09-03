Șucu l-a transferat pe fiul lui Robinho Impresarul care a intermediat mutarea la Genoa dezvăluie, pentru GOLAZO.ro, detaliile afacerii
Robinho Junior a fost prezentat la Genoa. În stânga fotbalistului se află agentul italian Alessandro Acri (foto: instagram/MTA Group)
Campionate

Șucu l-a transferat pe fiul lui Robinho Impresarul care a intermediat mutarea la Genoa dezvăluie, pentru GOLAZO.ro, detaliile afacerii

alt-text Viorel Tudorache
alt-text Publicat: 03.09.2026, ora 15:27
alt-text Actualizat: 03.09.2026, ora 18:50
  • Genoa, clubul patronat de omul de afaceri român Dan Șucu (63 de ani), a oficializat unul dintre transferurile-surpriză ale finalului de mercato.
  • Italienii l-au adus de la Santos pe Robinho Junior, fiul fostului atacant brazilian Robinho (42 de ani).
Adaugă GOLAZO.ro la favorite

În vârstă de 18 ani, Robinho Junior a ajuns la Genoa sub formă de împrumut, clubul italian având dreptul de a-l cumpăra definitiv la finalul perioadei. Suma pentru transferul definitiv este de 8 milioane de euro.

Drăguș a semnat! FCSB a rezolvat trei dintre cele patru transferuri dorite. Detalii de ultimă oră
Citește și
Drăguș a semnat! FCSB a rezolvat trei dintre cele patru transferuri dorite. Detalii de ultimă oră
Citește mai mult
Drăguș a semnat! FCSB a rezolvat trei dintre cele patru transferuri dorite. Detalii de ultimă oră

Dan Șucu l-a transferat la Genoa pe fiul lui Robinho

Mutarea a fost finalizată pe 1 septembrie, când brazilianul a trecut vizita medicală și a semnat contractul cu Genoa.

Transferul lui Robinho Junior a fost printre ultimele operațiuni realizate de clubul lui Dan Șucu în această perioadă de mercato.

Robinho Junior este extremă dreaptă, apreciat pentru dribling și capacitatea de a crea superioritate numerică.

Are și pașaport italian, pe lângă cel brazilian, un detaliu care îi poate deschide în viitor și posibilitatea de a reprezenta Italia. Gazzetta dello Sport scrie că este monitorizat inclusiv în perspectiva echipei naționale.

Impresarul Alessandro Acri dezvăluie planul lui Dan Șucu pentru Robinho Junior

Impresarul italian Alessandro Acri, care a contribuit la perfectarea transferului, a declarat pentru GOLAZO.ro că discuțiile cu Genoa au început la finalul lunii iunie.

Agentul, care are legături strânse și cu fotbalul românesc, a explicat cum a fost realizată mutarea și care este proiectul clubului italian pentru Robinho Junior.

„Robinho Junior a ajuns în atenția celor de la Genoa la sfârșitul lunii iunie, când am început discuțiile cu conducerea clubului și cu departamentul sportiv pentru ca unul dintre cei mai talentați jucători din Brazilia să intre în atenția lor”.

Genoa are opțiune de cumpărare, iar Robinho Junior ar urma să semneze un contract pe 4 ani

Despre motivele pentru care Genoa a decis să investească într-un fotbalist atât de tânăr, Acri a explicat:

„I-a convins faptul că jucătorul are deja 30 de meciuri la echipa mare a lui Santos, în Serie A din Brazilia, calitățile lui și perspectiva de viitor foarte importantă”.

În ceea ce privește termenii înțelegerii, agentul a dezvăluit că Robinho Junior va petrece un sezon sub formă de împrumut la Genoa:

„Robinho Junior a semnat un an de împrumut la Genoa, plus opțiune de cumpărare, cu încă patru ani de contract.

Este un împrumut cu drept de cumpărare la 8 milioane de euro. Salariul jucătorului este o informație strict privată”.

„Robinho Junior va fi jucător pentru echipa mare”

Contractul prevede și bonusuri în funcție de performanțele brazilianului:

„Există mai multe bonusuri de performanță între Genoa și jucător, pe baza aparițiilor, assisturilor și golurilor marcate”.

Acri susține că Genoa a pregătit un proiect individual pentru dezvoltarea lui Robinho Junior, care nu se limitează la antrenamentele obișnuite:

„Planurile sunt foarte clare. Robinho Junior va fi jucător pentru echipa mare, cu un proiect realizat de conducerea celor de la Genoa.

Clubul i-a pus la dispoziție profesioniști pentru dezvoltarea lui fizică: un nutriționist, un head of performance – specialist care urmărește pregătirea fizică, parametrii atletici și progresul jucătorului - , un fizioterapeut și antrenamente individuale personalizate”.

A mai avut oferte din Spania

Potrivit lui Alesandro Acri, Robinho Junior a mai avut oferte din Spania, însă proiectul lui Genoa l-a convins să aleagă Italia:

„Au mai fost interesate de el Sevilla și Rayo Vallecano. A ales Genoa deoarece au luptat până la ultima sută de metri pentru transferul lui, cu mare forță de interes și cu un proiect foarte clar”.

Robinho Junior va începe la echipa Primavera a lui Genoa

Potrivit presei din Italia, Robinho Junior nu a fost adus să intre direct ca titular în echipa antrenată de Daniele De Rossi.

Brazilianul se va antrena alături de prima echipă, dar va juca o perioadă la Primavera, urmând ca evoluțiile sale să determine momentul în care va face pasul către formația de seniori.

Italienii scriu că strategia este una pe care Genoa a folosit-o și în cazul altor jucători tineri. Gazzetta dello Sport notează că, în sezonul precedent, nu mai puțin de 14 fotbaliști de la Primavera au fost convocați la prima echipă, iar șase dintre ei au debutat în Serie A.

Robinho Junior a jucat 27 de meciuri pentru Santos

Robinho Junior este produs al academiei lui Santos, la fel ca tatăl său. A semnat primul contract profesionist în 2024, iar în iulie 2025 a făcut pasul către echipa de seniori.

A strâns deja 27 de apariții pentru prima echipă a lui Santos, în campionat și cupe, fără să înscrie vreun gol. În schimb, la formația Under 20 a clubului brazilian are patru reușite.

Pălmuit de Neymar

Robinho Junior a atras atenția în Brazilia și printr-un conflict cu Neymar (34 de ani) în timpul unui antrenament. Neymar s-ar fi enervat după ce a fost driblat de Robinho Jr. și ar fi simțit o „lipsă de respect” din partea tânărului fotbalist.

Decarul lui Santos i-ar fi cerut juniorului de 18 ani să „o lase mai moale”, iar discuția a degenerat, cei doi ajungând să se împingă. Neymar l-a lovit cu palma pe tânărul jucător și i-a pus piedică, făcându-l să cadă la pământ.

Neymar: „Așa e în fotbal, te cerți cu fratele, cu prietenul”

Vedeta a recunoscut că a exagerat la antrenament.

„Așa e în fotbal. În primul rând, asta trebuia rezolvat între noi, a fost o neînțelegere pe care am avut-o la antrenament, a fost o reacție pe care am avut-o și am exagerat puțin.

Dar imediat după incident, ne-am cerut scuze, am discutat în vestiar, atât eu, cât și Robinho Jr., ne-am înțeles acolo. Este un băiat la care țin foarte mult, am o afecțiune specială pentru el încă de la început.

Asta se întâmplă în fotbal, te cerți cu fratele, cu prietenul, m-am certat cu mai mulți prieteni ai mei în fotbal, m-am certat cu toți”, a declarat Neymar, potrivit ESPN.

Robinho Jr. și Neymar în timpul unui antrenament Santos - Foto: Raul Baretta/Santos FC Robinho Jr. și Neymar în timpul unui antrenament Santos - Foto: Raul Baretta/Santos FC
Robinho Jr. și Neymar în timpul unui antrenament Santos - Foto: Raul Baretta/Santos FC

Citește și

A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club
Campionate
11:19
A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club
Citește mai mult
A semnat cu o forță a Turciei Tânărul dorit și de Hagi la națională nu mai e colegul lui Ianis la echipa de club
Chivu, eșec neașteptat Inter a dominat Gala Fotbalului italian, dar antrenorul român a suferit o înfrângere usturătoare
Campionate
10:18
Chivu, eșec neașteptat Inter a dominat Gala Fotbalului italian, dar antrenorul român a suferit o înfrângere usturătoare
Citește mai mult
Chivu, eșec neașteptat Inter a dominat Gala Fotbalului italian, dar antrenorul român a suferit o înfrângere usturătoare

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Incursiune în lumea preoților care îl susțin pe Călin Georgescu. „Chiar credeți balivernele astea?”
Incursiune în lumea preoților care îl susțin pe Călin Georgescu. „Chiar credeți balivernele astea?”
Incursiune în lumea preoților care îl susțin pe Călin Georgescu. „Chiar credeți balivernele astea?”
genoa transfer dan sucu robinho junior
Știrile zilei din sport
„Acum sunt acasă”  VIDEO. Drăguș a dezvăluit momentul emoționant care l-a convins să semneze cu FCSB: „Nu cred că mai era ceva de adăugat”
Superliga
18:29
„Acum sunt acasă” VIDEO. Drăguș a dezvăluit momentul emoționant care l-a convins să semneze cu FCSB: „Nu cred că mai era ceva de adăugat”
Citește mai mult
„Acum sunt acasă”  VIDEO. Drăguș a dezvăluit momentul emoționant care l-a convins să semneze cu FCSB: „Nu cred că mai era ceva de adăugat”
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Tenis
19:14
ITIA investighează party-ul de lux Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Citește mai mult
ITIA investighează party-ul de lux  Petrecere controversată înainte de US Open: a participat și o jucătoare română, alături de Serena, Sabalenka sau Dimitrov
Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului.  Ce număr va purta
Superliga
16:56
Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului. Ce număr va purta
Citește mai mult
Korenica, prezentat FCSB a anunțat transferul kosovarului.  Ce număr va purta
CFR Cluj, reclamată la FRF Daniel Pancu, Marius Bilașco și Bogdan Mara cer plata unor datorii de sute de mii de euro
Superliga
16:11
CFR Cluj, reclamată la FRF Daniel Pancu, Marius Bilașco și Bogdan Mara cer plata unor datorii de sute de mii de euro
Citește mai mult
CFR Cluj, reclamată la FRF Daniel Pancu, Marius Bilașco și Bogdan Mara cer plata unor datorii de sute de mii de euro
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:52
Radu Naum Cealaltă Simona
Radu Naum Cealaltă Simona
20:34
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
Noul transfer e în lot Ultimele informații de la Dinamo, înainte de derby: „Sper să nu fie delegat!”
20:15
Nu e Gnahore! După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
Nu e Gnahore!  După Radunovic, încă o vedetă ar putea fi scoasă din lotul FCSB: „O să decidem atunci”
19:55
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Sorana, victorie uriașă la US Open Cîrstea s-a calificat în optimi! Va da peste #3 mondial
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi

Cristian Geambașu: Drăguș sub ochii lui Hagi
Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar

Silviu Tudor Samuilă: Un mercato de coșmar
Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?

Cătălin Țepelin: Ce mai poate salva FCSB?
Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!

Cristian Geambașu: Ai, ai Aioani!
Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă s-ar vinde FCSB?

Silviu Tudor Samuilă: Și dacă <span>s-ar</span> vinde FCSB?
De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic

Cristian Geambașu: De ce mai joacă Djokovic
50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale

Cătălin Tolontan: 50 dintre copiii diasporei, convocați la echipele naționale
Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la Perez-Reverte

Cristian Geambașu: Reversul la <span>Perez-Reverte</span>
Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion

Dan Udrea: Să avem decența să admitem că suntem slabi, nu că avem ghinion
Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator

Radu Naum: Agentul constatator
Ferran

Cristian Geambașu: Ferran

Cristian Geambașu: Ferran
O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu

Dan Udrea: O spoială marca Burleanu
Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist s-a nenorocit cu complicitatea LPF

Dan Udrea: Un fotbalist <span>s-a</span> nenorocit cu complicitatea LPF
Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse

Cătălin Tolontan: Infantino, zero șanse
Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB

Dan Udrea: Un personaj ce devine piatra de moară la FCSB
Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo - U Cluj

Dan Udrea: Glorie îmbibată în alcool: Scena la care am asistat la Dinamo <span>-</span> U Cluj
Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!

Cristian Geambașu: Nu e Apocalipsă, era o scamă pe costum!
Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: Bu-tu-ta-u

Silviu Tudor Samuilă: <span>Bu-tu-ta-u</span>
„Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: „Pregătiți-vă de Apocalipsă!”

Dan Udrea: <span>„Pregătiți-vă</span> de Apocalipsă!”
Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot

Radu Naum: Totul despre David, nimic despre înot
Top stiri
Războiul FIFA - UEFA continuă Forul mondial lansează acuzații grave la adresa europenilor: „Denigrare!”
Superliga
14:56
Războiul FIFA - UEFA continuă Forul mondial lansează acuzații grave la adresa europenilor: „Denigrare!”
Citește mai mult
Războiul FIFA - UEFA continuă Forul mondial lansează acuzații grave la adresa europenilor: „Denigrare!”
Doar el poate juca cu Dinamo! Muhar, Korenica și Drăguș au semnat cu FCSB, dar unul singur e apt pentru Derby de România
Superliga
12:49
Doar el poate juca cu Dinamo! Muhar, Korenica și Drăguș au semnat cu FCSB, dar unul singur e apt pentru Derby de România
Citește mai mult
Doar el poate juca cu Dinamo! Muhar, Korenica și Drăguș au semnat cu FCSB, dar unul singur e apt pentru Derby de România
„Suntem scandalizați!” Clubul cu 6 titluri de campioană a fost anunțat că trebuie s-o ia de la capăt la amatori
Campionate
12:36
„Suntem scandalizați!” Clubul cu 6 titluri de campioană a fost anunțat că trebuie s-o ia de la capăt la amatori
Citește mai mult
„Suntem scandalizați!” Clubul cu 6 titluri de campioană a fost anunțat că trebuie s-o ia de la capăt la amatori
VIDEO | Dl. Ciucu, mesaj împăciuitor către cluburile de fotbal, iar PMB anunță că se schimbă gazonul pe Arena Națională. Costă 2 milioane, bani de la organizatorii de evenimente pe stadion
B365
06:38
VIDEO | Dl. Ciucu, mesaj împăciuitor către cluburile de fotbal, iar PMB anunță că se schimbă gazonul pe Arena Națională. Costă 2 milioane, bani de la organizatorii de evenimente pe stadion
Citește mai mult
VIDEO | Dl. Ciucu, mesaj împăciuitor către cluburile de fotbal, iar PMB anunță că se schimbă gazonul pe Arena Națională. Costă 2 milioane, bani de la organizatorii de evenimente pe stadion

Echipe/Competiții

fcsb 107 CFR Cluj 19 dinamo bucuresti 34 rapid 21 Universitatea Craiova 18 petrolul ploiesti 2 Poli Iasi uta arad 15 farul constanta 1

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Cupa Romaniei
24.08

Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo

Citește mai mult
Începe Cupa României FRF a anunțat programul primei etape: când se joacă Poli Timișoara - Rapid + deplasări ușoare pentru Craiova și Dinamo
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share