Pancu, doborât de bucurie FOTO: A ajuns pe jos, în mijlocul jucătorilor, după golul marcat de Pașcanu +6 foto
Daniel Pancu s-a bucurat alături de elevii săi după golul marcat de Pașcanu/ Foto: captură VIDEO Prima Sport
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Pancu, doborât de bucurie FOTO: A ajuns pe jos, în mijlocul jucătorilor, după golul marcat de Pașcanu

alt-text Alexandru Smeu
alt-text Publicat: 06.09.2026, ora 23:54
alt-text Actualizat: 06.09.2026, ora 23:55
  • OȚELUL - RAPID 0-1. Daniel Pancu (49 de ani) a erupt de bucurie după golul decisiv marcat de Alexandru Pașcanu (27 de ani) la ultima fază a meciului.
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Antrenorul giuleștenilor a sprintat spre jucătorii săi pentru a sărbători alături de ei, iar, în euforia momentului, a fost prins în mijlocul grupului și a căzut peste fotbaliști.

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FOTO. Pancu a erupt de bucurie după golul victoriei marcat de Pașcanu cu Oțelul

De jos, Pancu și-a îmbrățișat mai mulți jucători și l-a sărutat părintește pe frunte pe Filip Stojilkovic.

Tehnicianul l-a felicitat și pe Pașcanu, iar apoi s-a ridicat și s-a îndreptat spre marginea terenului pentru a reveni în zona băncii tehnice.

Daniel Pancu a erupt de bucurie, după golul marcat de Pașcanu în Oțelul - Rapid Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg
Daniel Pancu a erupt de bucurie, după golul marcat de Pașcanu în Oțelul - Rapid Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg

Galerie foto (6 imagini)

Daniel Pancu a erupt de bucurie, după golul marcat de Pașcanu în Oțelul - Rapid Foto captură VIDEO Prima Sport .jpeg Daniel Pancu a erupt de bucurie, după golul marcat de Pașcanu în Oțelul - Rapid Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg Daniel Pancu a erupt de bucurie, după golul marcat de Pașcanu în Oțelul - Rapid Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg Daniel Pancu a erupt de bucurie, după golul marcat de Pașcanu în Oțelul - Rapid Foto captură VIDEO Prima Sport.jpeg Daniel Pancu a erupt de bucurie, după golul marcat de Pașcanu în Oțelul - Rapid Foto captură VIDEO Prima Sport jpeg
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Daniel Pancu: „Stadionul era gol când am venit eu”

La finalul partidei, Pancu și-a explicat gestul:

„Stadionul era gol când am venit eu. Acum stadionul este plin.

Mi-am adus aminte de golul marcat de Păun la meciul cu FC Argeș la ultima fază, când eram la CFR. Astea sunt echipele care mă reprezintă pe mine”, a declarat Pancu la Digi Sport.

După victoria cu Oțelul, Rapid a urcat pe locul 2, cu 15 puncte, la egalitate cu Petrolul, și la două puncte în spatele liderului Dinamo.

Pentru giuleșteni urmează două meciuri pe teren propriu:

  • pe 12 septembrie cu FC Voluntari, de la ora 21:30
  • pe 20 septembrie cu FC Argeș, de la ora 20:30

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