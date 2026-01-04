- Manchester City și Chelsea au remizat, scor 1-1, în derby-ul etapei #20.
- Londonezii au evitat înfrângerea in extremis, după ce Enzo Fernandez (24 de ani) a restabilit egalitatea în minutul 90+4.
Manchester City a ratat o șansă uriașă de a se apropia la patru puncte de liderul Arsenal.
Manchester City - Chelsea 1-1. Puncte prețioase pierdute de trupa lui Guardiola
Formația lui Pep Guardiola a dominat prima repriză, însă Erling Haaland, Bernardo Silva sau Phil Foden nu au reușit să-l învingă pe Filip Jorgensen.
„Cetățenii” au dezghețat tabela în cele din urmă, în minutul 42, când Tijani Reijnders nu i-a lăsat nicio speranță portarului norvegian, pe care l-a învins cu un șut puternic la colțul scurt, din interiorul careului.
Actul secund a fost tot la discreția celor de la Manchester City, care a încercat să-și dubleze avantajul.
Enzo Fernandez, eroul lui Chelsea pe Etihad
Acest lucru nu s-a întâmplat, iar Chelsea a dat lovitura. În minutul 90+4, Enzo Fernandez a ajuns la capătul unei centrări de pe partea dreaptă a lui Malo Gusto și l-a învins pe Donnarumma din doar câțiva metri.
S-a terminat 1-1, iar în urma acestui rezultat, Manchester City ocupă locul 2, cu 42 de puncte, la 6 în spatele liderului Arsenal, în timp ce Chelsea este pe 5, cu 31 de puncte.
Pentru formația de pe Stamford Bridge, derby-ul de pe Etihad a fost primul după demiterea lui Enzo Maresca. Calum McFarlane a fost cel care a asigurat interimatul.