- FCSB a reacționat rapid după ce U Craiova a deschis scorul în meciul din runda #3 din Cupa României.
- Daniel Bîrligea (25 de ani) a fost găsit în careu de căpitanul Valentin Crețu (37 de ani), care a păcălit apărarea oltenilor.
În minutul 16, la doar câteva minute după ce elevii lui Coelho au deschis scorul, Octavian Popescu a executat o lovitură liberă, însă portarul Isenko a fost atent și a respins.
U Craiova - FCSB. Valentin Crețu a dat peste cap toată apărarea oltenilor » Pasă de senzație la golul lui Bîrligea
Mingea a ricoșat în afara careului, la Valentin Crețu, care a avut inspirația să nu paseze imediat. Fundașul a așteptat câteva fracțiuni de secundă, timp în care fundașii olteni au avansat și a trimis o pasă inteligentă, peste apărarea Craiovei.
Balonul a ajuns la Bîrligea, care era liber în careu. Atacantul a fost scos din ofsaid de Băluță.
Rămas unu la unu cu portarul ucrainean, atacantul FCSB-ului nu a iertat și l-a învins cu siguranță, readucându-și echipa în joc.