Mihai Lixandru FOTO: Sport Pictures
Vești bune pentru FCSB Mijlocașul campioanei a început recuperarea » Când va putea reveni pe gazon + ultimele informații despre Dawa

alt-text Ștefan Ogrezeanu
alt-text Publicat: 09.10.2025, ora 18:16
alt-text Actualizat: 09.10.2025, ora 18:17
  • Mihai Lixandru (24 de ani), mijlocașul celor de la FCSB, a început recuperarea, după ce a suferit o intervenție chirurgicală înaintea meciului Go Ahead Eagles - FCSB, scor 0-1.

Fotbalistul campioanei a fost operat de apendicită în Olanda, chiar în ziua meciului din prima etapă a Europa League.

Mihai Lixandru a început recuperarea

După intervenția chirurgicală prin care a trecut, Mihai Lixandru a început procesul de recuperare.

Conform digisport.ro, mijlocașul a început să își miște zona abdomenului, după ce a trebuit să facă repaus total de la orice formă de efort în ultimele două săptămâni.

După ce va primi OK-ul medicului, Lixandru va putea începe și exercițiile fizice ușoare, urmând ca apoi să reintre în programul de pregătire al campioanei, alături de colegii săi.

În actuala stagiune, Mihai Lixandru a jucat 14 meciuri în tricoul celor de la FCSB, reușind să înscrie în derby-ul încheiat la egalitate cu Rapid, scor 2-2.

Lixandru ar putea reveni pe gazon abia pentru partida cu Basel, programată pe 6 noiembrie.

Joyskim Dawa va reveni curând pe gazon

Impresarul fundașului camerunez de la FCSB a anunțat că fotbalistul va reveni cât de curând în angrenajul formației bucureștene. Conform estimărilor, Dawa s-ar putea întoarce pe gazon la finalul acestei luni, sau, în cel mai rău caz, la începutul lui noiembrie.

„Joyskim se simte foarte bine, iar recuperarea sa se desfășoară excelent. Perioada de indisponibilitate după o accidentare nu este niciodată una fericită, dar face parte din sport. Pot să vă spun doar că Dawa se concentrează pe FCSB și pe viitorul acestei echipe.

Pot să vă spun că Dawa se recuperează mai repede decât s-ar fi așteptat cineva și mai repede decât în mod normal.

În același timp, nu ne grăbim, dar pot să vă spun că urmează să revină foarte curând și mult mai puternic”, a transmis impresarul lui Dawa.

Stoperul a fost diagnosticat cu ruptură de ligament încrucișat anterior, accidentare suferită la finalul lunii martie, la un meci al naționalei din Camerun.

FCSB - Aberdeen. Antrenamentul campioanei înainte de play-off-ul Europa League. Foto - Iosif Popescu (12).jpeg
FCSB - Aberdeen. Antrenamentul campioanei înainte de play-off-ul Europa League. Foto - Iosif Popescu (12).jpeg

