„Asta e propagandă de război” Un patinator ucrainean a fost obligat de CIO să-și acopere mesajul despre eroism

Oleh Handei (26 de ani), patinator ucrainean, a fost obligat să acopere cu bandă un mesaj de pe cască la Jocurile Olimpice de la Milano-Cortina.

Oficialii au considerat că textul despre eroism are legătură directă cu războiul din Ucraina și nu corespunde regulilor.

Handei, înscris în proba de 1.500 de metri de short track, purta pe cască inscripția „Unde există eroism nu poate exista înfrângere definitivă”, un citat al scriitoarei ucrainene Lina Kostenko, conform reuters.com.

Oleh Handei a fost obligat de CIO să-și acopere mesajul despre eroism

Deși Handei spunea că folosea citatul ca motivație personală, oficialii olimpici au decis că textul încalcă regulile Comitetului Internațional Olimpic, care interzic mesajele politice în spațiile și în cadrul facilităților olimpice.

„Au văzut fraza mea și mi-au spus: «Ne pare rău, dar asta este propagandă de război»”, a declarat Handei

Situația vine la scurt timp după cazul compatriotului său, skeletonistul Vladyslav Heraskevych a fost exclus din competiție din cauza „căștii comemorative” pe care erau reprezentați sportivi uciși de la începutul invaziei ruse.

Heraskevych a purtat casca în pofida unui apel personal al președintelui CIO de a renunța la acest gest.

Oleh Handei a spus că inițial nu a vrut să vorbească public despre incident, dar a prins curaj după exemplul dat de Heraskevych, așa că a decis și el își apere poziția.

Nu este propagandă, nu este. El doar ne reamintește nouă, reamintește lumii că existăm ca țară, existăm ca popor, ca oameni. Avem nevoie de sprijin, avem nevoie de înțelegere Oleh Handei

De asemenea, Kateryna Kotsar, schioare ucraineană de freestyle, a spus pe 10 februarie că CIO i-a interzis, înainte de startul Jocurilor, casca pe care scria „Fiți curajoși ca ucrainenii”, conform kyivindependent.com

Kotsar a precizat că decizia de a interzice casca a fost luată de CIO, nu de Federația Internațională de Schi.

„Concurez cu această cască din 2022, iar inscripția a fost mereu pe ea. Încerc să o iau cu mine peste tot în lume”, a mai spus ea.

Războiul din Ucraina a început cu invazia la scară largă a Rusiei în februarie 2022 și continuă și acum, în 2026.

