Dinamo a învins Rapid, scor 3-1, în derby-ul etapei #6 din play-off-ul Ligii 1.

Este prima victorie a „câinilor” în fața giuleștenilor în campionat, după o pauză de 11 ani.

Meciul de pe Arena Națională a început cum nu se poate mai rău pentru Rapid. Gâlcă a fost nevoit să schimbe încă din minutul 4, după ce Aioani s-a întins pe gazon și nu a mai putut continua meciul.

Locul său a fost luat de tânărul Adrian Briciu (18 ani), cel care a gafat decisiv la reușita lui Milanov, din minutul 39, cea care a deschis balul în derby.

Cîrjan și Soro au făcut șah-mat defensiva Rapidului

Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, a fost lăsat pe bancă de Zeljko Kopic, însă a fost aruncat în luptă imediat după pauză.

A avut nevoie de doar 15 minute pentru a ieși la rampă. În minutul 59 a dublat avantajul „câinilor”, după o pasă magistrală a lui Soro. A fost a doua reușită consecutivă a lui Cîrjan în fața fostei sale echipe.

Musi, GOLAZO pe Arena Națională

Tot pe banca de rezervă a început și Alexandru Musi. Aruncat în luptă în minutul 64, „șeptarul” lui Dinamo l-a învins pe Briciu, cu un șut sub bară dintr-un unghi imposibil și a dus scorul la un neverosimil 3-0 pentru trupa lui Kopic.

În finalul partidei, Petrila a ieșit accidentat, iar Rapid a fost nevoit să joace în inferioritate numerică, deoarece Gâlcă a efectuat toate modificările.

Chiar și așa, giuleștenii au marcat golul de onoare prin Paraschiv.

S-a terminat 3-1, iar Dinamo a reușit primul succes în fața Rapidului, din 11 aprilie 2015!

Clasamentul în play-off

Loc Echipă Meciuri Puncte 1 U Cluj 6 39 2 U Craiova 5 39 3 CFR Cluj 6 37* 4 Dinamo 6 34 5 Rapid 6 32 6 FC Argeș 5 30

*beneficiază de rotunjire

Dinamo - Rapid 3-1

Au marcat: Milanov ('39), Cîrjan ('59), Musi ('71)/ Paraschiv ('89)

12.970 spectatori asistă la această partidă

Min.90+3 - Final de meci pe Arena Națională!

Repriza secundă este prelungită cu minimum 3 minute

Min.89 - GOL Rapid, 3-1! Paraschiv îi ia fața lui Stoinov și trimite mingea în poarta lui Epassy.

Min.86 - Tarbă finalizează cu un șut pe lângă partă un contraatac doi contra unu. Nemulțumit, Pop își ceartă coechipierul pentru faptul că nu i-a pasat.

Min.81 - O nouă pierdere pentru Rapid. Petrila este scos pe brațe, după ce resimte o durere în zona coapsei. Giuleștenii vor fi nevoiți să joace finalul partidei în inferioritate numerică, deoarece Gâlcă a efectuat toate schimbările.

Min.79 - Șansă mare de gol pentru Rapid! Petrila centrează din lovitură liberă în mijlocul careului, mingea ajunge la Pașcanu, care reia puțin pe lângă poartă cu capul.

Min.71 - GOL Dinamo, 3-0! Musi îl învinge pe Briciu cu un șut direct sub bară, dintr-un unghi care părea imposibil.

Min.70 - Se încing spritele pe Arena Națională. Epassy și Pașcanu văd cartonașul galben.

Min.68 - Schimbare la Dinamo: iese Soro, intră Mihai.

Min.64 - Dublă modificare la Rapid: ies Ciobotariu și Moruțan, intră Onea și Moruțan.

Min. 59 - GOL Dinamo, 2-0! Cîrjan marchează cu un șut la colțul scurt, din interiorul careului de 16 metri, după o pasă excelentă a lui Soro. „Decarul” echipei lui Kopic a văzut și cartonașul galben, după ce s-a bucurat alături de suporteri.

Min.56 - Schimbare la Dinamo: iese Duțu, intră Musi

Min.55 - Rapid continuă să nu conteze în atac.

Min.46 - Start în repriza secundă. Modificări în ambele tabere. La Rapid iese Grameni și intră Talisson, în timp ce la Dinamo, iese Milanov, intră Cîrjan.

Min.45+1 - Final de primă repriză!

Prima repriză este prelungită cu minim un minut

Min.39 - GOL Dinamo, 1-0! Milanov reia cu capul din centrul careului, Briciu încearcă să prindă mingea, dar o scapă printre picioare, iar balonul intră în poartă.

Min.34 - Keita vede primul cartonaș galben al partidei, după o lovitură aplicată lui Milanov.

Min.32 - Milanov centrează de pe partea stângă, Pușcaș reia cu capul din interiorul careului, însă Briciu e la post.

Min.30 - Gnahore scapă pe flancul drept, pătrunde în careu, centrează în jurul punctului de la 11 metri, dar Pușcaș și Armstrong se încurcă reciproc.

Min.20 - Echilibru pe Arena Națională

Min. 7- Briciu intervine la o centrare periculoasă a lui Armstrong.

Min.4 - Schimbare de urgență la Rapid! Marian Aioani se întinde pe gazon și nu mai poate continua partida. Constantin Gâlcă îl trimite în teren pe Briciu.

Min.1 - Start de partidă pe Arena Națională.

