Prins într-o situație complicată Drăgușin, afectat. Antrenorul refuză să-l elibereze, dar nici Tottenham nu știe dacă-l păstrează pe Frank

Radu Drăgușin, 23 de ani, riscă să rămână la Tottenham în această iarnă, pentru că e la mijloc între dorința antrenorului Thomas Frank și intenția clubului londonez.

Nicio săptămână nu a mai rămas din această perioadă de transferuri. Luni, 2 februarie, se încheie mercato de iarnă în principalele ligi europene.

Radu Drăgușin vrea să părăsească Tottenham, oricum, împrumut sau definitiv, doar să găsească o echipă la care să joace până în martie, pentru a prinde barajul de Mondial al naționalei.

Frank nu vrea să-l lase să plece pe Drăgușin de la Tottenham. Rămâne antrenorul?

Situația este însă foarte complicată. Stoperul în vârstă de 23 de ani e prins la mijloc între dorința antrenorului Thomas Frank și intenția clubului londonez.

Drăgușin a reintrat pe 28 decembrie după 11 luni de pauză în urma rupturii ligamentului încrucișat anterior. 5 minute la Crystal Palace - Tottenham 0-1 Foto: Imago

Tehnicianul danez, venit vara trecută pe White Hart Lane, refuză să-l lase să plece pe Drăgușin, nu vrea să-l elibereze, considerând că nu poate să rămână cu mai puțin de patru fundași centrali în lot.

Mai ales că, la ultimul meci, 1-1 cu Burnley, a folosit o linie defensivă de trei, Danso, Romero și Van de Ven, cei aflați înaintea lui Radu în ierarhia stoperilor.

Drăgușin a intrat în weekend în minutul 90+5 doar pentru că Romero avea crampe. A jucat un minut!

În același timp, nu se știe nici dacă Frank însuși va mai rămâne la Tottenham, pentru că riscă să fie concediat în nordul Londrei. Și oficialii Spurs așteaptă, întârzie să ia o decizie și asupra „tricolorului”.

Milan: împrumut cu opțiune de cumpărare pentru Drăgușin. Tottenham vrea obligație!

Potrivit Tuttomercatoweb, negocierile dintre Tottenham și AC Milan nu duc deocamdată spre o înțelegere.

Rossonerii vor împrumut cu opțiune de transfer definitiv. Englezii acceptă împrumutul doar dacă e urmat de obligație de cumpărare. Ceea ce ar însemna garanția britanicilor că Milan îl va achiziționa sigur la vară.

Prețul de transfer ar fi 15-20 de milioane de euro. Cu cel puțin cinci milioane sub suma achitată de Tottenham pentru Drăgușin în ianuarie 2024, când l-a luat de la Genoa pentru 25 de milioane.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport