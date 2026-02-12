„Asta e propagandă de război” Un patinator ucrainean a fost obligat de CIO să-și acopere mesajul despre eroism
Oleh Handei. Sursa: Fotomontaj GOLAZO.ro / Instagram / Imago
Jocurile Olimpice

„Asta e propagandă de război” Un patinator ucrainean a fost obligat de CIO să-și acopere mesajul despre eroism

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 12.02.2026, ora 20:44
alt-text Actualizat: 12.02.2026, ora 20:44
  • Oleh Handei (26 de ani), patinator ucrainean, a fost obligat să acopere cu bandă un mesaj de pe cască la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.
  • Oficialii au considerat că textul despre eroism are legătură directă cu războiul din Ucraina și nu corespunde regulilor.

Handei, înscris în proba de 1.500 de metri de short track, purta pe cască inscripția „Unde există eroism nu poate exista înfrângere definitivă”, un citat al scriitoarei ucrainene Lina Kostenko, conform reuters.com.

Maghiarii vor România în Nations League Fanii din Ungaria au votat! Își doresc să-i înfrunte pe „tricolori”: „Atmosfera ar fi foarte tensionată”
Citește și
Maghiarii vor România în Nations League Fanii din Ungaria au votat! Își doresc să-i înfrunte pe „tricolori”: „Atmosfera ar fi foarte tensionată”
Citește mai mult
Maghiarii vor România în Nations League Fanii din Ungaria au votat! Își doresc să-i înfrunte pe „tricolori”: „Atmosfera ar fi foarte tensionată”

Oleh Handei a fost obligat de CIO să-și acopere mesajul despre eroism

Deși Handei spunea că folosea citatul ca motivație personală, oficialii olimpici au decis că textul încalcă regulile Comitetului Internațional Olimpic, care interzic mesajele politice în spațiile și în cadrul facilităților olimpice.

Au văzut fraza mea și mi-au spus: «Ne pare rău, dar asta este propagandă de război»”, a declarat Handei

Situația vine la scurt timp după cazul compatriotului său, skeletonistul Vladyslav Heraskevych a fost exclus din competiție din cauza „căștii comemorative” pe care erau reprezentați sportivi uciși de la începutul invaziei ruse.

Heraskevych a purtat casca în pofida unui apel personal al președintelui CIO de a renunța la acest gest.

Oleh Handei a spus că inițial nu a vrut să vorbească public despre incident, dar a prins curaj după exemplul dat de Heraskevych, așa că a decis și el își apere poziția.

Nu este propagandă, nu este. El doar ne reamintește nouă, reamintește lumii că existăm ca țară, existăm ca popor, ca oameni. Avem nevoie de sprijin, avem nevoie de înțelegere Oleh Handei

De asemenea, Kateryna Kotsar, schioare ucraineană de freestyle, a spus pe 10 februarie că CIO i-a interzis, înainte de startul Jocurilor, casca pe care scria „Fiți curajoși ca ucrainenii”, conform kyivindependent.com

Kotsar a precizat că decizia de a interzice casca a fost luată de CIO, nu de Federația Internațională de Schi.

Concurez cu această cască din 2022, iar inscripția a fost mereu pe ea. Încerc să o iau cu mine peste tot în lume”, a mai spus ea.

Războiul din Ucraina a început cu invazia la scară largă a Rusiei în februarie 2022 și continuă și acum, în 2026.

Citește și

Partey, din nou în fața instanței  Eliberat pe cauțiune, fotbalistul din La Liga se confruntă cu noi acuzații de viol
Campionate
18:52
Partey, din nou în fața instanței Eliberat pe cauțiune, fotbalistul din La Liga se confruntă cu noi acuzații de viol
Citește mai mult
Partey, din nou în fața instanței  Eliberat pe cauțiune, fotbalistul din La Liga se confruntă cu noi acuzații de viol
„De ce să se supere Rotaru?” Adrian Mititelu, după ce a ajutat-o pe FCSB înaintea derby-urilor cu U Craiova: „N-am cerut nimic special”
Superliga
18:01
„De ce să se supere Rotaru?” Adrian Mititelu, după ce a ajutat-o pe FCSB înaintea derby-urilor cu U Craiova: „N-am cerut nimic special”
Citește mai mult
„De ce să se supere Rotaru?” Adrian Mititelu, după ce a ajutat-o pe FCSB înaintea derby-urilor cu U Craiova: „N-am cerut nimic special”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
Prima reacție a Karinei, tânăra de 33 de ani care a făcut achiziția Carrefour, fiica unuia dintre frații Pavăl, deținătorii Dedeman
cio ucraina jocurile olimpice de iarna oleh handei
Știrile zilei din sport
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Superliga
17:51
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Citește mai mult
Tensiuni la FCSB Scos din primul 11, Târnovanu vrea să plece: „Atât de supărat e...” » Patronul s-a enervat: „Te dau împrumut la Iași, la 1.000 €”
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Superliga
18:11
Eliminată complet! Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Citește mai mult
Eliminată complet!  Stadiul lucrărilor la stadionul Dinamo: „Vineri, 13 – zi cu ghinion”
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Superliga
18:36
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Citește mai mult
Gâlcă, surprins în acțiune de camerele TV Ce făcea antrenorul Rapidului, în timp ce jucătorii vorbeau cu presa
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Superliga
15:14
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Citește mai mult
Verdict dur pentru Tănase Ieșit accidentat cu U Craiova, decarul campioanei a făcut azi un RMN și a aflat că nu poate juca duminică
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
20:54
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
Probleme la FCSB Mihai Stoica, iritat: „O să vedeți duminică de ce nu vorbesc!”
21:10
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin, după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
Tottenham s-a mișcat rapid Cine-l va antrena pe Radu Drăgușin,  după ce clubul s-a despărțit de Thomas Frank
20:18
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
„Aprobat!” Ironia Universității Craiova pe pagina oficială, după ce FCSB a cerut henț la golul doi din Cupă
21:00
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Penultima etapă din sezonul regulat Programul rundei #29 din Liga 1: UTA - FCSB, Dinamo - FC Argeș, Slobozia - Rapid
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, să-i dea Olimpiada arme?

Cătălin Tolontan: Ce vrea Zelenski, <span>să-i</span> dea Olimpiada arme?
FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova

Cristian Geambașu: FCSB, adio cupă, dar avertisment pentru Craiova
Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului

Radu Naum: Coventrizarea sportului
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
Top stiri din sport
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Special
14:49
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Citește mai mult
Avocatul lui Halep o apără pe Ana Bărbosu! EXCLUSIV. Howard Jacobs, cel care a obținut reducerea pedepsei Simonei, a preluat dosarul WADA vs. gimnasta din România
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Cupa Romaniei
14:59
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Citește mai mult
Derapaj rasist FOTO. Jucătorii și staff-ul lui Dinamo  au scandat lozinci rasiste alături de ultrași, după meciul cu Hermannstadt! Cine a participat
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Jocurile Olimpice
12:55
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
Citește mai mult
Vonn riscă să rămână cu sechele pe viață Verdictul unui specialist după accidentarea gravă suferită de schioare la JO 2026: „Leziunile pot duce la amputare”
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Superliga
11:04
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR
Citește mai mult
În camera VAR din galeria Rapidului?! Vassaras trimite la U Craiova - FCSB un „central” de top și un nume surprinzător la VAR

Echipe/Competiții

fcsb 75 CFR Cluj 62 dinamo bucuresti 35 rapid 22 Universitatea Craiova 54 petrolul ploiesti 9 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
13.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share