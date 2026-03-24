Superliga

„Nu fac compromisuri" Și-a oficializat despărțirea de Rapid: „Standardele de lucru, direcția strategică și abordarea comercială nu mai sunt aliniate"

alt-text Publicat: 24.03.2026, ora 19:33
alt-text Actualizat: 24.03.2026, ora 19:41
  • Daniel Carciug, cel care a fost responsabil de relația cu sponsorii și organizarea de evenimente la Rapid, s-a despărțit de giuleșteni după 6 ani.
  • Carciug a postat un mesaj pe Facebook despre perioada petrecută în Grant.

Conform informațiilor GOLAZO.ro, Dan Șucu, patronul clubului, a fost nemulțumit de tensiunile din jurul echipei din ultimul timp, cu Daniel Carciug în prim-plan, și a hotărât să nu se mai bazeze pe serviciile acestuia.

Carciug a mers la Dan Șucu pentru a se plânge de comportamentul suporterilor, susținând inclusiv că aceștia îl așteaptă în fața locuinței sale. Discuțiile cu șefii nu au mers în direcția dorită de el, Carciug ajungând să se certe cu patronul Rapidului după ce i s-au reproșat numeroase lucruri.

„Rolul meu ca lider e să nu fac compromisuri”

Acum, Carciug a anunțat oficial despărțirea de Rapid. El susține că „standardele de lucru, direcția strategică și abordarea comercială nu mai sunt aliniate” și acesta este motivul pentru care el ar fi renunțat la funcția avută la club.

„Vine un moment în viața fiecăruia dintre noi în care trebuie să decidă pentru sine dacă dorința de performanță și pasiunea profesională sunt mai importante decât respectul de sine și claritatea scopului personal.

În data de 17 martie, după 6 ani, 1 lună și 23 de zile în cadrul FC Rapid, am decis să închei acest capitol și am transmis scrisoarea mea de demisie către CEO-ul clubului.

Nu e ușor să pui în cuvinte ce înseamnă 6 ani într-un club cu o asemenea energie. Voi încerca, totuși.

Sunt recunoscător pentru acești ani și pentru oportunitatea oferită de club. A fost experiența în care am intrat ca un idealist și am încheiat ca un profesionist care a avut oportunitatea de a construi brandul și valoarea comercială a celui mai iubit club din România.

Mi-am început această experiență împlinindu-mi visul din copilărie de a înscrie un gol pe Giulești și am continuat punându-mi energia în proiecte care uneori păreau imposibile.

Am avut onoarea să construiesc, alături de o echipă excepțională de colegi, voluntari și parteneri, un cadru de excelență operațională — un loc în care ideile puteau fi puse la lucru, iar impactul lor se vedea imediat în tribune și în modul în care brandul era perceput în afara stadionului. Le mulțumesc. Am reușit să evoluăm constant și să ridicăm standardele de la sezon la sezon.

Am văzut fani care, pentru prima dată, simțeau că experiența din stadion era la înălțimea iubirii lor pentru club. Acela a fost KPI-ul nostru real.

A fost o reală plăcere să văd echipa de comunicare, echipa comercială, echipa sportivă, echipa stadionului, echipa de securitate și cea de voluntari ca un mecanism viu, care evoluează cu fiecare meci, fiecare proiect și fiecare sezon, cu implicare și fără ezitare.

Le sunt recunoscător lui Mircea și colegilor care, în pofida adversităților, și-au păstrat direcția, valorile și dorința de a face un Rapid mai bun, mai puternic, mai iubit.

Închid acest capitol înțelegând că, într-o echipă reală, 1+1 devine mai mult decât 2 și oamenii sunt singurul sistem care contează.

Pentru toate motivele de mai sus, am considerat că rolul meu ca lider este să nu fac compromisuri atunci când standardele de lucru, direcția strategică și abordarea comercială nu mai sunt aliniate și distanțele de viziune cresc. Las loc celor care pot continua să dezvolte clubul în acest context.

Sper ca echipa executivă, operațională și sportivă să continue să crească performanța pe toate planurile și să ducă Rapid la adevăratul său potențial. Fanii și partenerii merită acest lucru.

Rapid este un club special, cu o energie unică. Voi rămâne atașat și, din când în când, voi reveni în tribună alături de prieteni, așteptând cu entuziasm următorul gol.

În continuare, voi fi implicat în proiecte care caută rezultate, performanță și excelență în relația dintre cluburi, fani și parteneri.

Mulțumesc, Rapidule!

Mulțumesc tuturor colegilor alături de care am lucrat!
Mulţumesc tuturor voluntarilor alături de care am organizat evenimente şi meciuri!
Mulţumesc tuturor sponsorilor care şi-au pus încrederea în soluţiile de marketing propuse!
Mulţumesc tuturor furnizorilor!

