Transfer de top în Liga Florilor Căpitanul naționalei merge la noua forță a campionatului 

Cristina Laslo (29 de ani), căpitanul echipei naționale de handbal feminin, ar urma să se despartă de Gloria Bistrița și să semneze cu noua forță a campionatului, HC Dunărea Brăila.

Gruparea brăileană vrea să evolueze în sezonul următor al cupelor europen și se întărește serios în această iarnă. Și Mihaela Mihai, extrema dreaptă de la CSM București, este pe punctul de a semna.

Cristina Laslo semnează cu Dunărea Brăila

Căpitanul naționalei de handbal feminin pleacă de la liderul din Liga Florilor pentru a semna cu o altă echipă cu pretenții a campionatului, conform fanatik.ro.

La formația din Brăila, Laslo ar urma să câștige aproximativ 10.000 de euro lunar.

Născută la Cluj-Napoca, Cristina Laslo și-a început cariera la echipa locală, Universitatea, formație pentru care a evoluat până în 2017.

Ulterior, sportiva a mai evoluat pentru Buducnost, în Muntenegru, dar și la Corona Brașov și Minaur Baia Mare, înainte ca aceasta să ajungă la Gloria Bistrița, în anul 2022.

7 prezențe a bifat Cristina Laslo la turnee finale, alături de naționala României: 4 la Mondial și 3 la European

HC Dunărea Brăila a schimbat antrenorul înainte de Crăciun

Deși echipa mergea bine, cu 4 victorii consecutive, conducerea formației dunărene a decis să-l înlocuiască pe Jan Leslie cu „secundul” Jensen Soren Norgaard, care este la curent cu lotul echipei.

HC Dunărea Brăila ocupă locul 4 în Liga Florilor, cu 12 puncte după 10 etape. Pe podium se află Gloria Bistrița (18), CSM București (18, un meci puțin disputat) și Corona Brașov (14).

