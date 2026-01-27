Probleme pentru Inter Chivu a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Borussia Dortmund +4 foto
Inter Milano. Foto: Imago
Liga Campionilor

Probleme pentru Inter Chivu a pierdut încă un titular înainte de meciul cu Borussia Dortmund

alt-text Ionuț Cojocaru
alt-text Publicat: 27.01.2026, ora 22:02
alt-text Actualizat: 27.01.2026, ora 22:33
  • Cristian Chivu (45 de ani) se confruntă cu absențe importante înaintea confruntării cu Borussia Dortmund din Liga Campionilor.
  • Nicolo Barella (28 de ani), mijlocașul lui Inter, nu a făcut deplasarea în Germania.
  • Partida va avea loc miercuri, de la ora 22:00. Meciul va fi liveSCORE pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 2 și Prima Sport 2.

După ce l-a pierdut pe Hakan Calhanoglu acum mai bine de o săptămână, Cristi Chivu trebuie să se descurce acum fără un mijlocaș care a adunat 319 meciuri în tricoul lui Inter.

Tragedia de pe E70 Imagini cu puternic impact emoțional: Momentul în care cei șapte suporteri PAOK și-au pierdut viața
Citește și
Tragedia de pe E70 Imagini cu puternic impact emoțional: Momentul în care cei șapte suporteri PAOK și-au pierdut viața
Citește mai mult
Tragedia de pe E70 Imagini cu puternic impact emoțional: Momentul în care cei șapte suporteri PAOK și-au pierdut viața

Dortmund - Inter. Nicolo Barella ar fi indisponibil pentru meciul din Liga Campionilor

Înainte de ultima etapă din faza principală a Ligii Campionilor Inter Milano ocupă locul 14, cu 12 puncte. Cu o victorie ar putea intra între primele opt, însă Chivu se confruntă cu probleme de lot.

Nicolo Barella a fost lăsat în afara lotului din cauza unei suprasolicitări musculare, conform gazzetta.it. Nici măcar nu a mers în Germania.

Nicolo va avea un test mâine (n.r. miercuri), dar nu pare a fi nimic grav. Sper să fie doar o problemă de câteva zile. Cristian Chivu, antrenor Inter, potrivit gazzetta.it

Barella se alătură listei jucătorilor indisponibili, pe care se mai află și Hakan Calhanoglu, care are probleme cu gambele, și Denzel Dumfries, aflat în recuperare după o intervenție chirurgicală.

29 de meciuri
a adunat Barella în sezonul 2025-2026, în care a marcat un gol și a oferit 6 pase decisive. Mijlocașul, cotat de Transfermarkt la 60 de milioane de euro, a purtat banderola de căpitan de patru ori în acest sezon

Antrenorul va miza pe un trio de mijlocași format din Petar Sucic, Piotr Zielinski și Henrikh Mkhitaryan, conform sport.sky.it.

Cifrele celor trei jucători în acest sezon:

  • Petar Sucic (22 de ani): 29 de meciuri jucate, două goluri, două pase decisive, cotă de piață - 30 de milioane de euro.
  • Piotr Zielinski (31 de ani): 28 de apariții, 4 goluri marcate, două assist-uri, cotă de piață - 10 milioane de euro.
  • Henrikh Mkhitaryan (37 de ani): 20 de meciuri disputate, un gol, 2 pase decisive, cotă de piață - 3,5 milioane de euro.

În ciuda absențelor, Inter traversează o perioadă bună. Nerazzurrii ocupă primul loc în Serie A, cu 52 de puncte, și s-au distanțat la cinci puncte de ocupanta locului secund, rivala AC Milan, după 6-2 cu Pisa.

FOTO: Inter - Pisa 6-2

Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago
Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago

Galerie foto (4 imagini)

Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago Inter, revenire de senzație în meciul cu Pisa. Foto: Imago
+4 Foto
labels.photo-gallery

Borussia Dortmund se află pe poziția 16, cu 11 puncte în clasamentul general al Ligii Campionilor.

