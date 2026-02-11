„Speranțe pentru viitor” Entuziasm ridicat după cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice 2026: „Peste 4 ani putem să facem o surpriză”
Daniela Toth. Foto: Imago
Jocurile Olimpice

„Speranțe pentru viitor” Entuziasm ridicat după cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice 2026: „Peste 4 ani putem să facem o surpriză”

alt-text Publicat: 11.02.2026, ora 20:10
alt-text Actualizat: 11.02.2026, ora 20:10
  • Daniela Toth (28 de ani) a vorbit despre evoluția României în finala pe echipe mixte la sărituri cu schiurile de la Jocurile Olimpice.

Marți seară, la Milano-Cortina, delegația „tricoloră” a obținut cel mai bun rezultat al României în primele zile ale competiției.

 Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei:  „Avem pretenții mai mari”
Citește și
Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei: „Avem pretenții mai mari”
Citește mai mult
 Vedeta din Liga 1 refuzată de Dinamo Motivul din spatele deciziei:  „Avem pretenții mai mari”

Entuziasm ridicat după cel mai bun rezultat al României la Jocurile Olimpice 2026: „Peste 4 ani putem să facem o surpriză”

Delia Folea, Mihnea Spulber, Daniela Toth și Andrei Cacina au încheiat pe locul 12 finala pe echipe mixte la sărituri cu schiurile.

Daniela Toth a vorbit despre prestația „tricolorilor” în finala câștigată de Slovenia.

„Ieri m-a luat febra, răceala, n-am fost la nivelul meu maxim, însă a fost OK. E un rezultat bun, locul 12 e chiar bun. Nu am petrecut, suntem încă în competiţie, băieţii evoluează sâmbătă, fetele duminică şi luni băieții au proba de super team. E cel mai bun loc la Jocurile Olimpice pentru mine. Chiar este îmbucurător şi ne dă speranţe şi energie pentru viitor, odată ce am reuşit să avem patru sportivi, două fete şi doi băieţi calificaţi.

Ţări mai mari şi cu tradiţie mai puternică decât a noastră nu au reuşit să aibă echipă la start. Ne aşteptam şi la un loc mai în faţă, dar atât s-a putut.

Şi nivelul nostru a crescut, şi nivelul internaţional. Sunt diferenţe, dar am crescut odată cu nivelul, nu am rămas în urmă. Dacă vom continuă să creştem aşa, sunt şanse mari peste patru ani să facem o surpriză plăcută.

Ne bucurăm pentru fiecare în parte şi ne dorim rezultate cât mai bune la JO, la orice sport. Individualul, pe trambulină a fost cel mai complicat din cauza presiunii, fiind prima competiţie, din cauza aşteptărilor noastre, asteptărilor altora. Însă acum cred că ne-am relaxat din punctul ăsta de vedere. Nu mai suntem stresaţi şi încercăm să sărim cât mai bine şi cât mai curat”, a spus Daniela Toth, conform as.ro.

Sper să mă bucur de zbor şi de atmosfera în sine. Nu mi-am propus un loc, îmi doresc calificarea. Noi nu prea avem experienţă pe trambuline mari, nu am avut rezultate minunate, dar nu se ştie niciodată. Daniela Toth, despre proba de trambulină mare de duminică

Clasamentul finalei dee echipe mixte

  1. Slovenia - 1.069,2p
  2. Norvegia - 1.038,3p
  3. Japonia - 1.032,8p
  4. Germania - 1.034p
  5. Austria - 1.027,8p
  6. Finlanda - 938p
  7. SUA - 932,9p
  8. China - 924,1p
  9. Franța - 457,9p
  10. Italia - 451,5p
  11. Polonia - 447,4p
  12. ROMÂNIA - 393,1p

*Ultimele 4 clasate au fost eliminate după prima rundă

Rezultatele individuale:

