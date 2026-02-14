LIGA 1, etapa #27 LIVE de la 14:30, Metaloglobus - Oțelul. Ultimul meci al zilei este U Cluj - Csikszereda » Cum arată clasamentul

Metaloglobus și Oțelul se întâlnesc astăzi, de la ora 14:30. U Cluj și Csikszereda se duelează de la ora 19:00.

Petrolul - FC Argeș 2-1. Victorie extrem de importantă pentru formația lui Eugen Neagoe.

Petrolul a reușit să răstoarne incredibil rezultatul în partida cu FC Argeș, reușind să obțină toate cele trei puncte, foarte importante pentru evitarea retrogradării, în timp ce piteștenii lui Bogdan Andone au dificultăți în menținerea în primele 6 echipe.

Universitatea Craiova este lider în Liga 1, cu 50 de puncte acumulate după 26 de etape. Oltenii sunt urmați de Rapid și Dinamo, care au un punct mai puțin.

Sâmbătă, 14 februarie

Metaloglobus - Oțelul, live de la 14:30

Echipele de start

Metaloglobus : Gavrilaș - Țîrlea, Dumitru, Bădescu, Sava - D. Irimia, Bruno Carvalho, Sabater, A. Irimia - Abbey, Huiban

: Gavrilaș - Țîrlea, Dumitru, Bădescu, Sava - D. Irimia, Bruno Carvalho, Sabater, A. Irimia - Abbey, Huiban Rezerve : Nedelcovici, Cestor, Neacșu, Ghimfus, Visic, Gheorghe, Celaj, Toutou, Popa

: Nedelcovici, Cestor, Neacșu, Ghimfus, Visic, Gheorghe, Celaj, Toutou, Popa Antrenor : Mihai Teja

: Mihai Teja Oțelul : Dur-Bozoancă - Zhelev, Ne Lopes, Iacob, Kazu - Lameira, Bruno Paz - Bană, Andrezinho, Conrado - Debeljuh

: Dur-Bozoancă - Zhelev, Ne Lopes, Iacob, Kazu - Lameira, Bruno Paz - Bană, Andrezinho, Conrado - Debeljuh Rezerve : Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Ciobanu, Postelnicu, Sandu, Bordun, C. Neicu, Fernandes

: Popescu, Ursu, E. Neicu, Chira, Ciobanu, Postelnicu, Sandu, Bordun, C. Neicu, Fernandes Antrenor : Laszlo Balint

: Laszlo Balint Arbitru : Mladinovici Horia Gabriel, Asistenți : Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, VAR : Rusandu Lucian, AVAR : Marcu Claudiu

: Mladinovici Horia Gabriel, : Constantinescu Andrei, Dumitru Ionel Valentin, : Rusandu Lucian, : Marcu Claudiu Stadion: Clinceni - Arena 1 (Clinceni - Ilfov)

U Cluj - Csikszereda, live de la 19:00

Arbitru : Călin Iulian, Asistenți : Bîrdeş Romică, Marin Nicușor, VAR : Trandafir Cristina, AVAR : Mazilu Florin Ovidiu

: Călin Iulian, : Bîrdeş Romică, Marin Nicușor, : Trandafir Cristina, : Mazilu Florin Ovidiu Stadion: Cluj Arena (Cluj-Napoca - Cluj)

Duminică, 15 februarie

UTA Arad - FC Botoșani, live de la 14:00

Stadion: Arena „Francisc Neuman” (Arad - Arad)

Farul - Rapid, live de la 17:00

Stadion: Complex Sportiv Academia „Gheorghe Hagi” - teren principal (Ovidiu - Constanţa)

U Craiova - FCSB, live de la 20:00

Stadion: „Ion Oblemenco”

Luni, 16 februarie

Hermannstadt - CFR Cluj, live de la 17:00

Stadion: Municipal (Sibiu - Sibiu)

Dinamo - Unirea Slobozia, live de la 20:00

Stadion: Arena Naţională (Bucureşti - Bucureşti)

S-a jucat

Petrolul - FC Argeș 2-1

Au marcat: Hanca (65), Dumitrescu (88) / Bettaieb (38)

Petrolul: Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Dongmo, Dumitrescu - Pop, Chică-Roșă, Grozav

Bălbărău - Roche, Papp, Prce - Ricardinho, Dulca, Dongmo, Dumitrescu - Pop, Chică-Roșă, Grozav Rezerve: Boateng, Boțogan, Gheorghe, Guilherme, Hanca, Hermann, Igant, Krell, Mateiu, Paraschiv, Rădulescu, Rodrigues

Boateng, Boțogan, Gheorghe, Guilherme, Hanca, Hermann, Igant, Krell, Mateiu, Paraschiv, Rădulescu, Rodrigues Antrenor: Eugen Neagoe

Eugen Neagoe FC Argeș: Căbuz - Borța, Tudose, Sadriu - Oancea, Pîrvu, Sierra, Rață, Bettaieb - Rădescu, Moldoveanu

Căbuz - Borța, Tudose, Sadriu - Oancea, Pîrvu, Sierra, Rață, Bettaieb - Rădescu, Moldoveanu Rezerve: Blagaic, Briceag, Brobbey, Crăciun, Garutti, Idowu, Manole, Matos, Micovschi, Seto, Straton, Tofan

Blagaic, Briceag, Brobbey, Crăciun, Garutti, Idowu, Manole, Matos, Micovschi, Seto, Straton, Tofan Antrenor: Bogdan Andone

Bogdan Andone Arbitru : Petrescu Radu, Asistenți : Ghinguleac Radu Adrian, Bucsi Imre-Laszlo, VAR : Dima Iulian, AVAR : Slabu Stelian

: Petrescu Radu, : Ghinguleac Radu Adrian, Bucsi Imre-Laszlo, : Dima Iulian, : Slabu Stelian Stadion: „Ilie Oană” (Ploieşti - Prahova)

FOTO Cum s-au marcat primele două goluri pe „Ilie Oană”

Eroare uriașă a lui Dongmo, care pasează greșit înapoi, iar Bettaieb speculează și înscrie:

Hanca marchează spectaculos după un corner:

Clasamentul în Liga 1

Loc Echipa Meciuri Puncte 1 U Craiova 26 50 2 Rapid București 26 49 3 Dinamo București 26 49 4 FC Argeș 27 43 5 FC Botoșani 26 42 6 U Cluj 26 42 7 CFR Cluj 26 41 8 FCSB 26 40 9 UTA Arad 26 38 10 Oțelul 26 37 11 Farul 26 34 12 Petrolul 27 28 13 Csikszereda 26 25 14 Unirea Slobozia 26 24 15 Hermannstadt 26 17 16 Metaloglobus 26 11