Cu respect,
Daniel Carciug”.

liga 1 rapid superliga daniel carciug
Știrile zilei din sport
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nationala
17:23
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Citește mai mult
Erdogan vine la meci! Condiții excepționale joi seară, la Istanbul. Președintele Turciei asistă la semifinala barajului
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Nationala
17:59
Nu te supăra, frate! VIDEO. Jocul preferat de „tricolori” în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
Citește mai mult
Nu te supăra, frate! VIDEO.  Jocul preferat de „tricolori”  în cantonament » L-au jucat și în avion, spre Istanbul
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Nationala
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Citește mai mult
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Nationala
14:36
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Citește mai mult
Mircea Lucescu a decis decarul Selecționerul României a ales între  Nicolae Stanciu și Ianis Hagi » Ce se va întâmpla la meciul cu Turcia
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
18:41
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
Radu e bine! Detaliul observat de GOLAZO.ro la antrenamentul oficial: ce a făcut Lucescu imediat după ce a intrat pe teren
18:57
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
„Aș fi vrut 35% români pe stadion” Lucescu, supărat la conferință: voia mai multe bilete pentru fanii „tricolori” + alt motiv de enervare
19:13
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
„Pe hârtie pare mai ușor” Hakan Calhanoglu despre barajul cu „tricolorii” și cum a făcut să devină viral „Made in Romania”
18:12
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
„Avem valoarea de a domina” VIDEO Mircea Lucescu și Radu Drăgușin au prefațat duelul Turcia - România: „Atmosfera ostilă nu ne va încurca”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!

Radu Naum: Hai la lupta cea mică!
Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B

Cristian Geambașu: Coșmarul Lojilor A și B
Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!

Cătălin Țepelin: Mulțumim, Mircea Lucescu!
Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul

Radu Naum: Burleanu și burlescul
De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?

Cristian Geambașu: De ce nu Târnovanu?
Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă

Cristian Geambașu: Explicația declarației lui Tarbă
O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!

Cristian Geambașu: O rușine de meci!
Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu

Dan Udrea: Cenzură apărată cu bodyguarzii de Burleanu
Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii

Cristian Geambașu: Copiii iubesc măscăricii
Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu

Silviu Tudor Samuilă: Setea de putere a lui Burleanu
Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei

Cristian Geambașu: Utopia onoarei
Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu

Dan Udrea: Moralitatea dinastiei Burleanu
Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană

Cristian Geambașu: Meci bun, arbitraj de județeană
Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede

Cristian Tudor Popescu: Fotbaliștii iranieni pot să fugă repede
Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?

Radu Naum: Ce caută Mirel aici?
Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!

Dan Udrea: Dinamo, fraierul care stă civilizat la coadă!
Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni

Cristian Geambașu: Corbu de pretutindeni
Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit

Theodor Jumătate: Fede Valverde, jucătorul infinit
Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / n-au făcut ceva în viață

Dan Udrea: Doamna Șucu și cei care au / <span>n-au</span> făcut ceva în viață
„Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”

Cristian Geambașu: „Mașina de tocat carne”
Top stiri
„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți  să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde?
Nationala
13:30
„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde?
Citește mai mult
„Meciul cu România e ca o finală” Montella: „Să fim pregătiți  să ne apărăm și să suferim” » Demisionează dacă pierde?
„Trei luni am fost în depresie”  Simona Halep, dezvăluiri despre momentele cumplite prin care a trecut: „O dramă totală” » Cum a intimidat-o Serena Williams
Tenis
14:25
„Trei luni am fost în depresie” Simona Halep, dezvăluiri despre momentele cumplite prin care a trecut: „O dramă totală” » Cum a intimidat-o Serena Williams
Citește mai mult
„Trei luni am fost în depresie”  Simona Halep, dezvăluiri despre momentele cumplite prin care a trecut: „O dramă totală” » Cum a intimidat-o Serena Williams
Agentul lui Salah rupe tăcerea A oferit primele detalii despre viitorul starului egiptean, după anunțul plecării de la Liverpool 
Campionate
13:24
Agentul lui Salah rupe tăcerea A oferit primele detalii despre viitorul starului egiptean, după anunțul plecării de la Liverpool
Citește mai mult
Agentul lui Salah rupe tăcerea A oferit primele detalii despre viitorul starului egiptean, după anunțul plecării de la Liverpool 
FOTO | Petiția "Faceți ceva cu autobuzul 290!", trimisă de bucureșteni din cartierele Colentina și Tei la TPBI, STB, PMB și Ciucu. De ce sunt oamenii disperați
B365
24.03
FOTO | Petiția "Faceți ceva cu autobuzul 290!", trimisă de bucureșteni din cartierele Colentina și Tei la TPBI, STB, PMB și Ciucu. De ce sunt oamenii disperați
Citește mai mult
FOTO | Petiția "Faceți ceva cu autobuzul 290!", trimisă de bucureșteni din cartierele Colentina și Tei la TPBI, STB, PMB și Ciucu. De ce sunt oamenii disperați

Echipe/Competiții

fcsb 34 CFR Cluj 14 dinamo bucuresti 30 rapid 15 Universitatea Craiova 25 petrolul ploiesti 3 Poli Iasi uta arad 13 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Universitatea Craiova Mirel Radoi liga 1 Cristi Chivu fcsb
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Sondaj
25.03

Se mai califică FCSB în cupele europene? Campioana va juca în premieră în play-out!

Se va califica FCSB în cupele europene?

DA %
NU %
Se mai califică FCSB &icirc;n cupele europene?Campioana va juca &icirc;n premieră &icirc;n play-out!
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share