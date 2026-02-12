Probleme mari pentru FCSB FOTO: Florin Tănase s-a accidentat cu U Craiova! A rezistat doar 7 minute

U Craiova - FCSB. Florin Tănase (31 de ani), jucătorul campioanei, a suferit o accidentare în debutul partidei din Cupa României și a fost scos de pe teren.

Experimentatul jucător al celor de la FCSB abia își revenise după o accidentare suferită la finalul lunii ianuarie, dar problemele par să continue.

U Craiova - FCSB. Florin Tănase s-a accidentat în debutul partidei

Campioana României nu a avut un început strălucit de partidă. În minutul 7 al meciului de pe „Ion Oblemenco”, Florin Tănase a acuzat câteva probleme medicale.

Oltenii se aflau în atac, dar apărarea roș-albaștrilor a interceptat mingea și a reușit să o degajeze către mijlocul terenului.

În acel moment, Florin Tănase, care se afla în preajma arbitrului Horațiu Feșnic, s-a întins pe jos și a făcut semn către bancă pentru schimbare.

Echipa medicală a celor de la FCSB a venit către „decarul” campioanei și a confirmat că Tănase nu mai poate continua partida. Jucătorul a părăsit terenul pe propriile picioare, fiind înlocuit abia 5 minute mai târziu de Mihai Lixandru.

Între timp însă, Craiova reușea să deschidă scorul prin Adrian Rus.

Recent, Florin Tănase mai suferise o accidentare. Înainte de partida cu Dinamo Zagreb (1-4), din finalul lunii ianuarie, acesta a acuzat mai multe dureri, motiv pentru care nu a fost în lot pentru meciul din Croația.

Tănase a ratat și meciul cu Fenerbahce (1-1), dar și cel cu CFR, pierdut tot cu 1-4.

Acesta a fost plecat în Serbia pentru a se trata, la Marijana Kovacevic, cea care a devenit cunoscută în lumea sportului pentru că reușește să vindece accidentările într-un timp-record.

Florin Tănase și-a revenit și, până să se accidenteze din nou, era într-o formă foarte bună. A reușit un gol și trei pase decisive în meciul cu Oțelul Galați, scor 4-1, din etapa 26 din Liga 1.

38 de meciuri a jucat Florin Tănase în acest sezon pentru FCSB. A marcat 12 goluri și a oferit 7 pase decisive

U Craiova - FCSB, echipele de start

U Craiova: Isenko - Ad. Rus, Stevanovic, Badelj - Mora, T. Băluță, Băsceanu, Mekvabishvili, Fl. Ștefan - Al Hamlawi, Etim

Isenko - Ad. Rus, Stevanovic, Badelj - Mora, T. Băluță, Băsceanu, Mekvabishvili, Fl. Ștefan - Al Hamlawi, Etim Rezerve: S. Lung, Fălcușan, Mogoș, Al. Crețu, Cicâldău, D. Matei, houri, Teles, D. Muntean

S. Lung, Fălcușan, Mogoș, Al. Crețu, Cicâldău, D. Matei, houri, Teles, D. Muntean Antrenor: Filipe Coelho

Filipe Coelho FCSB: M. Popa - V. Crețu, Dawa, Duarte, Pantea - Alhassan, Joao Paulo - O. Popescu, Fl. Tănase, Thiam - Bîrligea

M. Popa - V. Crețu, Dawa, Duarte, Pantea - Alhassan, Joao Paulo - O. Popescu, Fl. Tănase, Thiam - Bîrligea Rezerve: Târnovanu, Zima, Al. Stoian, A. Dăncuș, Olaru, Radunovic, M. Toma, Miculescu, D. Popa, Lixandru

Târnovanu, Zima, Al. Stoian, A. Dăncuș, Olaru, Radunovic, M. Toma, Miculescu, D. Popa, Lixandru Antrenor: Elias Charalambous

Elias Charalambous Stadion: „Ion Oblemenco”

„Ion Oblemenco” Arbitru: Horațiu Feșnic (Cluj - Napoca)/ Asistenți: Alexandru Cerei (Cluj - Napoca) și Alexandru Ioan Corb (Satu Mare)/ Arbitru VAR: Cătălin Popa (Pitești)/ Arbitru AVAR: Mircea Orbuleț (București)

