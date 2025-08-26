Inamicul #1 în Ghencea UTA a eliminat-o pe CSA, iar Mihalcea nu dă înapoi: „Să mă înjure! Toată viața voi considera că FCSB e Steaua”
Adrian Mihalcea FOTO: Sport Pictures
Inamicul #1 în Ghencea UTA a eliminat-o pe CSA, iar Mihalcea nu dă înapoi: „Să mă înjure! Toată viața voi considera că FCSB e Steaua”

  • STEAUA - UTA ARAD 0-2. Adrian Mihalcea (49 de ani), tehnicianul oaspeților, a vorbit despre evoluția echipei sale, dar și despre înjurăturile pe care i le-au adresat ultrașii de la Peluza Sud.

La conferința de presă premergătoare partidei, Mihalcea declara că, în opinia sa, meciul cu Steaua nu este un derby și că doar pe FCSB o vede drept o adevărată rivală.

STEAUA - UTA ARAD. Adrian Mihalcea nu dă înapoi: „Să mă înjure! Toată viața voi considera că FCSB e Steaua”

La finalul partidei, fiind întrebat despre conflictul Steaua - FCSB, Mihalcea nu și-a schimbat părerea, în ciudat înjurăturilor primite de la fanii adversarei.

„Mi se pare banal să fiu întrebat mereu despre Steaua sau FCSB. Fraților, nu vreau să îi supăr nici pe cei de la Steaua, nici pe cei de la FCSB. Am considerat, consider și voi considera toată viața că echipa continuatoare este FCSB.

Eu exprim doar o părere, dacă lumea vrea să mă înjure, s-o facă. Dacă vorbești de Steaua se supără cei de la FCSB și invers. FCSB este continuatoarea!

E bine când mă înjură rivalii, înseamnă că am reușit ceva în fotbal”, a declarat Adrian Mihalcea, la Prima Sport.

Mihalcea era oricum un personaj hulit în Ghencea din cauza trecutului dinamovist. A evoluat pentru rivala din „Ștefan cel Mare” în două perioade, 1996-2001 și 2004-2005, și a fost și antrenor în 2020.

Adrian Mihalcea, după calificarea în grupele Cupei României: „Ne dorim să ieșim și din grupă”

Tehnicianul a vorbit și despre calificarea în faza grupelor din Cupa României.

„Asta era important. M-am temut de acest meci, ținând cont că am întâlnit o echipă bună din Liga 2. Plus că meciurile de Cupă nu sunt tratate cu o intensitate foarte mare, iar acest lucru s-a văzut și la noi în prima repriză.

Știam că vom avea posesia pe final de joc și ei vor claca, lucru care s-a și întâmplat. Am deblocat jocul printr-o execuție fenomenală, după care am controlat și a venit și golul 2.

Acum ne pregătim pentru meciul cu Rapid, un meci foarte greu care se joacă peste doar 3 zile. Avem un început bun de sezon, e o perioadă benefică și trebuie să profităm la maxim”, a mai adăugat Adrian Mihalcea.

