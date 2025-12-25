Devis Epassy (32 de ani), portarul lui Dinamo, a fost integralist în victoria obținută de Camerun în fața reprezentativei din Gabon, scor 1-0, la Cupa Africii.

Reacțiile fanilor „Leilor neînfricați” în privința lui Epassy au fost împărțite, chiar dacă acesta a terminat partida fără gol încasat și a ajutat cu două parade la obținerea celor trei puncte.

După ce Andre Onana, fostul portar al lui Manchester United, nu a fost convocat la Cupa Africii, Devis Epassy a devenit principala soluție pentru poarta naționalei din Camerun.

Ceilalți portari din lotul Camerunului sunt: Simon Omossola, Simon Ngapandouetnbu și Edouard Sombang.

Unicul gol al partidei cu Gabon a fost marcat de Karl Etta Eyong, atacantul lui Levante, după o pasă primită de la Bryan Mbeumo, starul lui Manchester United.

Epassy s-a remarcat în minutul 47, când a ieșit din poartă și l-a blocat la timp pe Oyono, și în minutul 72, când a apărat șutul lui Bouanga.

Ca urmare a victoriei cu Gabon, Camerun ocupă prima poziție în grupa F de la Cupa Africii, la egalitate cu Coasta de Fildeș, care s-a impus cu 1-0 în fața naționalei din Mozambic.

Reacțiile fanilor, după prestația lui Devis Epassy din meciul cu Gabon

Părerile suporterilor din Camerun au fost împărțite în privința lui Epassy. Mulți dintre aceștia au scris pe platforma X că portarul s-a descurcat bine:

„Trebuia să îi dăm premiul de «Jucătorul meciului» lui Epassy, nu lui Mbeumo”

„Ce echipă minunată a Camerunului! Am avut pielea de găină. Tactic, tehnic, mental, toți au fost foarte puternici. Mențiuni speciale pentru: Epassy, Kotto, Nouhou Tolo, Yongwa, Avom, Baleba, Namaso, Magri, Etta Eyong și Mbeumo”

„Aveți încredere în Epassy! O să o spun din nou, doar de asta are nevoie. Ne-a salvat de multe ori”

„Dacă Epassy se descurcă bine în meciurile din grupă, nu știu dacă mai trebuie să apelăm la «Turc» (n.r. Andre Onana joacă la Trabzonspor)”

„Dacă ar fi jucat Onana, am fi încasat două goluri! La fazele la care Epassy a ieșit din poartă, Onana ar fi așteptat pe linia porții”

Alții consideră că selecționerul David Pagou a greșit în momentul în care a apelat la Epassy în detrimentul lui Andre Onana.

„Înțeleg că Onana ne dă bătăi de cap, dar totuși... Îi ai pe Epassy și Onana. Îl alegi pe Epassy?”

„Epassy nu ar trebui să fie comparat cu Onana în niciun fel. Este o mare lipsă de respect la adresa lui Andre! Fabrice (n.r. Ondoa, fără club din vară) e mai bun decât Epassy, aș fi vrut ca el să fie convocat. Epassy este bun ca al doilea sau al treilea portar, dar nu drept număr 1”.

