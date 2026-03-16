Burleanu a ieșit la atac Șeful FRF, despre Ionuț Lupescu: „Perioada în care lucra la FRF a fost marcată de multă corupție în arbitraj”

Răzvan Burleanu (41 de ani), președintele Federației Române de Fotbal (FRF) a reacționat după declarațiile fostului internațional Ionuț Lupescu (57 de ani).

Fostul fotbalist criticase eroarea arbitrului Istvan Kovacs din derby-ul dintre Rapid și Dinamo (3-2).

Ionuț Lupescu a sugerat că FRF ar trebui să fie mai implicată în rezolvarea problemelor de arbitraj.

Burleanu îl atacă pe Ionuț Lupescu: „Perioada în care lucra la FRF a fost marcată de multă corupție în arbitraj”

„Ca președinte al FRF nu voi vorbi niciodată despre un meci sau performanța arbitrilor, pentru că acest lucru ar presupune o imixtiune pe care aș avea-o în arbitrajul românesc. De aceea este atributul exclusiv al Comisiei Centrale a Arbitrilor (CCA)

În trecut, înainte de 2014, persoane pe care chiar le-am văzut în această perioadă de timp dându-și cu părerea despre prestația lui Istvan Kovacs erau chiar cele care își făceau delegările în fotbalul românesc. O perioadă care a fost marcată de foarte multă corupție în arbitraj.

Mă refer direct aici la domnul Ionuț Lupescu, iar după această declarație, cu siguranță o să-i vedem pe cei care au făcut parte din acel sistem că imediat o să sară în apărarea lui, direct, fiindcă el cred că nu va reacționa.

Dincolo de alte năzbâtii pe care le-a făcut la nivel comercial, la nivelul Federației Române de Fotbal, când era director general în Federația Română de Fotbal”, a declarat Burleanu.

În sezonul 2007–2008, când Lupescu era director general la Federația Română de Fotbal, el s-a ocupat timp de un an de delegarea arbitrilor la meciurile din Liga 1. El stabilea brigăzile de arbitri pentru partide, atribuție care, în mod normal, aparținea de CCA.

După acel sezon, Adunarea Generală a Ligii Profesioniste de Fotbal a decis ca delegările să revină la CCA, iar responsabilitatea a fost preluată din nou de președintele comisiei, Gheorghe Constantin, cunoscut în fotbalul românesc și sub porecla „Costică Vâlcea”.

După această decizie, Lupescu a declarat că doar a încercat să arate Comisiei cum ar trebui gestionată această activitate, conform ziare.com.

Mereu l-am susținut pe Costică „Vâlcea”. Eu nu am mai vrut să fac delegările. Timp de un an le-am arătat celor de la CCA ce trebuie să facă. Sper ca „Vâlcea” să ducă mai departe munca mea. Arbitrii au câștigat multă credibilitate cât am făcut eu delegările. Ionuț Lupescu, în 2008

După meciul dintre Rapid și Dinamo, Ionuț Lupescu a declarat că nu înțelege de ce sistemul VAR nu a intervenit la cea mai controversată fază a meciului:

„Întrebarea mea este de ce avem VAR în România. Aș vrea să-i întreb dacă o să pierdem o calificare cu Turcia, în urma unei decizii cum a fost aseară.

Mă întreb ce fac oamenii responsabili dacă peste 10 zile pierdem o calificare la Istanbul, cu o fază asemănătoare. Ce se va întâmpla dacă la Istanbul pierdem calificarea pentru un astfel de gol.

Vreau să văd atunci ce fac conducătorii fotbalului român, cei de la CCA și ce va face Mircea Lucescu, mai ales că are și alte probleme”, declara fostul fotbalist, conform digisport.ro.

Acum, o chestiune cu caracter general în ceea ce înseamnă arbitrajul. Dacă este să comparăm arbitrajul românesc cu arbitrajul european, putem spune fără îndoială că arbitrajul românesc arată din ce în ce mai bine. Vedem de foarte multe ori discuții în ceea ce înseamnă anumite greșeli, două sau trei săptămâni, fiindcă n-au fost alte greșeli care să fi apărut în această perioadă de timp. Răzvan Burleanu