  • Grupa 1: Delia Folea - 77,6p (locul 11)
  • Grupa 2: Mihnea Spulber - 96,5p (locul 12)
  • Grupa 3: Daniela Toth - 104,7p (locul 8)
  • Grupa 4: Andrei Cacina - 114,3p (locul 12)

Programul României la sărituri cu schiurile de la Jocurile Olimpice

Sâmbătă, 14 februarie

  • 18:30. Trambulină mare, individual masculin - runda de probă
  • 19:45. Trambulină mare, individual masculin - runda 1
  • 20:57. Trambulină mare, individual masculin - runda 2

Duminică, 15 februarie

  • 18:30. Trambulină mare, individual feminin - runda de probă
  • 19:45. Trambulină mare, individual feminin - runda 1
  • 20:57. Trambulină mare, individual feminin - runda 2

Luni, 16 februarie

  • 19:00. Super echipe, masculin - runda de probă
  • 20:00. Super echipe, masculin - runda 1
  • 20:43. Super echipe, masculin - runda 2
  • 21:20. Super echipe, masculin - runda 3

Citește și

Cine arbitrează U Craiova - FCSB  „Centralul” l-a scos din minți pe Gigi Becali: „Am ajuns să am tensiunea 16 din cauza lui”
Cupa Romaniei
19:12
Cine arbitrează U Craiova - FCSB „Centralul” l-a scos din minți pe Gigi Becali: „Am ajuns să am tensiunea 16 din cauza lui”
Citește mai mult
Cine arbitrează U Craiova - FCSB  „Centralul” l-a scos din minți pe Gigi Becali: „Am ajuns să am tensiunea 16 din cauza lui”
A jefuit-o, apoi a învins-o la Jocurile Olimpice Situație bizară la Milano-Cortina: o sportivă condamnată pentru furt a câștigat aurul în fața victimei!
Jocurile Olimpice
18:21
A jefuit-o, apoi a învins-o la Jocurile Olimpice Situație bizară la Milano-Cortina: o sportivă condamnată pentru furt a câștigat aurul în fața victimei!
Citește mai mult
A jefuit-o, apoi a învins-o la Jocurile Olimpice Situație bizară la Milano-Cortina: o sportivă condamnată pentru furt a câștigat aurul în fața victimei!

VIDEO: cele mai noi imagini din sport

Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Țara care trimite zeci de mii de angajați în Rusia pentru a-l ajuta pe Putin să evite blocajul fabricilor
Jocurile Olimpice sarituri cu schiurile romania Daniela Toth delia folea mihnea spulber daniel cacina
Știrile zilei din sport
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Superliga
11.02
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
Citește mai mult
Veste rea la U Craiova! Mihai Rotaru a suferit un  accident la schi și va fi operat de urgență. Care este starea finanțatorului
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Superliga
11.02
„Țiganul! Țiganul!” Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Citește mai mult
„Țiganul! Țiganul!”  Scandarea din cauza căreia Kovacs a cerut intervenția observatorului la Dinamo - Craiova + Ce era obiectul cu care a fost lovit
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Special
11.02
Cine a pierdut medalia României? Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Citește mai mult
Cine a pierdut medalia României?  Decizia instanței de a întoarce cazul Anei Bărbosu la TAS a reaprins discuția: „Bronzul ar fi ajuns la Sabrina Voinea!”
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Superliga
11.02
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Citește mai mult
Șoc în Bănie: Baiaram suspendat! Universitatea Craiova a aflat astăzi că nu-și va putea folosi cel mai important jucător în cele două meciuri cu FCSB
Știri ultima oră Cele mai citite articole
Știri ultima oră
11:22
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
Descalificat de CIO! Visul olimpic al ucraineanului Vladyslav Heraskevych, interzis! Skeletonistul anunță: „Voi merge la TAS!”
09:53
Ania Caill, blocată de la JO? Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
Ania Caill, blocată de la JO?  Cea mai bună schioare a României din ultimii zece ani acuză Federația: „O nedreptate! Și-au făcut regula lor”
10:50
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
Macalou s-a făcut de râs FOTO. Atacantul celor de la U Cluj a bifat o nouă ratare monumentală în meciul cu Oțelul Galați
11:25
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Talpan continuă războiul cu FCSB Decizie radicală luată de juristul celor de la CSA Steaua: „Ne vedem nevoiți să facem asta”
Mai multe știri de ultimă oră

