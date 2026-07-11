Lisav Eissat, prezentat oficial VIDEO. Cum a arătat prima zi a internaționalul român după transferul în Anglia: „Sunt gata să intru în acțiune” +6 foto
Lisav Eissat (FOTO: Instagram / Bristol City)
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Lisav Eissat, prezentat oficial VIDEO. Cum a arătat prima zi a internaționalul român după transferul în Anglia: „Sunt gata să intru în acțiune”

alt-text Silviu Dumitru
alt-text Publicat: 11.07.2026, ora 10:36
alt-text Actualizat: 11.07.2026, ora 10:44
  • Lisav Eissat (21 de ani), fundașul român debutat de Mircea Lucescu la națională în 2025, a fost prezentat oficial la Bristol City, echipă din liga secundă a Angliei.
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Internaționalul român s-a aflat și pe lista celor de la Dinamo și FCSB, însă nu a fost interesat de un transfer în România. Recent, tânărul jucător a mai fost ofertat și de germanii de la Schalke 04, echipă recent revenită în Bundesliga.

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Lisav Eissat va juca pentru Bristol City

Internaționalul român a semnat un contract pe patru ani cu echipa din eșalonul secund al Angliei. Potrivit Transfermarkt, Bristol City le-a plătit 2,5 milioane celor de la Maccabi Haifa (Israel).

Eissat, care poate evolua atât ca fundaș central, cât și ca fundaș stânga, a oferit și o scurtă declarație.

„Abia aștept. Am urmărit cu mare interes meciurile din Championship și din Premier League și îmi plac intensitatea și stilul de joc, care seamănă cu stilul meu de joc.

Sunt un fundaș agresiv și rapid, gata să intru în acțiune. Sunt pregătit să dau totul pentru club”, a spus Eissat, potrivit bcfc.co.uk.

În sezonul 2025/26, Bristol City s-a clasat pe locul 12 în Championship (dintr-un total de 24 de echipe), acumulând 62 de puncte din 46 de meciuri.

Este cu adevărat îmbucurător să ne întărim apărarea, mai ales cu un jucător care poate evolua pe mai multe posturi. Această experiență în fotbalul englez îi va prinde bine. Michael Skubala, antrenor Bristol City, despre Lisav Eissat

Bristol City a postat și imagini din prima zi a lui Eissat la club. Acesta a început deja antrenamentele pentru noul sezon și se va alătura echipei în cantonamentul din Spania.

Despre Lisav Eissat a vorbit și James Ellis, directorul sportiv al clubului Bristol City.

„Aducerea lui Lisav la Bristol City ne va ajuta să îmbunătățim lotul, versatilitatea, rezistența fizică și potențialul liniei defensive.

Am considerat că, în procesul de formare a lotului, era important să abordăm provocările cu care s-a confruntat echipa anul trecut, în special în ceea ce privește rezistența fizică și disponibilitatea jucătorilor.

Conducerea și staff-ul tehnic abia așteaptă să lucreze cu el și speră ca suporterii și comunitatea să se atașeze de el încă de la început”, a spus Ellis.

Cine este Lisav Eissat

Născut la Haifa, Eissat are dublă cetățenie, română și israeliană. A reprezentat Israelul la nivel de juniori, dar a ales România la seniori, pentru care a bifat deja 4 apariții.

Selecționerul Gheorghe Hagi l-a folosit câte 45 de minute în ambele amicale disputate până acum: 1-1 cu Georgia și 2-1 cu Țara Galilor.

Lisav Eissat, prezentat oficial la Bristol City (FOTO: bcfc.co.uk)
Lisav Eissat, prezentat oficial la Bristol City (FOTO: bcfc.co.uk)

Galerie foto (6 imagini)

Lisav Eissat, prezentat oficial la Bristol City (FOTO: bcfc.co.uk) Lisav Eissat, prezentat oficial la Bristol City (FOTO: bcfc.co.uk) Lisav Eissat, prezentat oficial la Bristol City (FOTO: bcfc.co.uk) Lisav Eissat, prezentat oficial la Bristol City (FOTO: bcfc.co.uk) Lisav Eissat, prezentat oficial la Bristol City (FOTO: bcfc.co.uk)
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În sezonul precedent, Eissat a bifat 33 de apariții la Haifa, în toate competițiile, reușind un gol și două pase decisive.

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