LIGA 1, etapa #27 LIVE de la 14:30, Metaloglobus - Oțelul. Ultimul meci al zilei este U Cluj - Csikszereda » Cum arată clasamentul

- Metaloglobus și Oțelul se întâlnesc astăzi, de la ora 14:30. U Cluj și Csikszereda se duelează de la ora 19:00.
- Petrolul - FC Argeș 2-1. Victorie extrem de importantă pentru formația lui Eugen Neagoe.
Petrolul a reușit să răstoarne incredibil rezultatul în partida cu FC Argeș, reușind să obțină toate cele trei puncte, foarte importante pentru evitarea retrogradării, în timp ce piteștenii lui Bogdan Andone au dificultăți în menținerea în primele 6 echipe.
Universitatea Craiova este lider în Liga 1, cu 50 de puncte acumulate după 26 de etape. Oltenii sunt urmați de Rapid și Dinamo, care au un punct mai puțin.
Sâmbătă, 14 februarie
Metaloglobus - Oțelul, live de la 14:30
Echipele de start
- Metaloglobus: Gavrilaș - Țîrlea, Dumitru, Bădescu, Sava - D. Irimia, Bruno Carvalho, Sabater, A. Irimia - Abbey, Huiban
- Rezerve: Nedelcovici, Cestor, Neacșu, Ghimfus, Visic, Gheorghe, Celaj, Toutou, Popa
- Antrenor: Mihai Teja
- Oțelul: Dur-Bozoancă - Zhelev, Ne Lopes, Iacob, Kazu - Lameira, Bruno Paz - Bană, Andrezinho, Conrado - Debeljuh
- Rezerve: Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Ciobanu, Postelnicu, Sandu, Bordun, C. Neicu, Fernandes
- Antrenor: Laszlo Balint
- Arbitru: Mladinovici Horia Gabriel, Asistenți: Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, VAR: Rusandu Lucian, AVAR: Marcu Claudiu
- Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)
U Cluj - Csikszereda, live de la 19:00
- Arbitru: Călin Iulian, Asistenți: Bîrdeş Romică, Marin Nicușor, VAR: Trandafir Cristina, AVAR: Mazilu Florin Ovidiu
- Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca - Cluj)
Duminică, 15 februarie
UTA Arad - FC Botoșani, live de la 14:00
- Stadion: Arena „Francisc Neuman” (Arad - Arad)
Farul - Rapid, live de la 17:00
- Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi” - teren principal (Ovidiu - Constanţa)
U Craiova - FCSB, live de la 20:00
- Stadion: „Ion Oblemenco”
Luni, 16 februarie
Hermannstadt - CFR Cluj, live de la 17:00
- Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)
Dinamo - Unirea Slobozia, live de la 20:00
- Stadion: Arena Naţională (Bucureşti - Bucureşti)
S-a jucat
Petrolul - FC Argeș 2-1
- Au marcat: Hanca (65), Dumitrescu (88) / Bettaieb (38)
- Petrolul: Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Dongmo, Dumitrescu - Pop, Chică-Roșă, Grozav
- Rezerve: Boateng, Boțogan, Gheorghe, Guilherme, Hanca, Hermann, Igant, Krell, Mateiu, Paraschiv, Rădulescu, Rodrigues
- Antrenor: Eugen Neagoe
- FC Argeș: Căbuz - Borța, Tudose, Sadriu - Oancea, Pîrvu, Sierra, Rață, Bettaieb - Rădescu, Moldoveanu
- Rezerve: Blagaic, Briceag, Brobbey, Crăciun, Garutti, Idowu, Manole, Matos, Micovschi, Seto, Straton, Tofan
- Antrenor: Bogdan Andone
- Arbitru: Petrescu Radu, Asistenți: Ghinguleac Radu Adrian, Bucsi Imre-Laszlo, VAR: Dima Iulian, AVAR: Slabu Stelian
- Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti - Prahova)
FOTO Cum s-au marcat primele două goluri pe „Ilie Oană”
Eroare uriașă a lui Dongmo, care pasează greșit înapoi, iar Bettaieb speculează și înscrie:
Hanca marchează spectaculos după un corner:
Clasamentul în Liga 1
|Loc
|Echipa
|Meciuri
|Puncte
|1
|U Craiova
|26
|50
|2
|Rapid București
|26
|49
|3
|Dinamo București
|26
|49
|4
|FC Argeș
|27
|43
|5
|FC Botoșani
|26
|42
|6
|U Cluj
|26
|42
|7
|CFR Cluj
|26
|41
|8
|FCSB
|26
|40
|9
|UTA Arad
|26
|38
|10
|Oțelul
|26
|37
|11
|Farul
|26
|34
|12
|Petrolul
|27
|28
|13
|Csikszereda
|26
|25
|14
|Unirea Slobozia
|26
|24
|15
|Hermannstadt
|26
|17
|16
|Metaloglobus
|26
|11