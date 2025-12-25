Daniel Paraschiv (26 de ani), atacantul român al celor de la Cultural Leonesa, ar putea reveni în România.

Daniel Paraschiv a plecat în Spania, la Real Oviedo, în 2024, dar ar putea reveni după numai 2 sezoane în fotbalul autohton.

Daniel Paraschiv, ar fi dorit de Dinamo

Fostul atacant al lui Hermannstadt este împrumutat de Real Ovideo la Cultural Leonesa, cu opțiune de cumpărare, până la finalul acestui sezon, însă divizionara secundă nu ar dori să continue colaborarea..

Mai mult, nici Real Oviedo nu i-ar mai oferi credit atacantului român, deși mai are contract valabil până în vara anului 2027.

Astfel, Daniel Paraschiv ar fi liber să își găsească un nou club, iar viitorul său ar putea fi chiar în România.

În căutarea unei soluții ofensive pentru viitoarea stagiune, Dinamo București și-ar fi îndreptat atenția către Daniel Paraschiv , susține gsp.ro.

1.000.000 de euro este cota de piață a lui Daniel Paraschiv, potrivit transfermarkt.com

Daniel Paraschiv, sezon dezamăgitor în Spania

Daniel Paraschiv a fost împrumutat, în vară, de la nou-promvata în La Liga, Real Oviedo, la divizionara secundă Cultural Leonesa.

Atacantul român a fost titularizat în primele patru etape din La Liga 2, însă prestațiile sale nu l-au mulțumit pe antrenorul echipei, Cuco Ziganda.

Devenit rezervă, „vârful” a mai jucat în 3 etape până la sfârșitul anului, adunând doar 23 de minute.

Daniel Paraschiv a reușit un singur gol pentru Cultural Leonesa, în victoria din Cupa Spaniei, contra celor de la CD Tropezon (Liga 3 din Spania), 3-1.

Pe plan internațional, atacantul a jucat un singur meci pentru prima reprezentativă a României, împortiva Republicii Moldova, 5-0, în 2022, reușind să înscrie un gol.

