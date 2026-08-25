Ce se întâmplă cu Bîrligea Atacantul de la FCSB, în atenția unor cluburi din Italia

Daniel Bîrligea (26 de ani) a avut un start modest de sezon, fiind criticat atât de suporteri, cât și de patronul Gigi Becali, însă anumite formații rămân interesate de serviciile sale.

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După ce a reușit o „dublă” cu FC Botoșani, în partida scor 3-2, Bîrligea a avut un discurs dur la adresa criticilor.

Daniel Bîrligea, în atenția unor cluburi din Italia

Din informațiile GOLAZO.ro, agenții fotbalistului susțin că au purtat discuții cu unele cluburi din Italia încă de acum două săptămâni, însă nu au existat oferte concrete sau discuții între FCSB și alt club.

La începutul lunii august, Gigi Becali transmitea că are două oferte pentru atacantul său, una dintre ele fiind chiar din Italia.

Totodată, evoluția per total din acest sezon l-a determinat pe finanțator să scadă pretențiile financiare în privința lui Bîrligea.

„Bîrligea văd că nu mai vrea. Întrebaţi-l pe el. Am două oferte pentru el. Dar mai vor oamenii acum? Am una din Italia şi una din Turcia. Echipe de primă ligă. Ei dau cinci milioane, eu am cerut şase.

Nu ştiu dacă au fost sau nu la meci. Dacă dau atâţia bani, cred că te uiţi la meci. Gata! L-am lăsat la cinci milioane de euro. Dacă îl vor, îl dau cu cinci”, declara Gigi Becali, la începutul lunii, potrivit fanatik.ro.

4,5 milioane de euro este cota de piață a lui Daniel Bîrligea, potrivit transfermarkt.com

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