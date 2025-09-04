Cutremur la Tottenham Omul care l-a adus pe Drăgușin pleacă după aproape 25 de ani!

Daniel Levy (63 de ani) părăsește funcția de președinte al clubului Tottenham după aproape 25 de ani.

Decizia i-a aparținut lui Levy, care a demisionat din funcția de conducere a formației londoneze.

Final de eră la Tottenham! Daniel Levy părăsește formația britanică

După aproape 25 de ani la conducerea clubului, Daniel Levy a luat decizia de a renunța la funcția de președinte a clubului Tottenham. Acesta va părăsi echipa cu efect imediat.

În sfertul de secol petrecut la club, Levy a transformat-o pe Tottenham într-unul dintre cluburile importante ale Europei. Cu acesta la conducere, formația din Londra a câștigat Europa League, la finalul sezonului trecut.

De asemenea, echipa a bifat și o finală de Liga Campionilor, în 2019, atunci când a fost învinsă în ultimul act de Liverpool, scor 0-2.

Daniel Levy este cel care l-a transferat pe Radu Drăgușin la Tottenham, în ianuarie 2024.

Deși la echipă s-au petrecut mai multe modificări la nivel administrativ în ultima perioadă, după venirile lui Vinai Venkatesham în funcția de CEO și a lui Peter Charrington în rolul de președinte neexecutiv, Tottenham a precizat că nu vor exista modificări ale structurii acționariatului.

În acest moment, grupul ENIC deține 86,58% din Tottenham, iar Daniel Levy are 29,88% din acțiunile societății respective. Restul de 70,12% îi aparțin lui Joe Lewis.

Daniel Levy, la plecarea de la Tottenham: „Am transformat clubul într-o forță globală”

„Sunt incredibil de mândru de munca pe care am depus-o împreună cu echipa executivă și cu toți angajații noștri. Am transformat acest club într-o forță globală, concurând la cel mai înalt nivel.

Mai mult decât atât, am construit o comunitate. Am avut norocul să lucrez cu unii dintre cei mai mari oameni din acest sport, de la echipa de la Lilywhite House și Hotspur Way până la toți jucătorii și managerii de-a lungul anilor.”

Doresc să le mulțumesc tuturor fanilor care m-au susținut de-a lungul anilor. Nu a fost întotdeauna o călătorie ușoară, dar s-au făcut progrese semnificative. Voi continua să susțin acest club cu pasiune”, a declarat Daniel Levy, pentru site-ul clubului.

