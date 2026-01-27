„Man, printre cei mai importanți de la PSV” Fostul jucător al lui Ajax analizează parcursul românului: „Toți se așteptau la altceva” +18 foto
Dennis Man. FOTO: Imago
Stranieri

„Man, printre cei mai importanți de la PSV” Fostul jucător al lui Ajax analizează parcursul românului: „Toți se așteptau la altceva”

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 22:31
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 22:31
  • George Ogăraru (45 de ani) l-a lăudat pe Dennis Man (26 de ani).
  • Fostul fundaș de la FCSB și Ajax consideră că decizia „tricolorului” de a semna cu PSV a fost una inspirată, iar acesta s-a adaptat rapid la fotbalul din Olanda.

În vara anului 2025, PSV a plătit 8,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Man de la Parma, club italian la care a înscris 28 de goluri și a oferit 17 pase decisive în 142 de partide.

Aliev, salariu de top la CFR Cluj Atacantul e plătit regește, în ciuda problemelor financiare din Gruia » A primit și  bonus la semnătură
Citește și
Aliev, salariu de top la CFR Cluj Atacantul e plătit regește, în ciuda problemelor financiare din Gruia » A primit și bonus la semnătură
Citește mai mult
Aliev, salariu de top la CFR Cluj Atacantul e plătit regește, în ciuda problemelor financiare din Gruia » A primit și  bonus la semnătură

George Ogăraru, despre Dennis Man: „A devenit unul dintre cei mai importanți de la PSV”

„Dennis Man are un parcurs ascendent, chiar dacă la început poate că lumea a fost sceptică în privința deciziei de a merge din Italia în Olanda.

Începutul său a fost unul mai greu, dar cred că, în același timp, era normal să fie așa, pentru că era un club nou, o altă țară, un alt stil, o altă mentalitate, dar s-a adaptat foarte repede și cred că a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști din echipă, cu evoluții remarcate atât în campionat, cât și în cupele europene.

Acest fapt poate fi doar îmbucurător pentru noi, românii, dar și pentru el. Transferul la PSV pentru el este un pas înainte, dar fotbalul italian este peste cel olandez ca performanțe, ținând cont de performanțele europene, iar italienii sunt mai bine cotați”, a spus Ogăraru, conform iamsport.ro.

FOTO. Dennis Man, gol de senzație contra celor de la FC Den Bosch

Dennis Man, gol în Den Bosch - PSV. Captură DSports+ (18).jpg
Dennis Man, gol în Den Bosch - PSV. Captură DSports+ (18).jpg

Galerie foto (18 imagini)

Dennis Man, gol în Den Bosch - PSV. Captură DSports+ (1).jpg Dennis Man, gol în Den Bosch - PSV. Captură DSports+ (2).jpg Dennis Man, gol în Den Bosch - PSV. Captură DSports+ (3).jpg Dennis Man, gol în Den Bosch - PSV. Captură DSports+ (4).jpg Dennis Man, gol în Den Bosch - PSV. Captură DSports+ (5).jpg
+18 Foto
labels.photo-gallery

Ogăraru a evoluat în 66 de meciuri pentru Ajax, câștigând titlul în sezonul 2006-2007 și două Supercupe ale Olandei, în 2007 și 2008. A purtat chiar și banderola de căpitan al „lăncierilor”.

„Toată lumea se aștepta un transfer la o echipă mai bună în Serie A, dar cred că pentru profilul lui și pentru stilul lui fotbalul olandez este o decizie foarte bună.

Din Olanda se pleacă în campionate foarte puternice pe sume importante, PSV merge bine, este prezentă în cupele europene, deci are șanse, dar e devreme, pentru că nu are niciun an de zile acolo.

El a început să demonstreze ceva, odată ce un club te cumpără înseamnă că ai confirmat, dacă dau banii pe tine”, a mai spus Ogăraru.

23 de meciuri
a adunat Dennis Man la PSV, echipă pentru care a înscris 6 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive. Două dintre reușite au venit în Liga Campionilor, împotriva celor de la Napoli (6-2)

Ce urmează pentru Dennis Man la PSV

PSV conduce autoritar campionatul Olandei, cu 53 de puncte, având un avans de 14 puncte față de Feyenoord, echipa de pe locul 2.

Pentru formația lui Dennis Man urmează meciul cu Bayern din Liga Campionilor, competiție în care PSV ocupă locul 23 în grupa XXL, cu 8 puncte. Partida va avea loc miercuri, de la ora 22:00.

Citește și

Liderii lui Dinamo, în direct Cătălin Cîrjan a plătit ca să-i comenteze pe live lui Raul Opruț: ce i-a scris căpitanul lui Dinamo
Superliga
20:48
Liderii lui Dinamo, în direct Cătălin Cîrjan a plătit ca să-i comenteze pe live lui Raul Opruț: ce i-a scris căpitanul lui Dinamo
Citește mai mult
Liderii lui Dinamo, în direct Cătălin Cîrjan a plătit ca să-i comenteze pe live lui Raul Opruț: ce i-a scris căpitanul lui Dinamo
„Emoțional, se resimte enorm” Răzvan Lucescu, prima reacție după accidentul în care și-au pierdut viața 7 suporteri PAOK + Mesaj sfâșietor al clubului
Campionate
20:47
„Emoțional, se resimte enorm” Răzvan Lucescu, prima reacție după accidentul în care și-au pierdut viața 7 suporteri PAOK + Mesaj sfâșietor al clubului
Citește mai mult
„Emoțional, se resimte enorm” Răzvan Lucescu, prima reacție după accidentul în care și-au pierdut viața 7 suporteri PAOK + Mesaj sfâșietor al clubului

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
PSV Eindhoven George Ogararu dennis man
Știrile zilei din sport
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Diverse
18:10
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Citește mai mult
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Campionate
11:34
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Citește mai mult
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Campionate
12:35
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește mai mult
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Superliga
13:02
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Citește mai mult
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:37
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei”  Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
21:17
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
20:43
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
21:01
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Top stiri din sport
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Superliga
09:01
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește mai mult
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Tenis
12:58
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Citește mai mult
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Superliga
12:04
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Citește mai mult
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Superliga
10:25
„Cineva ar fi invidios” Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Citește mai mult
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 32 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share