Jose Mourinho (62 de ani) a criticat un jurnalist după victoria obținută de Benfica în fața celor de la Famalicao, scor 1-0, în etapa #15 din campionatul Portugaliei.

Vangelis Pavlidis a păstrat cele trei puncte pe Estadio da Luz, marcând din penalty, în minutul 34, însă un moment tensionat a avut loc la conferința de presă de la finalul partidei.

Jose Mourinho a refuzat să-i răspundă unui jurnalist: „Ești pedepsit!”

Deși a fost zâmbitor în mare parte a convorbirii cu reprezentanții presei, Mourinho și-a schimbat atitudinea în momentul în care un jurnalist a vrut să-i pună o întrebare.

„Ai scris un articol, iar eu, ca personaj principal al articolului, trebuie să îți spun sincer că este un fake news. Fals, e fals!”, a spus antrenorul.

Reporterul a încercat să repete întrebarea, însă a fost întrerupt de tehnicianul celor de la Benfica: „Nu îți răspund astăzi, ești pedepsit. Poate data viitoare”.

În articolul la care face referire Mourinho se vorbea despre presupusele nemulțumiri ale acestuia cu privire la neamânarea meciului cu Porto din Cupa Portugaliei, programat pe 14 ianuarie.

Journalist: *asks a question*



Mourinho: "You published fake news about me this week."



…



"Fake. Fake."



…



"You wrote about me. As the main character of the article, I'm telling you it's fake."



*repeats question*



Mourinho: "You're grounded, I won't answer. Maybe next week." pic.twitter.com/AEnA19TYDT — IM🇵🇹 (@Iconic_Mourinho) December 23, 2025

„Nu avem jucători precum Mbappe, Vinicius sau Yamal”

Ulterior, Mourinho a criticat presa portugheză în general, considerând că Benfica nu a primit suficiente laude pentru victoria obținută împotriva lui Napoli în Liga Campionilor, pe 10 decembrie.

„Am învins campioana Italiei cu 2-0, dar evident că acest lucru nu a fost tratat cu importanța pe care o merita.

Noi nu avem jucători precum Mbappe, Vinicius sau Yamal. Suntem o echipă: lucrăm ca o echipă și creștem ca o echipă. Chiar și când nu poți juca un meci strălucit, poți totuși să câștigi”, a mai spus Mourinho.

13 victorii a obținut Jose Mourinho ca antrenor la Benfica, în actualul mandat. A mai înregistrat 4 remize și a pierdut 3 partide

