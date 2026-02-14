LIGA 1, etapa #27 LIVE de la 14:30, Metaloglobus - Oțelul. Ultimul meci al zilei este U Cluj - Csikszereda » Cum arată clasamentul +22 foto
LIGA 1, etapa #27 LIVE de la 14:30, Metaloglobus - Oțelul. Ultimul meci al zilei este U Cluj - Csikszereda » Cum arată clasamentul

alt-text George Neagu , Ștefan Neda
alt-text Publicat: 14.02.2026, ora 13:45
alt-text Actualizat: 14.02.2026, ora 13:45
  • Metaloglobus și Oțelul se întâlnesc astăzi, de la ora 14:30. U Cluj și Csikszereda se duelează de la ora 19:00.
  • Petrolul - FC Argeș 2-1. Victorie extrem de importantă pentru formația lui Eugen Neagoe.
  • Toate meciurile din Liga 1 sunt în format liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Petrolul a reușit să răstoarne incredibil rezultatul în partida cu FC Argeș, reușind să obțină toate cele trei puncte, foarte importante pentru evitarea retrogradării, în timp ce piteștenii lui Bogdan Andone au dificultăți în menținerea în primele 6 echipe.

Universitatea Craiova este lider în Liga 1, cu 50 de puncte acumulate după 26 de etape. Oltenii sunt urmați de Rapid și Dinamo, care au un punct mai puțin.

Citește și
Sâmbătă, 14 februarie

Metaloglobus - Oțelul, live de la 14:30

Echipele de start

  • Metaloglobus: Gavrilaș - Țîrlea, Dumitru, Bădescu, Sava - D. Irimia, Bruno Carvalho, Sabater, A. Irimia - Abbey, Huiban
  • Rezerve: Nedelcovici, Cestor, Neacșu, Ghimfus, Visic, Gheorghe, Celaj, Toutou, Popa
  • Antrenor: Mihai Teja
  • Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Ne Lopes, Iacob, Kazu - Lameira, Bruno Paz - Bană, Andrezinho, Conrado - Debeljuh
  • Rezerve: Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Ciobanu, Postelnicu, Sandu, Bordun, C. Neicu, Fernandes
  • Antrenor: Laszlo Balint
  • Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel, Asistenți: Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, VAR: Rusandu Lucian, AVAR: Marcu Claudiu
  • Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)

U Cluj - Csikszereda, live de la 19:00

  • Arbitru: Călin Iulian, Asistenți: Bîrdeş Romică, Marin Nicușor, VAR: Trandafir Cristina, AVAR: Mazilu Florin Ovidiu
  • Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca - Cluj)

Duminică, 15 februarie

UTA Arad - FC Botoșani, live de la 14:00

  • Stadion: Arena „Francisc Neuman” (Arad - Arad)

Farul - Rapid, live de la 17:00

  • Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi” - teren principal (Ovidiu - Constanţa)

U Craiova - FCSB, live de la 20:00

  • Stadion: „Ion Oblemenco”

Luni, 16 februarie

Hermannstadt - CFR Cluj, live de la 17:00

  • Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)

Dinamo - Unirea Slobozia, live de la 20:00

  • Stadion: Arena Naţională (Bucureşti - Bucureşti)

S-a jucat

Petrolul - FC Argeș 2-1

  • Au marcat: Hanca (65), Dumitrescu (88) / Bettaieb (38)
  • Petrolul: Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Dongmo, Dumitrescu - Pop, Chică-Roșă, Grozav
  • Rezerve: Boateng, Boțogan, Gheorghe, Guilherme, Hanca, Hermann, Igant, Krell, Mateiu, Paraschiv, Rădulescu, Rodrigues
  • Antrenor: Eugen Neagoe
  • FC Argeș: Căbuz - Borța, Tudose, Sadriu - Oancea, Pîrvu, Sierra, Rață, Bettaieb - Rădescu, Moldoveanu
  • Rezerve: Blagaic, Briceag, Brobbey, Crăciun, Garutti, Idowu, Manole, Matos, Micovschi, Seto, Straton, Tofan
  • Antrenor: Bogdan Andone
  • Arbitru: Petrescu Radu, Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Dima Iulian, AVAR: Slabu Stelian
  • Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti - Prahova)

FOTO Cum s-au marcat primele două goluri pe „Ilie Oană”

Eroare uriașă a lui Dongmo, care pasează greșit înapoi, iar Bettaieb speculează și înscrie:

Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Capturi Prima Sport (3).jpg
Petrolul - FC Argeș, golul lui Bettaieb. Capturi Prima Sport (3).jpg

Hanca marchează spectaculos după un corner:

Petrolul - FC Argeș, golul lui Hanca. Capturi Prima Sport (10).jpg
Petrolul - FC Argeș, golul lui Hanca. Capturi Prima Sport (10).jpg

Clasamentul în Liga 1

LocEchipaMeciuriPuncte
1U Craiova2650
2Rapid București2649
3Dinamo București2649
4FC Argeș2743
5FC Botoșani2642
6U Cluj2642
7CFR Cluj2641
8FCSB2640
9UTA Arad2638
10Oțelul2637
11Farul2634
12Petrolul2728
13Csikszereda2625
14Unirea Slobozia2624
15Hermannstadt2617
16Metaloglobus2611

rapid bucuresti dinamo bucuresti CFR Cluj Universitatea Craiova liga 1 fcsb
