FCSB - Rapid 2-1. Daniel Bîrligea (25 de ani), atacantul campioanei a reacționat nervos când a fost schimbat.

În minutul 65 al duelului de pe Arena Națională, Elias Charalambous a decis să îl înlocuiască pe Daniel Bîrligea cu Alexandru Stoian.

FCSB - Rapid. Daniel Bîrligea, ieșire nervoasă în momentul schimbării

Atacantul revenit după o accidentare nu a primit bine vestea înlocuirii și a gesticulat și vociferat vehement spre banca tehnică.

Mihai Lixandru și Juri Cisotti au intervenit pentru a-l calma, însă atacantul a continuat să arunce cuvinte grele în timp ce părăsea terenul pe partea opusă băncilor de rezerve.

În cele din urmă, continuând să critice decizia antrenorului, a ieșit din teren pe la peluza fanilor „roș-albaștrii”.

„Tricolorul” a salutat galeria și a continuat, la fel de nervos, drumul spre bancă.

Gigi Becali: „Era program să fie schimbat la pauză”

După meci, în direct la Prima Sport, Gigi Becali a vorbit despre ieșirea lui Bîrligea:

„Nu știu ce cuvinte scapă. Este problema lor. Amenzi și gata. Având în vedere că s-a bătut toată săptămâna ca să joace și a dat pasă la gol, scapă de amendă. El nu știe că schimbarea cu Stoian a fost programată de 5 zile.

Inițial era programat să fie schimbat la pauză, dar l-am lăsat pentru că noi conduceam. Dar a pierdut toate mingile. A scăpat de amendă, îi dau și primă”.

VIDEO. Golurile marcate de FCSB cu Rapid, 2-1

