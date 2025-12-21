- FCSB - Rapid 2-1. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei a reacționat nervos când a fost schimbat.
În minutul 65 al duelului de pe Arena Națională, Elias Charalambous a decis să îl înlocuiască pe Daniel Bîrligea cu Alexandru Stoian.
FCSB - Rapid. Daniel Bîrligea, ieșire nervoasă în momentul schimbării
Atacantul revenit după o accidentare nu a primit bine vestea înlocuirii și a gesticulat și vociferat vehement spre banca tehnică.
Mihai Lixandru și Juri Cisotti au intervenit pentru a-l calma, însă atacantul a continuat să arunce cuvinte grele în timp ce părăsea terenul pe partea opusă băncilor de rezerve.
În cele din urmă, continuând să critice decizia antrenorului, a ieșit din teren pe la peluza fanilor „roș-albaștrii”.
„Tricolorul” a salutat galeria și a continuat, la fel de nervos, drumul spre bancă.
Galerie foto (4 imagini)
Gigi Becali: „Era program să fie schimbat la pauză”
După meci, în direct la Prima Sport, Gigi Becali a vorbit despre ieșirea lui Bîrligea:
„Nu știu ce cuvinte scapă. Este problema lor. Amenzi și gata. Având în vedere că s-a bătut toată săptămâna ca să joace și a dat pasă la gol, scapă de amendă. El nu știe că schimbarea cu Stoian a fost programată de 5 zile.
Inițial era programat să fie schimbat la pauză, dar l-am lăsat pentru că noi conduceam. Dar a pierdut toate mingile. A scăpat de amendă, îi dau și primă”.