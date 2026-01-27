„Avem un joc de echipă mică” Daniel Pancu a învins-o pe FCSB cu 4-1 și nu este mulțumit: „Ăsta e ADN-ul aici. Dai un gol, după care închizi culoarele” +54 foto
Daniel Pancu FOTO: Sport Pictures
„Avem un joc de echipă mică” Daniel Pancu a învins-o pe FCSB cu 4-1 și nu este mulțumit: „Ăsta e ADN-ul aici. Dai un gol, după care închizi culoarele”

  • Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul de la CFR Cluj, a recunoscut că echipa adoptă un stil defensiv, pe care el încearcă să-l schimbe.
  • În cel mai recent joc, elevii lui Daniel Pancu s-au impus categoric în fața celor de la FCSB, scor 4-1.

CFR Cluj este recunoscută pentru stilul său defensiv, în special în perioada în care Dan Petrescu (58 de ani) era antrenor.

Fostul fotbalist de la Chelsea prefera un joc conservator, iar odată ce echipa prelua conducerea, se concentra pe apărare.

Daniel Pancu a învins-o pe FCSB cu 4-1 și nu este mulțumit: „Avem un joc de echipă mică”

„Lucrez de când am venit aici (n.r. - la schimbarea ADN-ului). Fiecare antrenor are conceptul lui și modul de a vedea lucrurile.

Doar că aici e un club la care nu contează nimic în afară de rezultat. O simt de aproape 3 luni. Nu știu cum au trecut astea 3 luni.

Nu-mi vine să cred că sunt de 3 luni la CFR. Cu Rapid am bătut recordul de goluri la Liga 3. La echipa națională de tineret am bătut recordul de goluri într-un meci oficial.

Cu Iași am bătut recordul de goluri într-un meci cu FCSB.

Am înțeles că ăsta e meciul cu cele mai multe goluri marcate în deplasare de CFR cu FCSB. E clar, e un profil al meu.

Nicicând o echipă nu o poți prinde mai nepregătită decât după momentul încasării unui gol. De la ideea asta plec. Antrenez foarte mult faza ofensivă”, a spus Pancu, potrivit digisport.ro.

Doar că, ținând cont de cultura clubului, de locul în care mă aflu și punând în oglindă conceptul meu de joc, de multe ori mi se pare că arătăm ca o echipă mică. La cum văd eu fotbalul și cum jucăm în anumite momente, mi se pare că că avem un joc de echipă mică. Dar nu, ăsta e ADN-ul aici. Dai un gol, după care închizi culoarele spre poarta ta. Sigur, se pot schimba lucrurile astea, dar durează Daniel Pancu

Dan Petrescu a condus-o pe CFR în 292 de meciuri, perioadă în care formația a marcat 461 de goluri și a primit doar 272, performanțe care i-au adus patru titluri de campioană și o Cupă a României.

În victoriei cu campioana României, CFR Cluj a urcat pe locul 9, cu 32 de puncte, în timp ce FCSB a căzut pe 11, cu 31 de puncte.

34 de goluri
a înscris CFR Cluj în acest sezon, tot atâtea câte a și primit. Andrei Cordea conduce lista marcatorilor cu 9 reușite, urmat de Meriton Korenica, cu 5 goluri, și Lorenzo Biliboc, cu 3

Pancu a postat tabla cu tactica pentru meciul cu FCSB:

FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro.jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro jpg FCSB - CFR Cluj, meci Foto Raed Krishan - GOLAZO.ro .jpg
În partida cu FCSB, Miculescu a deschis scorul în minutul 2, însă elevii lui Pancu au întors rezultatul până la pauză prin golurile lui Alibek Aliev (’41) și Korenica (’44).

Cordea a mărit diferența în minutul 49, iar Biliboc a stabilit scorul final în prelungiri, în minutul 90+1.

CFR Cluj Daniel Pancu liga 1 Dan Petrescu
