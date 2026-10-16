„Zeci de ani în fața Rapidului” VIDEO. Daniel Pancu, impresionat de jocul Craiovei cu Getafe: „Noi nu putem”

Daniel Pancu (49 de ani), antrenorul Rapidului, a lăudat-o pe U Craiova pentru jocul foarte bun din meciul cu Getafe, scor 1-1, în prima etapă din faza principală din Conference League.

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Elevii lui Filipe Coelho au avut avantaj pe tabelă după reușita lui Al Hamlawi din minutul 59, dar spaniolii au fost salvați de execuția de excepție a lui Gudelj din finalul partidei.

VIDEO. Daniel Pancu, despre U Craiova: „Este de departe foarte mult în fața noastră”

În cadrul conferinței premergătoare meciului cu Corvinul, Daniel Pancu a recunoscut valoarea net superioară a Craiovei față de Rapid.

„Foarte bun jocul Craiovei, o echipă foarte bună, omogenă, plină de valoare, foarte bine organizată, care câștigă de la joc la joc european, ceea ce noi în România nu putem, nu avem cum, decât prin niște amicale.

Am spus-o și o repet, [Craiova] este de departe foarte mult în fața noastră, nu știu dacă în fața lui Dinamo sau a lui FCSB, dar în fața Rapidului e la zeci de ani, pentru că sunt zeci de ani de când investesc acolo și au și câștigat trofee”, a precizat antrenorul giuleștenilor.

După duelul din Bănie, următorul meci din Conference League pentru U Craiova va fi joia viitoare, cu Inter Club d'Escaldes, în deplasare, de la ora 19:45.

Până atunci, campioana României o va întâlni pe Farul Constanța duminică, de la ora 21:00, în etapa #12 din Superliga.

Programul Universității Craiova în Conference League

15 octombrie 2026 : U Craiova - Getafe CF 1-1

: U Craiova - Getafe CF 1-1 22 octombrie 2026, ora 19:45: Inter Club d'Escaldes - U Craiova

Inter Club d'Escaldes - U Craiova 5 noiembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - KF Egnatia

U Craiova - KF Egnatia 26 noiembrie 2026, ora 19:45: Brighton & Hove Albion - U Craiova

Brighton & Hove Albion - U Craiova 10 decembrie 2026, ora 17:30: FC Kairat Almaty - U Craiova

FC Kairat Almaty - U Craiova 17 decembrie 2026, ora 22:00: U Craiova - FC Copenhaga

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