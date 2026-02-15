Dani Coman, suspendare record?!  Punctul din regulament care prevede sancțiuni imense pentru derapajul președintelui de la FC Argeș +17 foto
Superliga

Dani Coman, suspendare record?! Punctul din regulament care prevede sancțiuni imense pentru derapajul președintelui de la FC Argeș

Dan Udrea
Publicat: 15.02.2026, ora 10:00
Actualizat: 15.02.2026, ora 10:30
  • Există articole în Regulamentul Disciplinar FRF care incriminează exact derapajul lui Coman

Urmările scandalului monstruos produs de gafa uluitoare comisă de Radu Petrescu la Petrolul - FC Argeș 2-1 pot fi unele devastatoare pentru Dani Coman. Președintele piteștenilor riscă o suspendare record în fotbalul românesc.

“Merită bătuți, călcați în picioare!”

Motivul? Declarațiile făcute imediat după terminarea meciului de la Ploiești. El a avut un discurs violent la adresa lui Radu Petrescu și a colegilor acestuia din brigadă. “Își bat joc de noi și nu e prima dată.

Ne mai întrebăm ce s-a întâmplat și de ce s-a întâmpla cu Ganea, când l-a luat de gât pe Mudura? Știți ce merită ăștia? Merită bătuți, călcați în picioare!”, a declarat Coman la Digi Sport.

La scurt timp după acest episod, centralul chiar a primit amenințări cu moartea!

Derapajul fostului portar e incriminat în mod clar de un articol de regulament care stipulează sancțiuni pentru exact acest gen de incitări la violență.

Regulament: “Între 8 și 12 luni suspendare”

Articolul 50 e denumit “Incitarea la ură, violență și comportarea jignitoare”. La punctele 2 și 3 din acest articol se încadrează cazul Dani Coman:

  • “Fapta unei persoane de a incita/îndemna, în mod public, la un comportament violent sau la ură, se sancționează cu suspendare de la 10 la 16 jocuri dacă fapta a fost săvârșită de un jucător sau antrenor și suspendare între 4 și 6 luni dacă fapta a fost săvârșită de un oficial”
  • “În special, când abaterea a fost săvârșită prin intermediul mass-media (presa scrisă, televiziune, radio, internet, etc), atunci penalitatea sportivă se va dubla.

Cum declarațiile incitatoare la violență ale lui Dani Coman acoperă ambele puncte de regulament, suspendarea lui s-ar încadra în intervalul 8-12 luni!

Coma amenință că iese din fotbal!

Dani Coman s-a referit la această posibilitate, de a face obiectul unui dosar disciplinar și a spus că “dacă eu voi fi cel suspendat, atunci nu mai am ce să mai caut prin fotbal”.

Cum abaterea lui a avut loc într-o intervenție la TV, Comisia de Disciplină ar putea avea pe masă cazul lui fie dacă va fi sesizată de secretarul general al FRF, fie dacă va exista o plângere din partea Comisiei Centrale a Arbitrilor.

Din ambele direcții au existat în ultimii ani sesizări către Comisia de Disciplină.

În aprilie 2024 a existat chiar o suspendare imensă, în urma unei intervenții a secretarului general de la Casa Fotbalului, care a trimis cazul la Disciplină: Gigi Becali a fost suspendat 6 luni și amendat cu 10.000 de euro pentru comportament jignitor și ofensator.

FRF suspendare Dani Coman liga 1 arbitraj Radu Petrescu
