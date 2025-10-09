Jose Angel Ziganda (59 de ani), antrenorul lui Cultural Leonesa, a început să-și piardă răbdarea cu Daniel Paraschiv (26 de ani).

În această vară, Daniel Paraschiv a obținut promovarea în La Liga alături de Real Oviedo. În cele din urmă, atacantul român a fost împrumutat pentru un sezon la Cultural Leonesa, echipă din liga secundă.

Daniel Paraschiv, avertisment din partea antrenorului: „Nimeni nu așteaptă pe nimeni”

După 4 meciuri în care a fost titular și nu a reușit să contribuie decisiv pentru noua sa echipă, Daniel Paraschiv a fost trimis pe banca de rezerve și nu a mai jucat în ultimele partide.

Jose Angel Ziganda, antrenorul românului, a declarat că Paraschiv trebuie să-și revină cât mai repede la forma sa maximă pentru a ajuta echipa.

„Jucătorul este util, a demonstrat-o anul trecut. Cu toate acestea, anul acesta nu a început bine. El știe asta și știm cu toții. Nu-i nimic. Anul va fi lung și important este ca el să capete încredere la antrenamente.

Este al nostru și trebuie să profităm de el. Trebuie să-și recapete nivelul și încrederea pe care le-a avut la sfârșitul sezonului la Oviedo.

Aici nimeni nu așteaptă pe nimeni și trebuie să te pui pe picioare repede. O să-l încurajăm, dar o să-i cerem și rezultate. Trebuie să profităm de oportunități”, a declarat Jose Angel Ziganda, potrivit killerasturias.com.

În sezonul trecut, Daniel Paraschiv a jucat în 31 de partide pentru Real Oviedo. Atacantul român a marcat 3 goluri și a reușit 2 pase decisive.

Acesta a fost transferat de Real Oviedo în 2024 de la Hermannstadt pentru 700.000 de euro, echipă pentru care a jucat 95 de meciuri și a marcat 31 de goluri.

1 milion de euro valorează Daniel Paraschiv, potrivit Transfermarkt