Echipele de start:

Dinamo: Epassy - Boateng, Duțu, Stoinov - Sivis, Soro, Gnahore, Milanov, Opruț - Pușcaș, Armstrong

Rezerve : Roșca - Musi, Cîrjan, Mazilu, Bordușanu, Cr. Mihai, Tarbă, Caragea, Toader, Țicu, Al. Pop

Antrenor: Zeljko Kopic

Tehnicianul croat al „câinilor” a decis să efectueze o schimbare de sistem, motiv pentru care a apelat la 3 fundași centrali. Cătălin Cîrjan, căpitanul lui Dinamo, și Alexandru Musi, jucători de bază ai trupei din „Ștefan cel Mare” nu vor evolua din primul minute. Gnahore este cel care a preluat banderola.

Rapid : Aioani - Ciobotariu, Pașcanu, Kramer, Borza - Grameni, Christensen, K. Keita - Moruțan, Dobre, Petrila

Rezerve : Briciu - Todoran, Onea, Sălceanu, Hromada, Talisson, Hazrollaj, A. Șucu, D. Paraschiv, Burmaz, Simonia

Antrenor: Constantin Gâlcă

Arbitru : Colțescu Sebastian. Asistenți : Avram Valentin și Corb Ioan Alexandru. Arbitru VAR : Cojocaru Adrian Viorel. Arbitru AVAR : Marcu Claudiu.

Stadion: Arena Națională (București)

Din informațiile GOLAZO.ro, unui spectator aflat la tribuna a II-a, sectorul 115, i s-a făcut rău. Ambulanța a fost chemată imediat, iar fanul a fost scos din stadion pentru a primi îngrijiri medicale.

La intrarea în Peluza Cătălin Hîldan și Tribuna II, fanii lui Dinamo strâng semături împotriva „Legii Vexler”, inițiată de Silviu Vexler.

Legea are ca obiectiv reducerea și prevenirea expresiilor de xenofobie, legionarism, rasism sau antisemitism din societate

Zeljko Kopic: „Atmosfera este una de dezamăgire. Trebuie să ne facem fizic și emoțional”

Zeljko Kopic (48 de ani), antrenorul lui Dinamo, a vorbit despre starea echipei. „Câinii” vin după eliminarea dramatică din Cupa României, în urma meciului cu Universitatea Craiova, scor 1-1, (1-4 la loviturile de departajare)

„Atmosfera este, pe de o parte, una de ezamăgire. Nu am ajuns în finală, iar atunci când primești gol atât de târziu într-un meci în care joci un fotbal bun, faci o partidă foarte bună și jucătorii dau totul pe teren, este greu. Am avut discuțiile noastre despre acest lucru. Este normal.

Acum, concentrarea este maximă pe meciul cu Rapid. Trebuie să ne refacem cât mai repede posibil, fizic, mental și, cel mai important, emoțional.

Pentru mine este foarte important ca jucătorii să fie foarte, foarte conectați și să nu existe negativitate în grup. Pentru mine, ca antrenor, acesta este cel mai important lucru în acest moment”, a spus Kopic, la conferința de presă.

În ultimele două sezoane am fost parte din play-off. Când am ajuns aici, prima idee a fost ca, în sezonul trecut, să stabilizăm echipa, iar în acest sezon să fim în play-off. Dar pentru că am crescut puțin mai repede, suntem într-adevăr în situația de a face ceva special în acest sezon. Suntem încă acolo, luptăm pentru Europa, dar, din sezonul următor, părerea mea este că singurul lucru care va conta va fi lupta pentru trofee. Zeljko Kopic

În principala competiție internă, Dinamo și Rapid s-au întâlnit de 122 de ori. Roș-albii au obținut 50 de victorii, giuleștenii au câștigat 44 de meciuri, iar 28 de dueluri s-au încheiat la egalitate.

Cea mai mare diferență de scor s-a înregistrat pe 17 septembrie 1988, când Dinamo a învins Rapid cu 6-0. Pentru roș-albi au marcat Cămătaru, de două ori, Mateuț, Rednic, Andone și Vaișcovici, conform lpf.ro.

Costel Gâlcă: „ Le-am cerut mai mult jucătorilor”

Antrenorul giuleștenilor știe ce i-a lipsit lui Dinamo în semifinala de Cupă, cu Universitatea Craiova, scor 1-1 (1-4 d. pen.) pentru olteni și a explicat că își dorește o atitudine mult mai agresivă a jucătorilor săi în derby:

„Ne așteaptă un meci cu o echipă care a fost la un pas să ajungă în finala Cupei României, a demonstrat că poate juca în fața unei echipe solide precum e Craiova, dar i-a lipsit inspirația.

Trebuie să ne așteptăm la ambiție din partea lor, organizare și dorința de a demonstra că pot să fie mult mai sus în play-off.

Noi venim după o perioadă destul de grea, de dificilă, unde nu am arătat cum trebuie. Ba a fost mijlocul terenului, ba părțile laterale, ba acea inspirație în fața porții, din cauza asta am acumulat puține puncte din primele cinci meciuri”, a spus Gâlcă, la conferința de presă.

Noi suntem mult mai concentrați la acest meci, le-am cerut mult mai mult. Le-am spus că unde nu ajunge calitatea individuală sau o decizie, trebuie să ajungă intensitatea. Trebuie să fim conectați și să dăm totul pentru a câștiga cât mai multe meciuri, e important pentru noi. Rapid va fi mai OK din punct de vedere fizic, mental nu cred, venim după o perioadă în care nu am acumulat puncte. Costel Gâlcă

Ultima victorie a lui Dinamo în campionat împotriva Rapidului datează din 11 aprilie 2015, scor 2-0.

De atunci, au urmat cinci remize și șapte victorii ale giuleștenilor, inclusiv succesul din ultimul duel direct, Rapid - Dinamo 3-2, disputat pe 14 martie 2026.

