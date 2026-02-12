FCSB a reacționat rapid după ce U Craiova a deschis scorul în meciul din runda #3 din Cupa României.

Daniel Bîrligea (25 de ani) a fost găsit în careu de căpitanul Valentin Crețu (37 de ani), care a păcălit apărarea oltenilor.

În minutul 16, la doar câteva minute după ce elevii lui Coelho au deschis scorul, Octavian Popescu a executat o lovitură liberă, însă portarul Isenko a fost atent și a respins.

U Craiova - FCSB. Valentin Crețu a dat peste cap toată apărarea oltenilor » Pasă de senzație la golul lui Bîrligea

Mingea a ricoșat în afara careului, la Valentin Crețu, care a avut inspirația să nu paseze imediat. Fundașul a așteptat câteva fracțiuni de secundă, timp în care fundașii olteni au avansat și a trimis o pasă inteligentă, peste apărarea Craiovei.

Balonul a ajuns la Bîrligea, care era liber în careu. Atacantul a fost scos din ofsaid de Băluță.

Rămas unu la unu cu portarul ucrainean, atacantul FCSB-ului nu a iertat și l-a învins cu siguranță, readucându-și echipa în joc.

