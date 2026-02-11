„Speranțe pentru viitor” Entuziasm ridicat după cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice 2026: „Peste 4 ani putem să facem o surpriză”

Daniela Toth (28 de ani) a vorbit despre evoluția României în finala pe echipe mixte la sărituri cu schiurile de la Jocurile Olimpice.

Marți seară, la Milano-Cortina, delegația „tricoloră” a obținut cel mai bun rezultat al României în primele zile ale competiției.

Entuziasm ridicat după cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice 2026: „Peste 4 ani putem să facem o surpriză”

Delia Folea, Mihnea Spulber, Daniela Toth și Andrei Cacina au încheiat pe locul 12 finala pe echipe mixte la sărituri cu schiurile.

Daniela Toth a vorbit despre prestația „tricolorilor” în finala câștigată de Slovenia.

„Ieri m-a luat febra, răceala, n-am fost la nivelul meu maxim, însă a fost OK. E un rezultat bun, locul 12 e chiar bun. Nu am petrecut, suntem încă în competiţie, băieţii evoluează sâmbătă, fetele duminică şi luni băieții au proba de super team. E cel mai bun loc la Jocurile Olimpice pentru mine. Chiar este îmbucurător şi ne dă speranţe şi energie pentru viitor, odată ce am reuşit să avem patru sportivi, două fete şi doi băieţi calificaţi.

Ţări mai mari şi cu tradiţie mai puternică decât a noastră nu au reuşit să aibă echipă la start. Ne aşteptam şi la un loc mai în faţă, dar atât s-a putut.

Şi nivelul nostru a crescut, şi nivelul internaţional. Sunt diferenţe, dar am crescut odată cu nivelul, nu am rămas în urmă. Dacă vom continuă să creştem aşa, sunt şanse mari peste patru ani să facem o surpriză plăcută.

Ne bucurăm pentru fiecare în parte şi ne dorim rezultate cât mai bune la JO, la orice sport. Individualul, pe trambulină a fost cel mai complicat din cauza presiunii, fiind prima competiţie, din cauza aşteptărilor noastre, asteptărilor altora. Însă acum cred că ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Nu mai suntem stresaţi şi încercăm să sărim cât mai bine şi cât mai curat”, a spus Daniela Toth, conform as.ro.

Sper să mă bucur de zbor şi de atmosfera în sine. Nu mi-am propus un loc, îmi doresc calificarea. Noi nu prea avem experienţă pe trambuline mari, nu am avut rezultate minunate, dar nu se ştie niciodată. Daniela Toth, despre proba de trambulină mare de duminică

Clasamentul finalei dee echipe mixte

Slovenia - 1.069,2p Norvegia - 1.038,3p Japonia - 1.032,8p Germania - 1.034p Austria - 1.027,8p Finlanda - 938p SUA - 932,9p China - 924,1p Franța - 457,9p Italia - 451,5p Polonia - 447,4p ROMÂNIA - 393,1p

*Ultimele 4 clasate au fost eliminate după prima rundă

Rezultatele individuale:

Grupa 1: Delia Folea - 77,6p (locul 11)

Grupa 2: Mihnea Spulber - 96,5p (locul 12)

Grupa 3: Daniela Toth - 104,7p (locul 8)

Grupa 4: Andrei Cacina - 114,3p (locul 12)

Programul României la sărituri cu schiurile de la Jocurile Olimpice

Sâmbătă, 14 februarie

18:30. Trambulină mare, individual masculin - runda de probă

19:45. Trambulină mare, individual masculin - runda 1

20:57. Trambulină mare, individual masculin - runda 2

Duminică, 15 februarie

18:30. Trambulină mare, individual feminin - runda de probă

19:45. Trambulină mare, individual feminin - runda 1

20:57. Trambulină mare, individual feminin - runda 2

Luni, 16 februarie

19:00. Super echipe, masculin - runda de probă

20:00. Super echipe, masculin - runda 1

20:43. Super echipe, masculin - runda 2

21:20. Super echipe, masculin - runda 3

