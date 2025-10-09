Rădulescu, operat cu succes Jucătorul Craiovei, optimist după accidentarea din meciul cu FCSB: „Nu e un sfârșit!” +48 foto
Mihnea Rădulescu foto: Facebook.com
Rădulescu, operat cu succes Jucătorul Craiovei, optimist după accidentarea din meciul cu FCSB: „Nu e un sfârșit!”

alt-text Ștefan Neda
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 18:30
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 18:30
  • Mihnea Rădulescu (20 de ani) a fost operat cu succes miercuri în Italia, după ruptura ligamentului încrucișat la genunchiul stâng.
  • Jucătorul Craiovei a suferit o accidentare în ultimul meci de Liga 1, 0-1 cu FCSB.

Mihnea Rădulescu a ieșit de pe teren în minutul 11 al partidei dintre FCSB și Craiova, scor 1-0, acuzând dureri la genunchi, fără să fi fost faultat.

Ulterior, clubul a confirmat diagnosticul dur: ruptură a ligamentului încrucișat, iar jucătorul a fost operat.

Mihnea Rădulescu a fost operat cu succes

După operația de miercuri din Italia, tânărul jucător al oltenilor a transmis pe rețelele de socializare că totul a decurs conform planului, fiind optimist că va reveni pe teren și mai puternic.

„În această după amiaza am trecut cu succes prin operația la ligamentele încrucișate și fără complicații!
Sunt recunoscător domnului Profesor Mariani din Italia pentru profesionalism și grijă asupra mea!

Uneori, viața te oprește. Nu ca să te pedepsească, ci ca să te întărească. Durerea trece, răbdarea crește, iar sufletul se călește. Nu e un sfârșit, e doar o etapă din drumul spre o versiune mai puternică a mea!

Vreau să mulțumesc Universității Craiova (club, staff, jucători) pentru tot sprijinul acordat. Mulțumesc familiei mele, iubitei mele și impresarilor mei care au fost mereu lângă mine, dar și tuturor prietenilor și fanilor pentru toate gândurile frumoase! Mulțumesc lui Dumnezeu pentru tot!”, a scris Rădulescu pe Instagram.

Mihnea Rădulescu a fost transferat de la Petrolul în această vară, Craiova plătind 400.000 de euro pentru mutarea jucătorului care a bifat două goluri în 12 apariții în Liga 1, în acest sezon.

09:34
