„Nu fac compromisuri” Și-a oficializat despărțirea de Rapid:  „Standardele de lucru, direcția strategică și abordarea comercială nu mai sunt aliniate”

Daniel Carciug, cel care a fost responsabil de relația cu sponsorii și organizarea de evenimente la Rapid, s-a despărțit de giuleșteni după 6 ani.

Carciug a postat un mesaj pe Facebook despre perioada petrecută în Grant.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Dan Șucu, patronul clubului, a fost nemulțumit de tensiunile din jurul echipei din ultimul timp, cu Daniel Carciug în prim-plan, și a hotărât să nu se mai bazeze pe serviciile acestuia.

Carciug a mers la Dan Șucu pentru a se plânge de comportamentul suporterilor, susținând inclusiv că aceștia îl așteaptă în fața locuinței sale. Discuțiile cu șefii nu au mers în direcția dorită de el, Carciug ajungând să se certe cu patronul Rapidului după ce i s-au reproșat numeroase lucruri.

„Rolul meu ca lider e să nu fac compromisuri”

Acum, Carciug a anunțat oficial despărțirea de Rapid. El susține că „standardele de lucru, direcția strategică și abordarea comercială nu mai sunt aliniate” și acesta este motivul pentru care el ar fi renunțat la funcția avută la club.

„Vine un moment în viața fiecăruia dintre noi în care trebuie să decidă pentru sine dacă dorința de performanță și pasiunea profesională sunt mai importante decât respectul de sine și claritatea scopului personal.

În data de 17 martie, după 6 ani, 1 lună și 23 de zile în cadrul FC Rapid, am decis să închei acest capitol și am transmis scrisoarea mea de demisie către CEO-ul clubului.

Nu e ușor să pui în cuvinte ce înseamnă 6 ani într-un club cu o asemenea energie. Voi încerca, totuși.

Sunt recunoscător pentru acești ani și pentru oportunitatea oferită de club. A fost experiența în care am intrat ca un idealist și am încheiat ca un profesionist care a avut oportunitatea de a construi brandul și valoarea comercială a celui mai iubit club din România.

Mi-am început această experiență împlinindu-mi visul din copilărie de a înscrie un gol pe Giulești și am continuat punându-mi energia în proiecte care uneori păreau imposibile.

Am avut onoarea să construiesc, alături de o echipă excepțională de colegi, voluntari și parteneri, un cadru de excelență operațională — un loc în care ideile puteau fi puse la lucru, iar impactul lor se vedea imediat în tribune și în modul în care brandul era perceput în afara stadionului. Le mulțumesc. Am reușit să evoluăm constant și să ridicăm standardele de la sezon la sezon.

Am văzut fani care, pentru prima dată, simțeau că experiența din stadion era la înălțimea iubirii lor pentru club. Acela a fost KPI-ul nostru real.

A fost o reală plăcere să văd echipa de comunicare, echipa comercială, echipa sportivă, echipa stadionului, echipa de securitate și cea de voluntari ca un mecanism viu, care evoluează cu fiecare meci, fiecare proiect și fiecare sezon, cu implicare și fără ezitare.

Le sunt recunoscător lui Mircea și colegilor care, în pofida adversităților, și-au păstrat direcția, valorile și dorința de a face un Rapid mai bun, mai puternic, mai iubit.

Închid acest capitol înțelegând că, într-o echipă reală, 1+1 devine mai mult decât 2 și oamenii sunt singurul sistem care contează.

Pentru toate motivele de mai sus, am considerat că rolul meu ca lider este să nu fac compromisuri atunci când standardele de lucru, direcția strategică și abordarea comercială nu mai sunt aliniate și distanțele de viziune cresc. Las loc celor care pot continua să dezvolte clubul în acest context.

Sper ca echipa executivă, operațională și sportivă să continue să crească performanța pe toate planurile și să ducă Rapid la adevăratul său potențial. Fanii și partenerii merită acest lucru.

Rapid este un club special, cu o energie unică. Voi rămâne atașat și, din când în când, voi reveni în tribună alături de prieteni, așteptând cu entuziasm următorul gol.

În continuare, voi fi implicat în proiecte care caută rezultate, performanță și excelență în relația dintre cluburi, fani și parteneri.

Mulțumesc, Rapidule!

Mulțumesc tuturor colegilor alături de care am lucrat!

Mulţumesc tuturor voluntarilor alături de care am organizat evenimente şi meciuri!

Mulţumesc tuturor sponsorilor care şi-au pus încrederea în soluţiile de marketing propuse!

Mulţumesc tuturor furnizorilor!

Cu respect,

Daniel Carciug”.

