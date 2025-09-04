Ianis Hagi (26 de ani), noul jucător de la Alanyaspor, a vorbit despre transferul surprinzător în Turcia, țara în care s-a născut.

Internaționalul român a semnat un contract pe doi ani cu formația care a încheiat pe locul 12 în sezonul trecut din campionatul Turciei.

După despărțirea de Rangers, de la finalul lunii mai, Ianis Hagi a așteptat o ofertă cât mai bună pentru a alege unde își va continua cariera.

În final, după o lungă așteptare, acesta a fost prezentat la Alanyaspor.

Ianis Hagi, la prezentarea în Turcia: „ M-am întors acasă”

La conferința de prezentare, Ianis a vorbit despre revenirea în Turcia, țară în care s-a născut, atunci când Gheorghe Hagi evolua pentru Galatasaray.

„În primul rând, sunt foarte fericit pentru că m-am întors acasă, unde m-am născut. E un moment emoționant pentru mine. E un pas important în cariera mea, sunt foarte încrezător.

Abia aștept să mă alătur echipei și să reprezint clubul în cel mai bun mod posibil. Aș vrea să mulțumesc tuturor care au avut încredere în mine”, a spus Ianis Hagi la conferința de presă.

Ianis Hagi: „Înțeleg așteptările și moștenirea pe care tatăl meu a lăsat-o aici”

„Turcia are unul dintre cele mai puternice campionate din lume. Are echipe de foarte mare calitate și are tot ce mă face să vreau să fiu aici.

Am o mare responsabilitate. Sunt conștient de așteptările mari care sunt de a reprezenta cum trebuie clubul, familia și numele.

Înțeleg așteptările, responsabilitățile și moștenirea pe care tatăl meu le-a lăsat aici. Abia aștept să încep”, a mai adăugat Ianis Hagi.

Sunt foarte fericit. Faptul că am fost atât de dorit reprezintă o motivație uriașă pentru mine. M-am simțit iubit. Sunt un om foarte motivat și ambițios și iubesc fotbalul. Când sunt pe teren, fanii pot fi siguri că voi da totul pentru ei. Ianis Hagi, mijlocaș Alanyaspor

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport