Julia Simon (29 de ani) a câștigat medalia de aur în proba de 15km individual feminin la biatlon de la Jocurile Olimpice de iarnă.

Triumful vine la numai 4 luni după ce a fost condamnată pentru furt și fraudă bancară.

Julia Simon, multiplă campioană mondială la biatlon, a obținut miercuri cea mai importantă medalie a carierei.

Situația e însă una ciudată. Printre sportivele învinse s-a numărat și colega de la lotul Franței pe care a jefuit-o, Justine Braisaz-Bouchet!

Julia Simon a câștigat aurul la Jocurile Olimpice în fața colegei pe care a jefuit-o

La sfârșitul lui octombrie, Julia Simon era condamnată la trei luni de închisoare cu suspendare și amendată cu 15.000 de euro, după ce a furat cardurile bancare ale colegei Justine Braisaz-Bouchet (29 de ani) și ale unei persoane din staff. Le-a folosit pentru cumpărături online, prejudiciul ridicându-se la 2.300 de euro. Furturile au avut loc între decembrie 2021 și septembrie 2022, în timpul stagiilor de pregătire ale lotului feminin de biatlon al Franței.

Deși în 2023 nega acuzațiile, pe telefon i-au fost găsite poze cu cardurile victimelor și a fost nevoită să-și recunoască fapta la tribunal: „Nu vă pot explica de ce am făcut asta. Lucrez cu un psiholog pentru a înțelege”.

După condamnare, Federația Franceză de Schi a decis să-i permită să participe la Jocurile Olimpice.

Miercuri, Simon a reușit să câștige aurul la proba de 15km individual feminin, a treia din carieră la JO, după argintul (2022) și aurul (2026) cucerite alături de ștafeta mixtă.

A încheiat proba cu timpul 41:15.6, la aproape un minut distanță de colega Lou Jeanmonnot. Bronzul a mers către Lora Hristova din Bulgaria.

Printre participante s-a numărat și colega jefuită de Simon. Justine Braisaz-Bouchet a venit însă abia pe locul 80, cu o întârziere de peste 8 minute și jumătate.

Anastasia Tolmacheva, sportiva de origine rusă care a reprezentat România, a venit pe locul 72, la peste 7 minute după învingătoare.

Oh le geste de Julia Simon à l'arrivée de l'épreuve individuelle de biathlon 🤫Suivez les Jeux sur Eurosport et HBO Max pic.twitter.com/im1PV8eCXG — Eurosport France (@Eurosport_FR) February 11, 2026

Citește și

VIDEO: cele mai noi imagini din sport