„A avut probleme foarte mari” O posibilă explicație pentru prestația lui Istvan Kovacs din Dinamo - FCSB: „Îl afectează”

Daniel Stanciu (51 de ani) a dezvăluit că Istvan Kovacs (41 de ani) a avut recent mai multe probleme personale, aceasta putând fi o explicație pentru prestația oscilantă a arbitrului din derby-ul Dinamo - FCSB 2-1.

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Dinamo și FCSB au oferit un derby spectaculos și tensionat în etapa #8, cu numeroase faze controversate care au necesitat intervenția VAR.

Istvan Kovacs a avut o partidă dificilă, fiind chemat de mai multe ori la monitorul VAR în prima repriză, iar deciziile sale au stârnit furia lui Gigi Becali.

Daniel Stanciu, despre Istvan Kovacs: „A avut niște probleme personale foarte mari”

Printre fazele controversate din Derby de România se numără penalty-ul refuzat lui Dinamo în minutul 23, eliminarea lui Andre Duarte din minutul 30 și golul anulat al lui Arnold Garita din prelungirile primei reprize.

În total au fost 7 faze controversate. După meci, fostul arbitru FIFA Marius Avram a analizat prestația lui Istvan Kovacs, despre care a spus că a greșit la unele faze.

Daniel Stanciu, directorul de imagine și comunicare al celor de la FC Argeș, a dezvăluit că arbitrul originar din Carei a trecut prin momente dificile în ultima perioadă, care l-au afectat enorm.

„Nu știu ce se întâmplă astăzi, dar, acum ceva timp, Istvan Kovacs a avut niște probleme personale foarte mari. Probabil, chestiile astea l-au afectat și îl afectează în continuare.

Chiar nu știu, nu mi-am permis eu să întreb. Poate fi și asta o explicație, dar, știi cum e, lumea, când vine la meci, și echipele implicate nu trebuie să țină cont de lucrurile astea. Nu e ușor. Poate fi și asta o explicație, nu o scuză. Nu-mi permit eu să vorbesc.

Eu îl apreciez foarte mult pe Istvan Kovacs. Eu merg des la meciuri de Champions League, m-am nimerit la meciuri tari conduse de el și chiar eram mândru că era o brigadă din România”, a declarat Daniel Stanciu, conform digisport.ro.

Cele 7 faze controversate analizate de fostul arbitru Marius Avram pot fi urmărite AICI.

În acest sezon, Istvan Kovacs a arbitrat 7 partide, dintre care 4 în Superliga, 2 în preliminariile Ligii Campionilor și unul în campionatul Arabiei Saudite.

VIDEO. Istvan Kovacs, salvat de VAR. Momentele care au provocat confuzie în Dinamo - FCSB

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