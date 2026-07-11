FCSB, probleme înainte de noul sezon Jucătorul care ar putea rata prima etapă din Liga 1: „Am fost ghinionist”

Ofri Arad (27 de ani), jucătorul celor de la FCSB, a suferit o accidentare în cantonamentul din Olanda și ar putea rata prima etapă din noul sezon din Liga 1.

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FCSB s-a întors în țară după stagiul de pregătire pe care l-a efectuat la Venray, acolo unde a disputat două meciuri amicale: 0-4 cu Union Saint-Gilloise și 1-0 cu Al-Jazira.

Ofri Arad s-a accidentat: „Voi fi indisponibil pentru o săptămână”

Mijlocașul israelian al celor de la FCSB speră totuși că va putea juca în prima etapă a noului sezon, cu FC Argeș. Meciul va avea loc vineri, 17 iulie, de la ora 21:30, liveTEXT pe GOLAZO.ro și în direct pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

„Da, m-am lovit la cvadriceps, voi fi indisponibil pentru o săptămână, dar sper că voi fi pregătit când ne vom întoarce.

Din nefericire, am fost ghinionist că am fost lovit în acest loc. E în regulă, voi fi bine, sper că voi fi pregătit pentru meciul cu FC Argeș”, a spus Ofri Arad, conform sport.ro.

900.000 de euro este cota de piață a lui Ofri Arad, conform Transfermarkt

Arad a fost marcatorul golului care a dus-o pe FCSB în preliminariile Conference League. A punctat pentru 2-1 în barajul cu Dinamo.

„A fost un moment fericit pentru mine, pentru că nu am avut niște luni ușoare, am fost accidentat, dar sunt fericit că s-a încheiat așa. Mi-am făcut treaba, echipa a jucat foarte bine, sunt fericit că i-am făcut bucuroși pe fani”.

Am mai spus că acest club trebuie să fie în top, avem condiții, avem totul la dispoziție, totul depinde de noi. Din punctul meu de vedere, trebuie să fim pe un singur loc, pe primul loc. Ofri Arad, mijlocaș FCSB

După meciul cu FC Argeș, pentru FCSB urmează prima manșă a „dublei” cu Auda, din turul 2 preliminar al Conference League. Meciul se va juca pe 23 iulie, la București.

Returul este programat o săptămână mai târziu, pe 30 iulie, în Letonia.

Ofri Arad a fost transferat de FCSB la începutul acestui an, după ce s-a despărțit de Kairat Almaty. Până acum, israelianul a jucat 7 meciuri pentru formația roș-albastră, reușind să înscrie un singur gol.

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