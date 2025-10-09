„Profesore, tu ce mașină conduci?” Momentul care l-a lăsat fără cuvinte pe Ilie Dumitrescu: „Am văzut o umbră trecând pe chipul lui” 

Jurnalistul Radu Paraschivescu (65 de ani) a povestit o întâmplare amuzantă trăită alături de Ilie Dumitrescu (56 de ani), fostul fotbalist al echipei naționale.

Totul s-a întâmplat în pauza unei emisiuni, atunci când Dumitrescu l-a întrebat pe ziarist ce mașină deține.

Radu Paraschivescu și Ilie Dumitrescu, moment amuzant în pauza unei emisiuni

În momentul în care Radu Paraschivescu a fost întrebat ce mașină deține, acesta a răspuns fără ezitare: „Un 335”.

Când a auzit răspunsul, Dumitrescu a rămas fără reacție, crezând că este vorba de un Ferrari. Apoi, Paraschivescu i-a explicat fostului internațional că se referea de fapt la autobuz.

Ferrari 335 FOTO: IMAGO

„Se discuta despre mașini, domeniu în care eu sunt total exterior. Într-o pauză de publicitate, Ilie Dumitrescu m-a întrebat, dar cu bună credință: «Profesore, tu ce mașină ai?» Și eu i-am zis: «un 335».

Am văzut o umbră trecând pe chipul lui, două-trei secunde, s-a simțit excedat, el având niște mașini arătoase și performante.

Și i-am zis: «Ilie, eu merg cu autobuzul». Și s-a uitat așa la mine cu un amestec de admirație și compătimire, dar mi s-a părut că asta văd în ochii lui, plus un moment de descumpănire”, a declarat Radu Paraschivescu la podcast-ul „Vorbitorincii”, citat de digisport.ro.

Radu Paraschivescu: „Am decenii de citit prin metrouri și tramvaie”

Scriitorul și jurnalistul Radu Paraschivescu a declarat că preferă să folosească transportul în comun în detrimentul unei mașini. Totodată, el a dezvăluit că nu are un autoturism personal.

„E adevărat, m-am obișnuit atât de bine să citesc în mijloacele de transport, încât mersul cu mașina, a altora, eu nu am, mi se pare o corvoadă. Mai ales la cum se circulă în București după ce începe școala sau după ce plouă.

Am decenii de citit prin metrouri, tramvaie și troleibuze, iar dacă la început unii făceau ochii mari «uite-l pe ăla de la televizor, ce-o căuta aici?», acum mă bucur că nu mai şochez pe nimeni.

Fac selfie-uri la cerere, stau cuminte la poză, discut despre subtilități fotbalistice cu alți călători și așa mai departe”, a declarat Paraschivescu, conform blog.libris.ro.

Ce mașini a condus Ilie Dumitrescu

Ilie Dumitrescu a condus de-a lungul timpului mai multe super mașini. Despre o parte dintre acestea a povestit chiar el.

„Eu, la 19 ani, am avut o Dacia break, pentru că era singura posibilitate în perioada aia. Apoi am avut un Mercedes, dar nu de 100.000 de euro”, a declarat Ilie Dumitrescu, în urmă cu câțiva ani.

„Am primit un cadou de la Alan Sugar un BMW 735. A fost un cadou personal pentru mine din partea lui. Când am semnat cu Spurs, la București erau și alte cluburi importante care mă doreau.

Prima dată, am primit un Nissan Micra, mașină micuță, pentru a mă obișnui cu volanul pe dreapta. Apoi, mi-au dat mașina asta”, a mai spus fostul internațional.