Citește și

Doliu în handbalul românesc A murit fosta campioană mondială Constanța Dumitrescu
Handbal
18:44
Doliu în handbalul românesc A murit fosta campioană mondială Constanța Dumitrescu
Citește mai mult
Doliu în handbalul românesc A murit fosta campioană mondială Constanța Dumitrescu
Imagini de la stadion Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo - Petrolul
Superliga
18:28
Imagini de la stadion Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo - Petrolul
Citește mai mult
Imagini de la stadion Cum arată gazonul de pe „Arcul de Triumf” înainte de Dinamo - Petrolul

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
„Bomba” de 7 trilioane care amenință să arunce în aer piețele internaționale
Liga Campionilor borussia dortmund Inter Milano nicolo barella
Știrile zilei din sport
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Diverse
18:10
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Citește mai mult
„A intrat direct sub roți” Reacția șoferului camionului implicat în accidentul în care au murit 7 fani PAOK: „N-am mai văzut așa ceva”
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Campionate
11:34
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Citește mai mult
Un fan PAOK a lovit o cameră de filmat Scene tensionate în fața spitalului în care se află victimele accidentului în care au murit 7 oameni
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Campionate
12:35
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Citește mai mult
Decizie radicală după dramă Ce au făcut fanii lui PAOK după ce șapte suporteri au murit în România. Altă tragedie a lovit clubul
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Superliga
13:02
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Citește mai mult
Paraschiv, plusuri și minusuri Cristi Săpunaru l-a analizat pe atacantul Rapidului: „Defensiv, senzațional, dar n-a avut realizări pe faza ofensivă”
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
21:37
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei” Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
„Chivu și Arbeloa sunt băieții mei”  Jose Mourinho, acid la conferință: „Aveți o calitate pe care o respect foarte mult”
21:17
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
Savvidis se implică Patronul lui PAOK va ajuta familiile victimelor accidentului din România
20:43
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
„Vreau să joc fotbal, nu țurca” Gigi Becali a vorbit cu tatăl fotbalistului înainte de a debuta la FCSB: „Nu vreau să-l nenorocesc, dar nu mai suport”
21:01
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Transferul a picat Denis Ciobotariu rămâne la Rapid » Motivul pentru care a picat mutarea în Polonia
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?

Cătălin Tolontan: Boicotul Mondialului?
Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce

Radu Naum: Jocurile Olimpiuce
Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii

Silviu Tudor Samuilă: Datoria față de Charalambous și Pintilii
A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!

Cristian Geambașu: A fost muncă, nu ajutor divin!
Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!

Dan Udrea: Moruțan a început cu stângul la Rapid: îl face needucat pe Dobre!
Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul

Cătălin Tolontan: Trump și vestiarul
5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr

Cristian Geambașu: 5 secunde de adevăr
Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci

Silviu Tudor Samuilă: Tot mai săraci
FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?

Dan Udrea: FCSB e eșec sau un club de succes?
În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb

Cristian Geambașu: În genunchi la Zagreb
Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene

Radu Naum: Furnicile galbene
Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!

Cristian Geambașu: Tadici e vânat, la fel FRH?!
Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea

Dan Udrea: Ce legătură este între performanța Dacia și Mircea Badea
Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?

Radu Naum: Noi unde suntem?
Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității

Cristian Geambașu: Campionii sportivității
Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care s-a dat director

Cătălin Tolontan: Matthäus și Bayern, escrocați de un actor care <span>s-a</span> dat director
Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?

Cristian Geambașu: Dinamo, campioana esteticii. Dar ajunge?
Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor

Silviu Tudor Samuilă: Real nu are nevoie de antrenor
Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare

Cristian Geambașu: Turnul de parașutism, drobul nostru de sare
Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole

Cristian Geambașu: Era odată Simona. Era odată și Nole
Top stiri din sport
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Superliga
09:01
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Citește mai mult
FCSB, raport financiar incredibil Ce paradox! Clubul e la cel mai slab sezon intern, dar are  venituri-record. Care e suma și cât a contribuit parcursul în Europa
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Tenis
12:58
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Citește mai mult
Ghinionul lor, norocul lui Djokovic Nole, în semifinale la Australian Open, după două abandonuri ale adversarilor! E  primul jucător din „Era Open” care beneficiază de asta
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Superliga
12:04
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
Citește mai mult
Rapid răsuflă ușurată! GOLAZO.ro a aflat diagnosticul primit de Lars Kramer + cât va lipsi de pe teren
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Superliga
10:25
„Cineva ar fi invidios” Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”
Citește mai mult
„Cineva ar fi invidios”  Pancu apelează la autoironie. A publicat strategia cu care a răpus-o pe FCSB » Momentul amintește de „episodul Ionuț Chirilă”

Echipe/Competiții

fcsb 99 CFR Cluj 35 dinamo bucuresti 32 rapid 20 Universitatea Craiova 14 petrolul ploiesti 1 Poli Iasi 1 uta arad 7 farul constanta 2

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
28.01

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share