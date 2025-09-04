Doi suporteri ai celor de la Steaua au fost reținuți, după ce i-au deposedat de două eșarfe și un tricou pe doi fani ai FCSB.

Totul s-ar fi petrecut după partida din turul 1 preliminar al Champions League, atunci când FCSB s-a impus cu 3-1 în fața celor de la Inter D'Escaldes, pe stadionul „Steaua”.

Doi suporteri ai Stelei, reținuți 24 de ore după un conflict cu fanii FCSB

La data de 10 iulie, Secția 21 de Poliție a primit o sesizare cu privire la faptul că doi suporteri ai celor de la FCSB ar fi fost agresați și deposedați de un tricou și două eșarfe cu simbolurile campioanei. Acestea erau inscripționate cu „FCSB” și „Ultras”.

Conform stirileprotv.ro, cei doi agresori ar face parte din galeria Stelei. Cercetările au fost preluate ulterior de către Serviciul Grupuri Infracționale Violente, fiind pus în executare un mandat de percheziție domiciliară.

Cei doi agresori au fost găsiți și conduși la audieri, măsura dispusă fiind reținerea pentru 24 de ore.

În acest caz, cercetările vor continua sub supravegherea Parchetului de pe lângă Judecătoria Sectorului 6, sub aspectul săvârșirii infracțiunii de tâlhărie calificată.

Suporterii Stelei, implicați în mai multe scandaluri de-a lungul timpului

Suporterii celor de la Steaua au fost implicați de-a lungul timpului în mai multe astfel de incidente, inclusiv cu persoane publice.

În ianuarie 2024, comentatorul postului Prima Sport, Emil Grădinescu, a trecut printr-un moment nefericit cauzat de suporterii clubului din Ghencea.

Aceștia i-au vandalizat gardul locuinței, după ce jurnalistul și-a manifestat public opinia cu privire la „războiul” CSA Steaua - FCSB.

De asemenea, un alt incident similar a avut loc în urmă cu 3 luni, atunci când un reporter al aceluiași post TV a fost înjurat în Ghencea, la evenimentul de deschidere al magazinului clubului.

Suporterii „militarilor” l-au remarcat la acțiune pe reporterul Prima Sport și au început să îi adreseze cuvinte jignitoare.

VIDEO. Tentativă de corupție în arbitrajul românesc: „Avem trei buchete de trandafiri pentru tine”. Marius Avram face dezvăluiri, în ep. 13 din „Lumini și Umbre”

VIDEO: cele mai noi imagini din sport