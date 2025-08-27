Cupa României LIVE de la 17:30. Astăzi se joacă 14 meciuri în play-off » Toate rezultatele + cum arată programul complet

Astăzi se joacă 14 meciuri în play-off-ul Cupei României. Programul complet mai jos.

Primul meci s-a disputat ieri. Steaua a fost învinsă de UTA Arad, scor 0-2. Elevii lui Adi Mihalcea au marcat ambele goluri în ultimul sfert de oră de joc.

Toate partidele din play-off-ul Cupei României vor putea fi urmărite pe canalele Digi Sport și Prima Sport, dar și în format liveSCORE pe GOLAZO.ro.

Nu mai puțin de 32 de echipe sunt angrenate în lupta pentru calificarea în grupele competiției.

Printre acestea, se numără și opt formații din Superliga: UTA Arad, Csikszereda, FC Botoșani, Metaloglobus, Unirea Slobozia, FC Argeș, Petrolul Ploiești și Farul Constanța.

Se joacă astăzi:

FC Voluntari - Csikszereda, live de la ora 17:30

Stadion: Anghel Iordănescu (Voluntari)

Unirea Alba Iulia – FC Botoșani, live de la ora 17:30

Stadion: Cetatea (Alba Iulia)

AFC Câmpulung – Muscel 2022 – Metaloglobus București, live de la ora 17:30

Stadion: CNAF Buftea (Buftea)

Sănătatea Cluj – Unirea Slobozia, live de la ora 17:30

Stadion: Clujana (Cluj -Napoca)

Agricola Borcea – FC Argeș, live de la ora 17:30

Stadion: Comunal (Borcea)

CSO Băicoi – Gloria Bistrița, live de la ora 17:30

Stadion: Liliești (Băicoi)

Sporting Liești – CS Afumați, live de la ora 17:30

Stadion: Comunal (Liești)

Vulturii Fărcășești – Concordia Chiajna, live de la ora 17:30

Stadion: Comunal (Fărcășeti)

Metalul Buzău – Ceahlăul Piatra Neamț, live de la ora 17:30

Stadion: Metalul (Buzău)

CSC Dumbrăvița – FC Bihor, live de la ora 17:30

Stadion: Ștefan Dobay (Dumbrăvița)

Olimpia Satu Mare – CSM Slatina, live de la ora 17:30

Stadion: Olimpia - Didi Prodan (Satu Mare)

Poli Timișoara – CS Dinamo București, live de la ora 17:30

Stadion: Electrica (Timișoara)

FC Șoimii Gura Humorului – Sepsi OSK Sf. Gheorghe, live de la ora 17:30

Stadion: Areni (Suceava)

Poli Iași – Petrolul Ploiești, live de la ora 19:00

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Stadion: Emil Alexandrescu (Iași)

Joi, 28 august

Corvinul Hunedoara – Farul Constanța, live de la ora 17:00

TV: Digi Sport 1, Prima Sport 1

Stadion: Complex Sportiv „Corvinul 1921 Hunedoara” (Hunedoara)

S-a jucat:

Steaua - UTA Arad 0-2

Au înscris: Alin Roman '76, Hakim Abdallah '82

Arbitru: Lăstun Sebastian/ Asistenți : Bobe Marius și Cosmescu Cristian/ Arbitru de rezervă : Filip Andrei

Lăstun Sebastian/ : Bobe Marius și Cosmescu Cristian/ : Filip Andrei Stadion: Steaua (București)

Steaua București ratează faza grupelor Cupei României pentru al doilea sezon la rând. În stagiunea precedentă, „militarii” au fost eliminați de divizionara secundă, Concordia Chiajna, 0-0 (1-4 la penalty-uri).

24 de echipe vor juca în grupele Cupei României

Câștigătoarele play-off-ului Cupei României se vor califica în faza grupei competiției. Alături de cele 16 echipe calificate vor fi celelalte opt formații din Superliga, care nu au debutat încă în această competiție.

Cele 24 de echipe vor fi împărțite în patru grupe a câte șase cluburi, cu cap de capi de serie: Urna 1 - primele opt echipe din Superliga, Urna 2 - următoarele opt echipe în funcție de clasament și Urna 3 - ultimele opt echipe în funcție de clasament.

În această fază a competiției, echipele vor disputa trei partide. Toate formațiile vor juca un meci împotriva unui club din fiecare urnă valorică.

Primele două clasate ale fiecărei grupe se vor califica în faza eliminatorie a Cupei României. Acolo, parcursul către trofeu este format din trei runde: sferturi de finală, semifinale și finală.

Echipele calificate direct în grupele Cupei României sunt: FCSB, CFR Cluj, Universitatea Cluj, Universitatea Craiova, Rapid București, Dinamo București, Hermannstadt și Oțelul Galați.

Program Cupa României 2025-2026

Faza grupelor, etapa 1: 29 octombrie 2025

29 octombrie 2025 Faza grupelor, etapa 2: 3 decembrie 2025

3 decembrie 2025 Faza grupelor, etapa 3: 17 decembrie 2025

17 decembrie 2025 Sferturi de finală: 4 martie 2026

4 martie 2026 Semifinale: 22 aprilie 2026

22 aprilie 2026 Finala: 13 mai 2026

