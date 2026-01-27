„Man, printre cei mai importanți de la PSV” Fostul jucător al lui Ajax analizează parcursul românului: „Toți se așteptau la altceva”

George Ogăraru (45 de ani) l-a lăudat pe Dennis Man (26 de ani).

Fostul fundaș de la FCSB și Ajax consideră că decizia „tricolorului” de a semna cu PSV a fost una inspirată, iar acesta s-a adaptat rapid la fotbalul din Olanda.

În vara anului 2025, PSV a plătit 8,5 milioane de euro pentru a-l transfera pe Man de la Parma, club italian la care a înscris 28 de goluri și a oferit 17 pase decisive în 142 de partide.

George Ogăraru, despre Dennis Man: „A devenit unul dintre cei mai importanți de la PSV”

„Dennis Man are un parcurs ascendent, chiar dacă la început poate că lumea a fost sceptică în privința deciziei de a merge din Italia în Olanda.

Începutul său a fost unul mai greu, dar cred că, în același timp, era normal să fie așa, pentru că era un club nou, o altă țară, un alt stil, o altă mentalitate, dar s-a adaptat foarte repede și cred că a devenit unul dintre cei mai importanți fotbaliști din echipă, cu evoluții remarcate atât în campionat, cât și în cupele europene.

Acest fapt poate fi doar îmbucurător pentru noi, românii, dar și pentru el. Transferul la PSV pentru el este un pas înainte, dar fotbalul italian este peste cel olandez ca performanțe, ținând cont de performanțele europene, iar italienii sunt mai bine cotați”, a spus Ogăraru, conform iamsport.ro.

FOTO. Dennis Man, gol de senzație contra celor de la FC Den Bosch

Ogăraru a evoluat în 66 de meciuri pentru Ajax, câștigând titlul în sezonul 2006-2007 și două Supercupe ale Olandei, în 2007 și 2008. A purtat chiar și banderola de căpitan al „lăncierilor”.

„Toată lumea se aștepta un transfer la o echipă mai bună în Serie A, dar cred că pentru profilul lui și pentru stilul lui fotbalul olandez este o decizie foarte bună.

Din Olanda se pleacă în campionate foarte puternice pe sume importante, PSV merge bine, este prezentă în cupele europene, deci are șanse, dar e devreme, pentru că nu are niciun an de zile acolo.

El a început să demonstreze ceva, odată ce un club te cumpără înseamnă că ai confirmat, dacă dau banii pe tine”, a mai spus Ogăraru.

23 de meciuri a adunat Dennis Man la PSV, echipă pentru care a înscris 6 goluri și a oferit tot atâtea pase decisive. Două dintre reușite au venit în Liga Campionilor, împotriva celor de la Napoli (6-2)

Ce urmează pentru Dennis Man la PSV

PSV conduce autoritar campionatul Olandei, cu 53 de puncte, având un avans de 14 puncte față de Feyenoord, echipa de pe locul 2.

Pentru formația lui Dennis Man urmează meciul cu Bayern din Liga Campionilor, competiție în care PSV ocupă locul 23 în grupa XXL, cu 8 puncte. Partida va avea loc miercuri, de la ora 22:00.

