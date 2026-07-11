Rapid, în continuă schimbare Anunțul lui Daniel Pancu înainte de startul noului sezon:  „Încă nu s-a tras linie”

Daniel Pancu (48 de ani), antrenorul Rapidului, a anunțat modificări în lotul giuleștenilor, înainte de startul noului sezon din Liga 1.

Tehnicianul a tras primele concluzii după încheierea cantonamentului din Austria.

Adaugă GOLAZO.ro la favorite

Rapid a transferat cinci jucători de la sosirea lui Daniel Pancu, iar antrenorul a anunțat că vor mai urma mutări.

Daniel Pancu: „Vor mai pleca, cu siguranţă, pentru că suntem foarte mulţi”

Daniel Pancu se așteaptă și la plecări, explicând că Rapid are prea mulți jucători în lot.

„Se lucrează la campania de transferuri, clubul ştie şi profilele jucătorilor, vor mai veni. Eu cred că vor mai veni jucători. Şi de plecat vor mai pleca, cu siguranţă, pentru că suntem foarte mulţi.

E un lot care nu a fost făcut de mine şi sunt poziţii în care încărcarea este mare, va trebui să renunţăm la anumiţi jucători.

Încă nu s-a tras linie, pentru că sunt mulţumit de cam toţi jucătorii, de comportamentul lor. Dar urmează meciurile oficiale, jocurile pe puncte, jocurile sub presiune.

Am început să-i cunosc uşor-uşor şi cred că am o imagine destul de aproape de claritate în momentul ăsta individual a lor”, a spus Daniel Pancu, conform primasport.ro.

Sunt, ca la orice echipă, jucători cu care te potriveşti, jucători cu care nu te potriveşti. Nu ştiu nimic de Dobre, habar nu am, singurul lucru de care sunt sigur şi îl ştiu că orice jucător este de vânzare şi clubul poate interveni oricând. Daniel Pancu, antrenor Rapid

Transferurile realizate de Rapid în această vară:

Mohammed Kamara, de la CFR Cluj

Daniel Graovac, de la FCSB

Jason Kodor, de la Lecce U20

Vladan Bubanja, de la Orenburg

Ștefan Senciuc, de la CFR Cluj

Daniel Pancu: „Jucătorii s-au comportat extraordinar”

Tehnicianul a vorbit și despre cantonamentul Rapidului din Austria, acolo unde giuleștenii au disputat patru meciuri amicale.

„E bine că am ajuns sănătoşi, se mai întâmplă şi astfel de lucruri, dar am fost rezilienţi. Nu s-a plans nimeni, jucătorii s-au comportat extraordinar, chiar dacă suntem obosiţi.

După perioada asta e bine că am ajuns sănătoşi. Toată lumea e nerăbdătoare să ajungă acasă, cu siguranţă, e şi normal. Am mai terminat un cantonament, e bine că l-am terminat cu bine şi ne odihnim următoarele două zile.

Începe repede sezonul, e normal, pentru orice antrenor nou care vine la o echipă şi-ar mai fi dorit să aibă măcar două jocuri de verificare la dispoziţie. Dar începe, începe pentru toată lumea şi vom fi pregătiţi la începutul campionatului”, a mai spus Pancu.

Meciurile jucate de Rapid în cantonament:

1-2 cu Slovan Liberec

1-1 cu FC Kosice

0-0 cu Rapid Viena

3-1 cu Dinamo Kiev

În prima etapă a noului sezon din Liga 1, Rapid va juca cu nou-promovata Sepsi. Meciul va avea loc luni, 20 iulie, de la ora 21:30, și va fi transmis liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport