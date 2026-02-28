Nu va juca în play-off! Fundașul transferat de CFR Cluj în această iarnă s-a accidentat grav » Medicul său i-a tratat pe Yamal și Dembele

Ilija Masic (26 de ani), fundașul central de la CFR Cluj, s-a accidentat grav și a plecat în afara țării pentru o intervenție chirurgicală.

Transferat în această iarnă de gruparea clujeană, Masic a evoluat în doar trei partide sub comanda lui Daniel Pancu.

Ilija Masic s-a accidentat la un antrenament

Bosniacul a suferit o accidentare gravă la un antrenament în această săptămână, ruptură de tendon ahilian.

Masic a fost transportat în Finlanda, la Turku, acolo unde a fost operat de unul dintre cei mai apreciați specialiști pentru acest timp de intervenție.

În trecut, la medicul Lasse Lempainen s-au tratat numeroși jucători importanți, printre care mai multe vedete ale Barcelonei: Ousmane Dembele (în perioada în care juca pentru catalani), Ronald Araujo, Alejandro Balde etc. Și Lamine Yamal a fost ajutat de finlandez, în momentul în care s-a confruntat cu o pubalgie.

Ca urmare a acestei intervenții, recuperarea lui Ilija Masic va dura o perioadă îndelungată, fiind cel mai probabil indisponibil pentru restul sezonului.

„Familia CFR este alături de tine, Ilija!

Fundașul nostru, Ilija Masic, a suferit o accidentare la un antrenament din ultima săptămână. În urma investigațiilor medicale, s-a confirmat o ruptură de tendon ahilian.

Ilija se află în prezent la Turku, în Finlanda, unde a fost operat de Dr. Lasse Lempainen, unul dintre cei mai apreciați specialiști la nivel mondial pentru acest tip de intervenție, medic care a tratat de-a lungul timpului numeroși jucători de top.

Îți dorim multă putere, o recuperare cât mai rapidă și revenirea pe teren mai puternic ca niciodată!”, a transmis CFR Cluj, pe Facebook.

