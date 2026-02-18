Cristi Săpunaru (41 de ani), fostul căpitan al Rapidului, l-a dat în judecată pe Daniel Carciug, directorul de imagine al clubului giuleștean.

Săpunaru îl acuză pe Carciug că a inventat scandalul care i-a provocat plecarea prematură de la Rapid.

Săpunaru a părăsit clubul după ce, la finalul sezonului trecut, a fost implicat într-un scandal de proporții. În spațiul public a apărut informația că fostul fotbalist aducea alcool în cantonamentul echipei.

Fostul fundaș se afla în ultimul sezon în tricoul giuleștenilor și urma să preia funcția de director sportiv, care a fost ocupată, ulterior, de Mauro Pederzoli.

Săpunaru l-a dat în judecată pe Daniel Carciug

Pe data de 16 septembrie 2025, Cristi Săpunaru l-a acționat în instanță pe Daniel Carciug, directorul de imagine al clubului Rapid. Fostul fundaș l-a acuzat că a inventat întreg scandalul privind introducerea alcoolului în cantonamentul Rapidului.

Procesul, care n-are încă termen de judecare, a fost introdus în sistemul Ministerului Justiției abia pe data de 16 februarie 2026, conform gsp.ro.

Cristi Săpunaru a oferit și o primă reacție cu privire la decizia de a-l da în judecată de Daniel Carciug.

„Deocamdată aștept, că așa e în România. Nu am nicio treabă cu clubul. Nu vreau despăgubiri. O să demonstrez că unii oameni calcă pe cadavre ca să rămână lângă șeful (n.r. - Dan Șucu).

Dar a greșit persoana. Să știe de la mine că a greșit persoana. Că în secunda în care dai în mine și îmi faci mie așa ceva, ai dat și în familia mea.

Și dacă dai în familia mea… Pentru că nu citește o singură persoană ziarul când apar anumite chestii. Se mai informează și familia. Dacă te mănâncă, te scarpini.

În scandalul cu bere pe care l-au fabricat, nu l-au publicat, l-au fabricat! Niște oameni zero, pentru mine. Oameni de joasă speță, cu care nu am ce să…”, a spus Cristi Săpunaru, conform iamsport.ro.

212 meciuri și 16 goluri a reușit Cristi Săpunaru pentru Rapid. A oferit și 4 pase decisive

În primul meci din 2025, dintre Rapid și Metaloglobus (1-0), din etapa 22, Daniel Carciug a fost ținta fanilor giuleșteni, fiind nemulțumiți de decizia conducerii de a face un schimb de experiență cu Genoa.

Cristi Săpunaru s-a retras din activitate la finalul sezonului trecut. Ultimul meci jucat de fostul fundaș a fost pe 19 mai 2025, în Rapid - CFR 1-4, în etapa 9 din play-off-ul Ligii 1.

Cristian Săpunaru a dat în judecată FRF și OSHEE România, sponsorul Cupei României

Fostul căpitan al Rapidului a deschis, la începutul acestei luni, două acțiuni la Tribunalul București, având ca obiect folosirea imaginii sale în campanii comerciale derulate în cadrul competiției.

Săpunaru figurează, potrivit Portalului Instanțelor de Judecată, ca reclamant într-o acțiune în răspundere delictuală, prin care solicită despăgubiri, precum și într-o ordonanță președințială, procedură de urgență prin care cere încetarea imediată a folosirii imaginii sale.

OSHEE este sponsor oficial al Cupei României începând cu sezonul 2024–2025, în baza unui parteneriat semnat cu FRF pe o perioadă de cinci sezoane. Colaborarea a fost anunțată public printr-un comunicat oficial al Federației Române de Fotbal, publicat pe site-ul frf.ro la 28 octombrie 2024.

