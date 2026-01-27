Cristian Chivu (45 de ani) se confruntă cu absențe importante înaintea confruntării cu Borussia Dortmund din Liga Campionilor.

Nicolo Barella (28 de ani), mijlocașul lui Inter, nu a făcut deplasarea în Germania.

După ce l-a pierdut pe Hakan Calhanoglu acum mai bine de o săptămână, Cristi Chivu trebuie să se descurce acum fără un mijlocaș care a adunat 319 meciuri în tricoul lui Inter.

Înainte de ultima etapă din faza principală a Ligii Campionilor Inter Milano ocupă locul 14, cu 12 puncte. Cu o victorie ar putea intra între primele opt, însă Chivu se confruntă cu probleme de lot.

Nicolo Barella a fost lăsat în afara lotului din cauza unei suprasolicitări musculare, conform gazzetta.it. Nici măcar nu a mers în Germania.

Nicolo va avea un test mâine (n.r. miercuri), dar nu pare a fi nimic grav. Sper să fie doar o problemă de câteva zile. Cristian Chivu, antrenor Inter, potrivit gazzetta.it

Barella se alătură listei jucătorilor indisponibili, pe care se mai află și Hakan Calhanoglu, care are probleme cu gambele, și Denzel Dumfries, aflat în recuperare după o intervenție chirurgicală.

29 de meciuri a adunat Barella în sezonul 2025-2026, în care a marcat un gol și a oferit 6 pase decisive. Mijlocașul, cotat de Transfermarkt la 60 de milioane de euro, a purtat banderola de căpitan de patru ori în acest sezon

Antrenorul va miza pe un trio de mijlocași format din Petar Sucic, Piotr Zielinski și Henrikh Mkhitaryan, conform sport.sky.it.

Cifrele celor trei jucători în acest sezon:

Petar Sucic (22 de ani): 29 de meciuri jucate, două goluri, două pase decisive, cotă de piață - 30 de milioane de euro.

(22 de ani): 29 de meciuri jucate, două goluri, două pase decisive, cotă de piață - 30 de milioane de euro. Piotr Zielinski (31 de ani): 28 de apariții, 4 goluri marcate, două assist-uri, cotă de piață - 10 milioane de euro.

(31 de ani): 28 de apariții, 4 goluri marcate, două assist-uri, cotă de piață - 10 milioane de euro. Henrikh Mkhitaryan (37 de ani): 20 de meciuri disputate, un gol, 2 pase decisive, cotă de piață - 3,5 milioane de euro.

În ciuda absențelor, Inter traversează o perioadă bună. Nerazzurrii ocupă primul loc în Serie A, cu 52 de puncte, și s-au distanțat la cinci puncte de ocupanta locului secund, rivala AC Milan, după 6-2 cu Pisa.

Borussia Dortmund se află pe poziția 16, cu 11 puncte în clasamentul general al Ligii Campionilor.