Opinii
Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța

Cristian Geambașu: Lindsey Vonn, trufia de a nu renunța
Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină

Dan Udrea: Lucescu și Hagi în Capela Sixtină
Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți

Cătălin Tolontan: Reacția lui Lindsey Vonn și de ce zăpada artificială e periculoasă pentru noi toți
Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței

Radu Naum: Rebranduirea violenței
Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!

Cristian Geambașu: Cristiano, ce ocazie ai ratat!
În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!

Dan Udrea: În apărarea „diavolului” Bergodi!
Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români

Cristian Geambașu: Mândri că suntem români
Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE

Cătălin Tolontan: Ce a trăit JD VANCE
Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament

Vlad Nedelea: Lecții de comportament
Ape negre

Radu Naum: Ape negre

Radu Naum: Ape negre
Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. Las-o să țipe!

Cristian Geambașu: Țipă statistica. <span>Las-o</span> să țipe!
Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare

Ioana Mihalcea: Zeljko Kopic și o mică amintire a unui progres mare
Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?

Dan Udrea: Cazul Mircea Lucescu. Ce e de făcut?
Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?

Cristian Geambașu: Ce fel de știri vrem?
Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet

Silviu Tudor Samuilă: Manea la galerie. Varianta cu sunet
Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1

Dan Udrea: Experimentul Ice Age în Liga 1
Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?

Cristian Geambașu: Le vedeți jucând 5 seturi?
„Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”

Cătălin Tolontan: „Ai făcut ceva bun!”
Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos l-a egalat pe Rafa în puterea de a îndura

Cristian Tudor Popescu: Carlos <span>l-a</span> egalat pe Rafa în puterea de a îndura
Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul

Cristian Geambașu: Nole vampirul și Jannik schiorul
Top stiri din sport
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Superliga
11.02
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Citește mai mult
Cauzele ineficienței la Rapid Moruțan și Paraschiv au fost transferați în ianuarie, dar ambii întârzie să influențeze jocul în Giulești
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Campionate
11.02
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
Citește mai mult
Jucătorii l-au dat afară! Antrenorul De Zerbi a fost concediat de Marseille. Vestiarul nu-l mai voia. Atmosfera, insuportabilă
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
Superliga
11.02
„Au început jocurile” Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram: „Urât de tot”
Citește mai mult
„Au început jocurile”  Sorin Cârțu a luat foc după suspendarea lui Ștefan Baiaram : „Urât de tot”
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Liga 2
11.02
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua
Citește mai mult
„Suspectez corupție și indolență!” Radu Miruță, ministrul Apărării, face cele mai dure declarații despre CSA Steaua

Echipe/Competiții

fcsb 69 CFR Cluj 61 dinamo bucuresti 35 rapid 27 Universitatea Craiova 37 petrolul ploiesti 11 Poli Iasi uta arad 1 farul constanta 5

Trending in sport

stiri ultima ora rapid bucuresti dinamo bucuresti Australian Open liga 1 Cristi Chivu europa league fcsb
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Sondaj
12.02

Cine va câștiga titlul în acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu

Cine credeți că va câștiga titlul în acest sezon?

U Craiova %
Rapid %
Dinamo %
FCSB %
Cine va c&acirc;știga titlul &icirc;n acest sezon? Se anunță cea mai echilibrată luptă pentru titlu
Continuă la homepage
Înapoi la prima pagină Ultima oră Notificări Share